Θάνατος Μαζωνάκη: «Εγώ κάλεσα το ΕΚΑΒ» κατέθεσε η κόρη των γιατρών – Στο μικροσκόπιο οι λογαριασμοί και η θυρίδα τους στο Κολωνάκι

Σημαντικές εξελίξεις στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, πυροδοτεί η απόφαση της Αρχής Kαταπολέμησης Mαύρου Xρήματος, να δεσμεύσει τα περιουσιακά στοιχεία των γιατρών της οδού Καρνεάδου. Ανάμεσά τους και θυρίδα που διατηρούν σε τράπεζα στο Κολωνάκι, κοντά στο ιατρείο τους.

Η αρχή για να εντοπίσει την ακίνητη περιουσία των κατηγορουμένων, έχει απευθυνθεί και στο κτηματολόγιο, αλλά και σε ασφαλιστικές εταιρείες για να διαπιστώσει εάν οι προφυλακισμένοι γιατροί διαθέτουν επενδυτικά προϊόντα στο όνομά τους. Αν προκύψουν σχετικά ευρήματα, θα υπαχθούν και αυτά σε καθεστώς δέσμευσης.

Οι ελεγκτές της αρχής θα ερευνήσουν παράλληλα και αν έχουν τελεστεί τέσσερα αδικήματα με οικονομικό αντικείμενο: κακουργηματική απάτη, αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος, φοροδιαφυγή καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο κατηγορουμενος γιατρός, διέψευσε μέσω του δικηγόρου του, πληροφορίες για εντοπισμό τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ.

«Ο γιατρός δεν διαθέτει στην αλλοδαπή κανένα λογαριασμό στο όνομα του ή στο όνομα νομικού προσώπου συμφερόντων του και τα οικονομικά/ φορολογικά του στοιχεία του είναι απολύτως διαυγή. Η συγκεκριμένη πληροφορία είναι παντελώς ψευδής, ανακριβής και στερείται οποιασδήποτε πραγματικής βάσης», δήλωσε ο συνήγορος του 58χρονου γιατρού, Αγαπηνός Ν. Τέλλος.

«Εγώ κάλεσα το ΕΚΑΒ» κατέθεσε η κόρη των γιατρών

Λίγο μετά τις 8 το πρωί, η 19χρονη κόρη των προφυλακισμένων γιατρών πέρασε το κατώφλι του 32ου ανακριτή, για να καταθέσει μετά απο αίτημα του πατέρα της. Σύμφωνα με πληροφορίες υποστήριξε οτι είχε υποβληθεί από τη μητέρα της σε θεραπεία στο ιατρείο της Καρνεάδου τον Αύγουστο του 2026, η οποία φέρεται ότι ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Ωστόσο, σήμερα φέρεται να μίλησε για θεραπεία ινουσφαίρισης και όχι πλασμαφαίρεσης. Αυτή τη θεραπεία φέρεται να υποστηρίζει τώρα και η κατηγορούμενη γιατρός ότι έκανε στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 19χρονη ρωτήθηκε από τον ανακριτή για τος συνθήκες που επικρατούσαν στο ιατρείο της Καρνεάδου μέχρι το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να παραλάβει τον τραγουδιστή.

Απαντώντας η κοπέλα φέρεται να παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ, υποστήριξε ωστόσο οτι δεν είδε καθόλου τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει προσυνεννόηση. Κατανοώ την ανάγκη μίας κοπέλας να υπερασπίσει τους γονείς της. Γι’ αυτό και στις περιπτώσεις που κάποιος, προκειμένου να αποσείσει ποινικές ευθύνες υπέρ οικείων του, ακόμη και αν δώσει ψευδή κατάθεση, η πράξη του παραμένει ατιμώρητη», ανέφερε στο Mega ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να παραλάβει τα ακατέργαστα δεδομένα από τις εργαστηριακές αναλύσεις, ώστε την επόμενη εβδομάδα να παραδώσει στον ανακριτή την δική του ιατροδικαστική ;eκθεση για λογαριασμό της οικογένειας.