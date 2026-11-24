Η Γεωργία Μεσαρίτη, που υποδύεται την Άννα στη σειρά «Οι κόρες της Αρετής», βρέθηκε τη Δευτέρα (23/11) στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε για τις εξελίξεις στην υπόθεση, τη σχέση της ηρωίδας με τον Νικόλα και την παρεμβατική συμπεριφορά της μητέρας της. Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στον χαρακτήρα που ενσαρκώνει, στις σπουδές της και στη σχέση της με τα social media.

Αναφερόμενη στη σχέση της Άννας με τον Νικόλα, η Γεωργία Μεσαρίτη αποκάλυψε ότι η Αρετή προσπαθεί να τους χωρίσει, έχοντας προχωρήσει ακόμη και σε μήνυση για αρπαγή ανηλίκου.

«Η Αρετή έχει κάνει μήνυση στον Νικόλα, γιατί δεν τον θέλει, γιατί φύγαμε, κλεφτήκαμε. Προσπαθεί να μας χωρίσει με κάθε τρόπο, οπότε του έκανε μήνυση για αρπαγή ανηλίκου. Θα τα καταφέρει, όμως, ο Νικόλας», ανέφερε η ηθοποιός.

Όσο για το πώς θα εξελιχθεί η ζωή της Άννας, εξήγησε ότι η ηρωίδα θα προσπαθήσει να ανεξαρτητοποιηθεί, έχοντας στο πλευρό της τον Νικόλα.

«Θα κάνει προσπάθειες ενηλικίωσης, θα τα καταφέρνει κάποιες φορές και κάποιες όχι. Ο Νικόλας είναι οικογένειά της, είναι το στήριγμά της, αν και θα υπάρχουν τα πάνω και τα κάτω».

Ωστόσο, η Γεωργία Μεσαρίτη δεν αποκάλυψε αν το ζευγάρι θα παραμείνει μαζί μέχρι το τέλος της σειράς, επισημαίνοντας ότι ούτε οι ηθοποιοί γνωρίζουν την κατάληξη της ιστορίας.

«Για να δούμε. Εμπιστευόμαστε τη σεναριογράφο μας, την Κατερίνα Γιαννάκου. Για να δούμε… Ξεκίνησαν ερωτευμένοι και αγαπημένοι και αυτό θα ήταν το ιδανικό, αλλά θα δούμε. Ούτε κι εμείς γνωρίζουμε το τέλος».

Η σχέση της Άννας με την Αρετή και τη Ναταλία

Η ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση της Άννας με τη μητέρα της, εξηγώντας ότι η παρεμβατικότητα της Αρετής δυσκολεύει την ηρωίδα να αναγνωρίσει τις προσωπικές της επιθυμίες και να πάρει αποφάσεις για τη ζωή της.

«Έχει μια αθωότητα που μου αρέσει πολύ. Η Άννα έχει δυσκολία να καταλάβει ποια είναι και τι θέλει. Είναι ανάμεσα στο τι θέλει εκείνη και στο τι θέλει η μαμά της για εκείνη, οπότε είναι εγκλωβισμένη μέσα σε αυτό, αν και η μαμά της έχει την καλύτερη πρόθεση. Είναι παρεμβατική η μαμά, οπότε υπάρχει μια δυσκολία να αντιληφθεί τι θέλει να κάνει, γιατί η αξία της είναι συνυφασμένη με το τι μπορεί να κάνει, να κερδίσει κάποιο κάστινγκ, και όχι με αυτό που είναι», εξήγησε.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι μπορεί να κατανοήσει τα κίνητρα της Αρετής, χωρίς όμως να δικαιολογεί τη συμπεριφορά της απέναντι στις δύο κόρες της.

«Την Αρετή την αιτιολογώ, μπορώ να καταλάβω την αιτία, αλλά όχι, δεν τη δικαιολογώ. Είναι αρκετά παρεμβατική μητέρα και αυτή η παρεμβατικότητα κάνει κακό στην Άννα, αλλά και στην αδελφή της, τη Ναταλία», σημείωσε.

Περιγράφοντας την προσωπικότητα της Άννας, η Γεωργία Μεσαρίτη υποστήριξε ότι, παρά την καταπίεση που δέχεται, διαθέτει έναν δυναμισμό που δεν είναι πάντοτε εμφανής.

«Η Άννα είναι αθώα, γλυκιά, καταπιεσμένη, αλλά και δυναμική. Εγώ βλέπω έναν δυναμισμό μέσα της. Πιστεύω ότι είναι πιο δυναμική από τη Ναταλία. Η Ναταλία είναι πιο ευαίσθητη, έχει πολλές άμυνες».

Τα κοινά στοιχεία με την Άννα και η ηλικία της

Η συζήτηση στράφηκε και στα χαρακτηριστικά που μοιράζεται η ηθοποιός με την τηλεοπτική ηρωίδα της. Όπως παραδέχθηκε, σε μικρότερη ηλικία αναγνώριζε στον εαυτό της ορισμένες από τις συμπεριφορές της Άννας.

«Ίσως σε πιο μικρή ηλικία, στην ηλικία της Άννας, αυτή την αδυναμία να πω όχι, αλλά και την αθωότητα», απάντησε όταν ρωτήθηκε για τα κοινά τους στοιχεία.

Τέλος, η Γεωργία Μεσαρίτη αναφέρθηκε στο γεγονός ότι δείχνει μικρότερη από την πραγματική της ηλικία, εξηγώντας πως αυτό μπορεί να λειτουργήσει θετικά στην επαγγελματική πορεία ενός ηθοποιού.

«Με βοηθά πάρα πολύ στους ρόλους. Είναι πολύ καλό για έναν ηθοποιό να μικροδείχνει, γιατί κερδίζουμε ρόλους. Βέβαια, η ηλικία δεν είναι ούτε μειονέκτημα ούτε πλεονέκτημα. Η αλήθεια είναι ότι, όταν έχεις περάσει από μία ηλικία και την έχεις ζήσει, είναι πιο εύκολο να την υποδυθείς», ανέφερε.