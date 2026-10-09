Θάνατος Μαζωνάκη: Για 4 νέα αδικήματα ελέγχονται οι δύο γιατροί – Το «κοκτέιλ» που χορήγησαν στον τραγουδιστή και η κοινή τους αγορά

Νέα στοιχεία προστίθενται στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των δύο προφυλακισμένων γιατρών της οδού Καρνεάδου. Παράλληλα, στις τοξικολογικές εξετάσεις εντοπίστηκαν μιδαζολάμη και προποφόλη, ενώ ενώπιον του 32ου ανακριτή κατέθεσε η 19χρονη κόρη του ζευγαριού.

Η έρευνα επεκτείνεται τόσο στην οικονομική δραστηριότητα των δύο κατηγορουμένων όσο και στα στοιχεία που αφορούν όσα συνέβησαν στο ιατρείο πριν από τη μεταφορά του τραγουδιστή με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ζευγαριού των γιατρών. Στα περιουσιακά στοιχεία που τίθενται σε καθεστώς δέσμευσης περιλαμβάνονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί, η κινητή περιουσία, τα ακίνητα, καθώς και τραπεζική θυρίδα που διατηρούν σε υποκατάστημα στο Κολωνάκι, κοντά στο ιατρείο τους.

Η έρευνα αφορά επίσης επενδυτικούς τίτλους σε ασφαλιστικές εταιρείες και άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Η Αρχή έχει απευθυνθεί στο Κτηματολόγιο για τον εντοπισμό ακίνητης περιουσίας, καθώς και σε ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν επιπλέον επενδυτικά προϊόντα στο όνομα των δύο κατηγορουμένων. Εφόσον εντοπιστούν σχετικά περιουσιακά στοιχεία, αναμένεται να υπαχθούν επίσης σε καθεστώς δέσμευσης.

Παράλληλα, οι ελεγκτές διερευνούν την ενδεχόμενη τέλεση τεσσάρων αδικημάτων οικονομικής φύσεως: κακουργηματικής απάτης, αντιποίησης του ιατρικού επαγγέλματος, φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με τον ANT1.

Ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός, μέσω του δικηγόρου του, διέψευσε πληροφορίες περί εντοπισμού τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ.

«Ο γιατρός δεν διαθέτει στην αλλοδαπή κανέναν λογαριασμό στο όνομά του ή στο όνομα νομικού προσώπου συμφερόντων του και τα οικονομικά/φορολογικά στοιχεία του είναι απολύτως διαυγή. Η συγκεκριμένη πληροφορία είναι παντελώς ψευδής, ανακριβής και στερείται οποιασδήποτε πραγματικής βάσης», δήλωσε ο συνήγορος του 58χρονου γιατρού, Αγαπηνός Ν. Τέλλος.

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Μιδαζολάμη και προποφόλη εντοπίστηκαν στις τοξικολογικές εξετάσεις

Νέα δεδομένα προκύπτουν και από τις τοξικολογικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής έρευνας.

Σύμφωνα με το Mega, στις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν από τους κρατικούς ιατροδικαστές εντοπίστηκαν δύο ουσίες: μιδαζολάμη, η οποία αναφέρεται ως ισχυρό ηρεμιστικό, και προποφόλη, που χρησιμοποιείται ως αναισθητική ουσία.

Τα ευρήματα έχουν αποσταλεί σε τοξικολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για ποσοτική ανάλυση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αντίστοιχα ευρήματα φέρονται να έχουν προκύψει και από ιδιώτες πραγματογνώμονες που έχουν οριστεί στην υπόθεση.

Η παρουσία των δύο ουσιών εξετάζεται σε συνδυασμό με στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και με μαρτυρικές καταθέσεις εργαζομένων στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Το ζήτημα είχε απασχολήσει και την ανακριτική διαδικασία, καθώς μάρτυρες είχαν δεχθεί ερωτήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει η ταυτόχρονη χορήγηση των δύο ουσιών.

Ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να παραλάβει τα ακατέργαστα δεδομένα των εργαστηριακών αναλύσεων, προκειμένου να συντάξει τη δική του ιατροδικαστική έκθεση. Η έκθεση αναμένεται να παραδοθεί στον ανακριτή την επόμενη εβδομάδα.

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Το τιμολόγιο για το μηχάνημα INUS

Στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας εξετάζεται επίσης τιμολόγιο για την αγορά του πρώτου μηχανήματος INUS το 2022.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Mega, το παραστατικό εμφανίζει ως κοινή την αγορά του μηχανήματος από την 56χρονη κατηγορούμενη και τον σύζυγό της. Το συγκεκριμένο στοιχείο εξετάζεται σε συνδυασμό με τον ισχυρισμό του 58χρονου ότι δεν γνώριζε για τη θεραπεία στην οποία είχε υποβληθεί η κόρη τους.

Οι δικαστικές Αρχές αξιολογούν πλέον τις μαρτυρίες, τα έγγραφα και τα υπόλοιπα ευρήματα που έχουν συγκεντρωθεί κατά την έρευνα.

Η κατάθεση της 19χρονης κόρης των κατηγορουμένων

Λίγο μετά τις 8 το πρωί, η 19χρονη κόρη των δύο προφυλακισμένων γιατρών προσήλθε ενώπιον του 32ου ανακριτή, προκειμένου να καταθέσει ως μάρτυρας. Η εξέτασή της πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα της πλευράς του 58χρονου κατηγορουμένου και διήρκεσε περίπου δύο ώρες.

Η 19χρονη φέρεται να κατέθεσε ότι βρισκόταν στο ιατρείο την ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και ότι ήταν εκείνη που τηλεφώνησε στο ΕΚΑΒ, έπειτα από εντολή του πατέρα της.

«Ήμουν στο ιατρείο εκείνη την ημέρα. Την επίμαχη ώρα, εγώ κάλεσα το ΕΚΑΒ. Ο πατέρας μου μού είπε να το καλέσω και δεν μου εξήγησε τον λόγο. Ήμουν στο σαλόνι, δεν μπήκα στο εξεταστήριο και δεν είδα τον Γιώργο Μαζωνάκη».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ανακριτής τη ρώτησε για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο ιατρείο της Καρνεάδου έως την άφιξη του ασθενοφόρου. Η 19χρονη φέρεται να επανέλαβε ότι τηλεφώνησε στο ΕΚΑΒ, αλλά υποστήριξε ότι δεν είδε τον τραγουδιστή.

Κατά την κατάθεσή της φέρεται επίσης να ανέφερε ότι άνοιξε τις πόρτες του ιατρείου, ώστε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ να μπορέσει να εισέλθει γρήγορα στον χώρο. Τα συγκεκριμένα γεγονότα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εκτυλίχθηκαν μεταξύ 16:10 και 16:15.

Η 19χρονη φέρεται ακόμη να προσκόμισε βίντεο από θεραπεία στην οποία είχε υποβληθεί στο ιατρείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι η διαδικασία πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2026, σε δύο φάσεις, έπειτα από προτροπή της μητέρας της και χωρίς σχετική γνώση του πατέρα της.

Στο διαθέσιμο υλικό καταγράφεται διαφοροποίηση ως προς τον ακριβή χαρακτηρισμό της θεραπείας. Σε μία εκδοχή γίνεται αναφορά σε πλασμαφαίρεση, ενώ σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες η 19χρονη φέρεται να μίλησε στον ανακριτή για ινουσφαίριση. Τον ίδιο χαρακτηρισμό φέρεται να χρησιμοποιεί πλέον και η κατηγορούμενη γιατρός για τη θεραπεία που υποστηρίζει ότι πραγματοποιήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η 19χρονη φέρεται επίσης να είπε στον ανακριτή: «Αν ο πατέρας μου το γνώριζε, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που φτάσαμε σήμερα».

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Η θέση του δικηγόρου της οικογένειας Μαζωνάκη

Την κατάθεση της 19χρονης σχολίασε στο Mega ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, διατυπώνοντας τη θέση ότι υπήρξε προσυνεννόηση.

«Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει προσυνεννόηση. Κατανοώ την ανάγκη μίας κοπέλας να υπερασπίσει τους γονείς της. Γι’ αυτό και στις περιπτώσεις που κάποιος, προκειμένου να αποσείσει ποινικές ευθύνες υπέρ οικείων του, ακόμη και αν δώσει ψευδή κατάθεση, η πράξη του παραμένει ατιμώρητη», ανέφερε.

Η έρευνα συνεχίζεται σε πολλαπλά επίπεδα, με τις δικαστικές και ελεγκτικές Αρχές να αξιολογούν τα οικονομικά δεδομένα, τα εργαστηριακά ευρήματα, τις μαρτυρικές καταθέσεις και τα έγγραφα που έχουν ενταχθεί στη δικογραφία.