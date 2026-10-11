Γιώργος Μαζωνάκης: Στην τελική φάση οι τοξικολογικές αναλύσεις για τον θάνατο του τραγουδιστή

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Στην τελική φάση βρίσκεται η ποσοτική ανάλυση των δειγμάτων στο Εργαστήριο Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι.

Τα αποτελέσματα, σύμφωνα με το Mega, αναμένονται στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, παράλληλα με τα ευρήματα των ιστολογικών εξετάσεων. Ο συνδυασμός τους αναμένεται να συμβάλει στη διερεύνηση της βλάβης που φέρεται να είχε υποστεί η καρδιά του τραγουδιστή, καθώς και στον προσδιορισμό της αιτίας και του χρόνου εμφάνισής της.

Στο μικροσκόπιο η μιδαζολάμη και η προποφόλη

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διερεύνηση της πιθανής χορήγησης μιδαζολάμης και προποφόλης, δύο ουσιών που χρησιμοποιούνται στην αναισθησία και την καταστολή. Οι ερευνητές εξετάζουν εάν χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης και ποια ενδεχόμενη επίδραση είχαν στην κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από το Mega, ο ανακριτής έχει ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με τη χρήση των συγκεκριμένων ουσιών, ενώ έχουν ερωτηθεί και χειριστές του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται κατά πόσο η χορήγησή τους ήταν συμβατή με τις προδιαγραφές του εξοπλισμού και τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης ιατρικής διαδικασίας.

Παράλληλα, διερευνώνται οι συνθήκες λειτουργίας του ιατρείου μετά το 2023, οπότε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αποχώρησε η αναισθησιολόγος που εργαζόταν μέχρι τότε στον χώρο. Εξετάζονται επίσης αναφορές για χορήγηση καταστολής στην κόρη της κατηγορουμένης.

Κρίσιμο ζητούμενο για τους ιατροδικαστές αποτελεί η αξιολόγηση των ουσιών που ενδέχεται να χορηγήθηκαν, σε συνδυασμό με τα ιστολογικά και τοξικολογικά ευρήματα, ώστε να αποσαφηνιστεί εάν υπάρχει αιτιώδης σύνδεση με τη βλάβη στην καρδιά.

Ιδιωτικές εξετάσεις με πρωτοβουλία της οικογένειας

Στη διερεύνηση της υπόθεσης συμμετέχουν, σύμφωνα με το Mega, και ιδιώτες πραγματογνώμονες, τους οποίους έχει ορίσει η οικογένεια του τραγουδιστή.

Πρόκειται για ιατροδικαστές και ειδικούς που πραγματοποιούν αναλύσεις DNA και τοξικολογικές εξετάσεις σε ιδιωτικά εργαστήρια. Όπως αναφέρθηκε, εξετάζονται περίπου 1.600 διαφορετικές ουσίες, προκειμένου να διαμορφωθεί πληρέστερη εικόνα για τα ευρήματα.

Οι ιδιώτες ειδικοί φέρονται να έχουν καταλήξει σε προκαταρκτικά συμπεράσματα που συγκλίνουν με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας. Ωστόσο, η συνολική αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών αναλύσεων.

Τι εξετάζει η πλευρά της κατηγορουμένης

Μία ακόμη παράμετρος που αναμένεται να απασχολήσει την έρευνα αφορά το ενδεχόμενο να υπήρχαν φαρμακευτικές ουσίες στην κατοικία ή στην προσωπική κατοχή του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι νομικοί εκπρόσωποι της κατηγορουμένης προτίθενται να ζητήσουν σχετικά στοιχεία, προκειμένου να διερευνηθεί εάν ο τραγουδιστής λάμβανε φαρμακευτικά σκευάσματα, μεταξύ των οποίων ουσίες της κατηγορίας των βενζοδιαζεπινών.

Η συγκεκριμένη διερεύνηση ενδέχεται να αποτελέσει μέρος της υπερασπιστικής επιχειρηματολογίας, χωρίς ωστόσο να έχει αποδειχθεί ότι ο τραγουδιστής είχε λάβει αυτοβούλως τις ουσίες που εξετάζονται.

Η αναζήτηση για την προποφόλη μετά την κατάρρευση

Ερωτήματα προκαλεί και μία αναζήτηση σε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, η οποία φέρεται να πραγματοποιήθηκε μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η διακομιδή του με το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, η ερώτηση που καταχωρίστηκε ήταν: «Η προποφόλη δίνεται σε χάπι;»

Οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η αναζήτηση, καθώς και ο λόγος για τον οποίο ζητήθηκε η συγκεκριμένη πληροφορία, αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης.

Στο ρεπορτάζ διατυπώθηκε το ερώτημα εάν η αναζήτηση συνδεόταν με ενδεχόμενη προσπάθεια να υποστηριχθεί ότι ο τραγουδιστής είχε προμηθευτεί ή λάβει την ουσία εκτός του ιατρείου. Ωστόσο, δεν παρουσιάστηκαν στοιχεία που να τεκμηριώνουν τέτοια πρόθεση.

Η ολοκλήρωση των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων αναμένεται να προσφέρει κρίσιμα δεδομένα για την αξιολόγηση των ιατρικών χειρισμών και τη διερεύνηση των συνθηκών της υπόθεσης.