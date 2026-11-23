Ένας πέτρινος σχηματισμός που μοιάζει με αρχαία σκάλα ή τείχος ανακαλύφθηκε κάτω από τα νερά της λίμνης Τιτικάκα. Η ανακάλυψη αυτή θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για νέες αρχαιολογικές έρευνες σε μία από τις πιο ιερές λίμνες της Νότιας Αμερικής.

Κατά τη διάρκεια μιας κατάδυσης που πραγματοποιήθηκε την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου κοντά στη Νήσο του Ήλιου (Isla del Sol), ο Όμιλος Αθλητικής Κατάδυσης του Πολεμικού Ναυτικού της Βολιβίας συνάντησε εντυπωσιακούς βραχώδεις σχηματισμούς.

Η διάταξη των λίθων, οι οποίοι θυμίζουν σκαλοπάτια και ένα παλιό τείχος, οδήγησε τους δύτες να πιστέψουν ότι ίσως ανήκουν σε μια κατασκευή του παρελθόντος. Ωστόσο, δεν έχει διεξαχθεί ακόμη λεπτομερής αρχαιολογική εξέταση στην περιοχή για να προσδιοριστεί η προέλευση αυτών των σχηματισμών.

Άγνωστη παραμένει η προέλευση των πέτρινων σχηματισμών

Ο πλοίαρχος Max Álvaro Villarroel Muñoz, διοικητής του Κέντρου Εκπαίδευσης Καταδύσεων Μεγάλου Υψομέτρου (CIBA) του Πολεμικού Ναυτικού της Βολιβίας, δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας ABI ότι στη λίμνη Τιτικάκα υπάρχουν πολυάριθμοι βραχώδεις σχηματισμοί και απαιτείται επιστημονική έρευνα για να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για αρχαιολογικά κατάλοιπα.

Ο Villarroel σημείωσε ότι τα σχήματα που συνάντησαν οι δύτες έμοιαζαν με σκάλα ή παλιό τείχος. Ωστόσο, δεν προέβη σε οριστική εκτίμηση σχετικά με το αν πρόκειται για ανθρώπινες κατασκευές ή για συστοιχίες βράχων που σχηματίστηκαν μέσω φυσικών διεργασιών.

Σύμφωνα με τον διοικητή, οι αρχαιολόγοι είναι αυτοί που πρέπει να κρίνουν εάν τα ευρήματα ανήκουν σε αρχαία ερείπια. Αναφέροντας ότι παρόμοιοι σχηματισμοί έχουν εντοπιστεί και σε άλλα σημεία της λίμνης, ο Villarroel πρόσθεσε ότι ορισμένοι από αυτούς είχαν εξεταστεί στο παρελθόν από ειδικούς.

Όσο για την ακριβή χρονική περίοδο στην οποία ενδέχεται να ανήκει το εύρημα, δεν έχει γίνει ακόμη καμία χρονολόγηση.

Βυθισμένοι τελετουργικοί χώροι στη λίμνη Τιτικάκα

Ένας από τους βασικούς λόγους που το νέο εύρημα προσελκύει το ενδιαφέρον είναι ότι η λίμνη Τιτικάκα φιλοξενεί έρευνες υποβρύχιας αρχαιολογίας εδώ και πολλά χρόνια. Ερευνητικές ομάδες από τη Βολιβία και το εξωτερικό έχουν καταγράψει πολυάριθμα κατάλοιπα στον πυθμένα της λίμνης, τα οποία σχετίζονται με αρχαίους οικισμούς, την ανθρώπινη δραστηριότητα και, ειδικότερα, τις τελετουργικές πρακτικές.

Εκτεταμένες έρευνες που ξεκίνησαν το 2012 περιλάμβαναν περισσότερες από 1.350 καταδύσεις. Σύμφωνα με στοιχεία της UNESCO, οι μελέτες αυτές οδήγησαν στον εντοπισμό περίπου 20 υποβρύχιων αρχαιολογικών θέσεων και στην καταγραφή άνω των 20.000 αρχαιολογικών αντικειμένων. Τα ευρήματα αυτά καλύπτουν μια ευρεία χρονική περίοδο, από την εποχή του Τιαουανάκο (Tiwanaku) έως την Αυτοκρατορία των Ίνκας.

Μία από τις πιο αξιοσημείωτες ανακαλύψεις πραγματοποιήθηκε στον ύφαλο Khoa, κοντά στη Νήσο του Ήλιου. Εκεί, οι αρχαιολόγοι ερεύνησαν προσφορές που άφησε στο νερό η κοινωνία του Τιαουανάκο κατά τη διάρκεια θρησκευτικών τελετών.

Χρυσά κοσμήματα, κεραμικά θυμιατήρια, αντικείμενα από κοχύλια και οστά θυσιασμένων νεαρών λάμα απέδειξαν ότι η λίμνη δεν αποτελούσε μόνο έναν φυσικό πόρο, αλλά και ένα σημαντικό τελετουργικό κέντρο.

Μια μελέτη του 2019 που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό PNAS από τους ερευνητές Christophe Delaere, José M. Capriles και Charles Stanish εξέτασε τον ρόλο αυτών των τελετών στην ανάπτυξη του κράτους του Τιαουανάκο, το οποίο άκμασε στην περιοχή της λίμνης Τιτικάκα μεταξύ 500 και 1100 μ.Χ. Τα ευρήματα έδειξαν πώς οι τελετουργίες που τελούνταν σε συγκεκριμένα σημεία της λίμνης μεταξύ του 8ου και του 10ου αιώνα συνέβαλαν στην ενίσχυση της πολιτικής και θρησκευτικής εξουσίας.

Το «ιερό» κιβώτιο των Ίνκας κρυμμένο στον πυθμένα

Ένα ακόμη σημαντικό τεκμήριο για το υποβρύχιο παρελθόν της Τιτικάκα εντοπίστηκε το 2014 στον ύφαλο K’akaya. Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα μικρό πέτρινο κιβώτιο, διατηρημένο μαζί με το καπάκι του, σε βάθος περίπου έξι μέτρων.

Στο εσωτερικό του υπήρχε ένα μικροσκοπικό ειδώλιο λάμα ή αλπακά σκαλισμένο από κοχύλι, καθώς και ένα λεπτό, τυλιγμένο φύλλο χρυσού. Έχοντας παραμείνει κάτω από το νερό για αιώνες, τα αντικείμενα αυτά αποτελούν απτά παραδείγματα των τελετουργικών προσφορών που άφηνε στη λίμνη η κοινωνία των Ίνκας.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι παρόμοια κιβώτια και μικροσκοπικά ειδώλια έχουν βρεθεί και σε άλλους τελετουργικούς χώρους των Ίνκας σε ολόκληρες τις Άνδεις. Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Antiquity το 2020, οι Christophe Delaere και José M. Capriles εξέτασαν λεπτομερώς τα αντικείμενα που περιείχε το κιβώτιο καθώς και το αρχαιολογικό τους πλαίσιο.

Η έρευνα δείχνει ότι η λίμνη Τιτικάκα διατήρησε τη σημασία της ως ιερός τόπος κατά την περίοδο των Ίνκας και ότι η παράδοση της ρίψης προσφορών στο νερό συνεχίστηκε και μετά την εποχή του Τιαουανάκο. Οι ανακαλύψεις αυτές αποκαλύπτουν τη θρησκευτική σημασία που είχε η λίμνη για διάφορες κοινωνίες των Άνδεων σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Ωστόσο, δεν έχει ακόμη τεκμηριωθεί καμία αρχαιολογική σύνδεση μεταξύ των τελετουργικών χώρων που είχαν εντοπιστεί στο παρελθόν και των πέτρινων σχηματισμών που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα.

Πέντε χιλιετίες ιστορίας κρυμμένες στο «Νησί του Ήλιου»

Η Νήσος του Ήλιου έχει μια ιστορία που εκτείνεται πολύ πριν από την άνοδο των πολιτισμών Τιαουανάκο και Ίνκας. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Latin American Antiquity τον Μάρτιο του 2026 εντόπισε ανθρώπινη δραστηριότητα στο νησί τουλάχιστον από το 3500 π.Χ., δηλαδή περισσότερα από 700 χρόνια νωρίτερα από ό,τι είχαν τεκμηριώσει προηγούμενα αρχαιολογικά στοιχεία.

Οι ερευνητές Charles Stanish και Brian Damiata κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα επανεξετάζοντας δείγματα ξυλάνθρακα που είχαν συλλεχθεί κατά τη διάρκεια ανασκαφών στη θέση Ch’uxuqullu τη δεκαετία του 1990. Ο χώρος αυτός, που βρίσκεται στην πλαγιά ενός λόφου με θέα στον κόλπο Challa, περιείχε λίθινα εργαλεία, θραύσματα οψιδιανού και στρώματα ανθρώπινης δραστηριότητας που εκτείνονται περίπου από το 3500 έως το 160 π.Χ.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της μελέτης αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι έφταναν στο νησί. Παρόλο που η στάθμη των υδάτων της λίμνης Τιτικάκα ήταν σημαντικά χαμηλότερη πριν από χιλιάδες χρόνια, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Νήσος του Ήλιου ήταν προσβάσιμη μόνο με πλεούμενα για το μεγαλύτερο μέρος, αν όχι για το σύνολο, των τελευταίων 5.000 ετών.

Αυτό σημαίνει ότι οι κάτοικοι της περιοχής είχαν αναπτύξει πλωτά μέσα ικανά να προσεγγίσουν το νησί πολύ νωρίτερα από ό,τι πίστευαν μέχρι σήμερα οι αρχαιολόγοι. Η ανακάλυψη οψιδιανού προσδίδει μια ακόμη διάσταση σε αυτή την πρώιμη ιστορία. Επειδή το ηφαιστειακό γυαλί δεν απαντάται στη φύση του νησιού, η παρουσία του υποδηλώνει ότι οι κάτοικοι διατηρούσαν επαφές με κοινότητες της ηπειρωτικής χώρας.

Μέρος του υλικού προερχόταν από τόσο μακρινές περιοχές όσο το Chivay, γεγονός που μαρτυρά ότι η λίμνη Τιτικάκα αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ανταλλαγών χιλιάδες χρόνια πριν από την Αυτοκρατορία των Ίνκας. Οι υποβρύχιοι σχηματισμοί που καταγράφηκαν πρόσφατα προσθέτουν ένα ακόμη ερώτημα σε αυτή τη μακρά αρχαιολογική ιστορία.

Παραμένει άγνωστο αν πρόκειται για φυσικούς βραχώδεις σχηματισμούς ή για κατάλοιπα ανθρώπινης κατασκευής. Προς το παρόν, η ανακάλυψή τους προσφέρει στους ερευνητές έναν ακόμη λόγο να εξερευνήσουν τα νερά γύρω από ένα νησί, όπου οι άνθρωποι ζουν και δραστηριοποιούνται εδώ και χιλιάδες χρόνια.