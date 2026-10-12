Θάνατος Μαζωνάκη: Αντίστροφη μέτρηση για τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων – «Κλειδιά» οι ουσίες προποφόλη και μιδαζολάμη

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με την εβδομάδα που ξεκίνησε να θεωρείται καθοριστική καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στον προσδιορισμό των ακριβών αιτιών που οδήγησαν στον θάνατο του λαοφιλούς τραγουδιστή.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι ουσίες της προποφόλης και της μιδαζολάμης, που σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, συνδέονται με τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε ο τραγουδιστής. Οι Αρχές εξετάζουν κατά πόσο η χορήγησή τους και οι επιδράσεις τους στον οργανισμό του σχετίζονται με την καρδιακή επιπλοκή που προηγήθηκε του θανάτου του.

Οι δύο ουσίες χρησιμοποιούνται στην ιατρική για την καταστολή και την αναισθησία, ωστόσο η χορήγησή τους απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, κατάλληλη παρακολούθηση και δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης πιθανών επιπλοκών.

Η τοξικολογική ανάλυση και ο συνδυασμός των ουσιών

Τη σημασία των ευρημάτων ανέδειξε ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, ο οποίος μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (12/10) στο MEGA, εξήγησε ότι απαιτείται ολοκληρωμένος έλεγχος για την ανίχνευση φαρμακευτικών και άλλων ουσιών, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη.

«Οι ουσίες οι οποίες έρχονται στην επιφάνεια είναι η μιδαζολάμη και η προποφόλη. Θα πρέπει φυσικά να έχουμε ένα πλήρες πάνελ όλων των φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών οι οποίες θα διαπιστωθούν. Ο συνδυασμός αυτών των δύο είναι μία συνήθης τακτική των αναισθησιολόγων για την καταστολή. Είναι όμως φαρμακευτικά σκευάσματα και όταν βρίσκονται σε χέρια τα οποία δεν έχουν την τεχνική ικανότητα και τις γνώσεις τις επιστημονικές να τις διαχειριστούν, μπορούν να καταστούν εύκολα θανατηφόρες, με αποτέλεσμα πάντα την ανακοπή του ασθενή», εξήγησε ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, η μιδαζολάμη δεν αποτελεί φάρμακο που λαμβάνεται συνήθως ως χρόνια αγωγή από τον ίδιο τον ασθενή, καθώς έχει σύντομη διάρκεια δράσης. Χορηγείται ενδοφλέβια ή ενδομυϊκά, ενώ η προποφόλη είναι ενδοφλέβιο αναισθητικό.

Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί εξετάζουν εάν οι ουσίες χορηγήθηκαν στο πλαίσιο καταστολής κατά τη διάρκεια της θεραπείας, καθώς και ποια ήταν η επίδρασή τους στον οργανισμό του τραγουδιστή.

Ο ρόλος των ιστολογικών εξετάσεων

Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται και τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων, καθώς αναμένεται να δώσουν απαντήσεις σχετικά με την κατάσταση του μυοκαρδίου και την εξέλιξη της ισχαιμίας που έχει τεθεί στο μικροσκόπιο των ειδικών.

Το βασικό ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί εάν υπήρχε ήδη κάποια βλάβη στην καρδιά πριν από την πλασμαφαίρεση ή εάν η κατάσταση επιδεινώθηκε κατά τη διάρκειά της. Η χρονική αλληλουχία των ευρημάτων μπορεί να συμβάλει στην αξιολόγηση του κατά πόσο η χορήγηση των φαρμάκων έπαιξε ρόλο στην καρδιακή επιπλοκή.

Η συνδυαστική αξιολόγηση των τοξικολογικών και ιστολογικών δεδομένων αναμένεται, επομένως, να αποτελέσει κρίσιμο βήμα για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας των γεγονότων.

Οι παράγοντες που εξετάζονται για την καρδιακή επιπλοκή

Στο πλαίσιο της διερεύνησης εξετάζονται, επίσης, αναφορές για υδροθεραπεία την προηγούμενη ημέρα, η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και η χρήση διουρητικών από τον τραγουδιστή. Σύμφωνα με τις επισημάνσεις του ιατροδικαστή, οι παράγοντες αυτοί ενδέχεται να επηρεάζουν την κατάσταση του ασθενούς και να αυξάνουν τον κίνδυνο επιπλοκών όταν συνδυάζονται με ισχυρά κατασταλτικά φάρμακα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης μιας ανεπιθύμητης αντίδρασης. Όπως επισημαίνεται, η μιδαζολάμη διαθέτει ειδικό αντίδοτο, ενώ η προποφόλη δεν έχει αντίστοιχο ειδικό αντίδοτο αναστροφής, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την κατάλληλη παρακολούθηση και την άμεση υποστήριξη του ασθενούς σε περίπτωση επιπλοκής.

Ωστόσο, η επίδραση των συγκεκριμένων ουσιών και η πιθανή σύνδεσή τους με τον θάνατο του τραγουδιστή δεν μπορούν να αποσαφηνιστούν οριστικά πριν από την ολοκλήρωση και την αξιολόγηση όλων των εξετάσεων.

Η ολοκλήρωση των αναλύσεων αναμένεται να συμβάλει στην αποσαφήνιση των συνθηκών του περιστατικού και στην αξιολόγηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί από τις αρμόδιες Αρχές.