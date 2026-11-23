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Με ένα πολύ όμορφο αφιέρωμα η Κόμο καλωσόρισε την ΑΕΚ στην Ιταλία, καθώς την Τρίτη οι δύο ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

«Ένας σύλλογος διαμορφωμένος από την ιστορία, την κληρονομιά και ένα βαθύ αίσθημα του ανήκειν», αναφέρουν μεταξύ άλλων οι Ιταλοί στο αφιέρωμά τους για την «Ένωση».

Κόμο: «Η ΑΕΚ έχει μεταφέρει την ταυτότητα και τις παραδόσεις της από γενιά σε γενιά»

«Καλώς ήρθατε, ΑΕΚ!

Ένας σύλλογος διαμορφωμένος από την ιστορία, την κληρονομιά και ένα βαθύ αίσθημα του ανήκειν.

Η ΑΕΚ Αθηνών, που ιδρύθηκε από Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, έχει μεταφέρει την ταυτότητα και τις παραδόσεις της από γενιά σε γενιά, αποτελώντας έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους συλλόγους του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Από τον εμβληματικό Δικέφαλο Αετό μέχρι το πάθος των κιτρινόμαυρων οπαδών της, η ιστορία της ΑΕΚ ξεπερνά κατά πολύ τα όρια του γηπέδου.

Τώρα, η ελληνική ομάδα φέρνει την ιστορία και τις φιλοδοξίες της στις όχθες της λίμνης Κόμο, καθώς η Κόμο 1907 ετοιμάζεται να υποδεχθεί την ΑΕΚ Αθηνών στο στάδιο «Giuseppe Sinigaglia», για την 5η αγωνιστική του UEFA Champions League.

Από την Αθήνα στο Κόμο, μας περιμένει ακόμη μία ευρωπαϊκή βραδιά».

Το κείμενο της ανάρτησης συνοδεύεται από φωτογραφίες από την “Αγιά Σοφιά” και φίλους της ΑΕΚ.