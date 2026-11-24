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Σε προειδοποίηση εκκένωσης για το νησί Ούλεουνγκ, στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της χώρας, προχώρησαν το πρωί της Τρίτης (24/11) οι αρχές της Νότιας Κορέας, έπειτα από την είσοδο ρωσικού αεροσκάφους στον εθνικό εναέριο χώρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ασφάλειας, η προειδοποίηση εκδόθηκε στις 7:52 π.μ. (τοπική ώρα), ενώ ανακλήθηκε μόλις τρία λεπτά αργότερα.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε ενώ οι νοτιοκορεατικές αρχές παρακολουθούσαν την είσοδο του ρωσικού αεροσκάφους στον εναέριο χώρο της χώρας.