Ζελένσκι: Ο Πούτιν δεν διαβάζει τις αναρτήσεις του Τραμπ στο Truth Social – Εάν η Ρωσία δεν σταματήσει τις επιθέσεις, θα απαντήσουμε

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Μιλώντας μέσω βιντεοκλήσης στο Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολόντιμιρ Ζελένσκι, σχολίασε με καυστικό τρόπο τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί «ενεργειακής εκεχειρίας», αποκαλύπτοντας ότι η Ρωσία όχι μόνο δεν σταμάτησε τις επιθέσεις, αλλά έπληξε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές αμέσως μετά την αμερικανική ανακοίνωση.

«Ο Πούτιν δεν διαβάζει Truth Social»

Σχολιάζοντας τη «ξαφνική αλλά πολύ σημαντική», όπως τη χαρακτήρισε, διακήρυξη του Αμερικανού Προέδρου κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο Ζελένσκι, όπως μεταδίδει το Guardian, επεσήμανε ότι η Ρωσία συνεχίζει να επιτίθεται στην Ουκρανία, σημειώνοντας με νόημα πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν «δεν διαβάζει Truth Social», την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Τραμπ.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος εξήγησε ότι το Κίεβο «υποστήριξε αμέσως» την ιδέα της εκεχειρίας του Τραμπ, υπενθυμίζοντας ότι η ουκρανική κυβέρνηση είχε προτείνει παρόμοια μέτρα νωρίτερα φέτος.

Όπως τόνισε, η Ουκρανία διαθέτει μόλις ένα διυλιστήριο πετρελαίου και εξαρτάται άμεσα από τις εισαγωγές και τη διεθνή βοήθεια για την ενεργειακή της ασφάλεια, αντιμετωπίζοντας καθημερινές διακοπές ρεύματος λόγω των ρωσικών πληγμάτων στις υποδομές της.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις δεν πραγματοποίησαν πλήγματα κατά ρωσικών διυλιστηρίων κατά τη διάρκεια της νύχτας, την ίδια ώρα όμως που ένας ρωσικός πύραυλος έπληξε εγκατάσταση παραγωγής φυσικού αερίου στην Ουκρανία.

«Αμέσως μετά την ανάρτηση, η Ρωσία εξαπέλυσε στοχευμένο πλήγμα σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο, προκαλώντας περαιτέρω ζημιές στο ενεργειακό μας σύστημα», δήλωσε ο Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι η χώρα του βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κύμα κλιμακούμενων επιθέσεων ενόψει του χειμώνα.

Η ανακοίνωση Τραμπ

Το πρωί της Κυριακής, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι «με άμεση ισχύ, υπάρχει ενεργειακή εκεχειρία στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».

«Και τα δύο μέρη έχουν συμφωνήσει. Μην την παραβιάσετε», έγραψε επίσης, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο Ζελένσκι εξέφρασε αρχικά την έκπληξή του, αναφέροντας ότι η συμφωνία ήταν «νέα για μένα», ενώ η Ρωσία μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιώσει αν έχει συμφωνήσει.

Μέσω Telegram, ο Ουκρανός Πρόεδρος είχε διαμηνύσει ήδη από χθες «Η Ουκρανία είναι έτοιμη να απέχει από πλήγματα σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές – και υπολογίζουμε στην ίδια ετοιμότητα από την πλευρά της Ρωσίας».

«Αν δεν συμφωνήσουν, θα απαντήσουμε»

Στη σημερινή του τοποθέτηση στο Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η Ρωσία προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τακτικά την περίοδο του ψύχους εναντίον της Ουκρανίας, βάζοντας στο στόχαστρο τους σταθμούς παραγωγής και τα δίκτυα ηλεκτροδότησης της χώρας.

«Αυτόν τον χειμώνα, εάν η Ρωσία δεν συμφωνήσει σε ενεργειακή εκεχειρία, θα απαντήσουμε», προειδοποίησε.

Ξεκαθάρισε παράλληλα ότι στηρίζει την πρόταση Τραμπ, αλλά δεσμεύεται πως αν η Μόσχα δεν τη δεχθεί, η Ουκρανία δεν θα μείνει με δεμένα τα χέρια.

«Εάν η Ρωσία θέλει να σταματήσουμε τα πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς κατά των διυλιστηρίων πετρελαίου και των εξαγωγών αργού [πετρελαίου] της, τότε πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις στο δικό μας ενεργειακό σύστημα και τις κρίσιμες υποδομές, και να σταματήσει να σκοτώνει τους ανθρώπους μας. Αυτό είναι το μόνο δίκαιο», τόνισε ο Ουκρανός Πρόεδρος.

«Είμαστε έτοιμοι να σεβαστούμε μια ενεργειακή εκεχειρία, εάν η Ρωσία είναι έτοιμη να κάνει το ίδιο. Συμφωνούμε, εάν συμφωνούν κι εκείνοι. Και έχουμε ήδη αποδείξει ότι το εννοούμε. Χθες το βράδυ, τα ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου δεν καίγονταν, αλλά τα μεσάνυχτα ένα αεριωθούμενο ρωσικό Shahed έπληξε εγκατάσταση παραγωγής στην Ουκρανία».