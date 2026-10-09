Ιταλία: «Ριφιφί» 5 εκατ. ευρώ σε οινοποιείο της Τοσκάνης – Έκλεψαν 30.000 φιάλες εκλεκτού κρασιού

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Επαγγελματική ληστεία με λεία που εκτιμάται στα 5 εκατ. ευρώ σημειώθηκε σε οινοποιείο της Τοσκάνης, όπου επτά μασκοφόροι άρπαξαν περίπου 30.000 φιάλες εκλεκτού κρασιού. Η διοίκηση της Marchesi Antinori, του μεγαλύτερου οικογενειακού οινοποιείου της Ιταλίας, εκτιμά ότι οι δράστες γνώριζαν πολύ καλά τι αναζητούσαν και επέλεξαν συγκεκριμένες, ιδιαίτερα ακριβές ετικέτες.

Η ληστεία σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο σε εγκατάσταση αποθήκευσης στην Κορτόνα, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times. Οι επτά δράστες απενεργοποίησαν τα συστήματα ασφαλείας και στη συνέχεια φόρτωσαν σε δύο μεγάλα φορτηγά χιλιάδες κιβώτια με κρασιά της εταιρείας.

Στο στόχαστρο οι ακριβότερες ετικέτες

Ανάμεσα στις φιάλες που κλάπηκαν ήταν οι γνωστές ετικέτες Tignanello, Solaia και Guado al Tasso, οι οποίες πωλούνται σε τιμές από περίπου 150 έως 500 ευρώ ανά φιάλη.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι οι δράστες δεν ενήργησαν τυχαία, αλλά γνώριζαν ποιες χρονιές και ποιες ετικέτες είχαν τη μεγαλύτερη αξία.

Η κλοπή έγινε αντιληπτή μόλις τη Δευτέρα, όταν οι εργαζόμενοι επέστρεψαν στις εγκαταστάσεις.

«Δύο φορτηγά δεν μπορούν απλώς να εξαφανιστούν»

Παρά το γεγονός ότι το οινοποιείο διαθέτει εκτεταμένο υλικό από κάμερες ασφαλείας, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ρέντσο Κοταρέλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι τουλάχιστον μέρος της λείας θα εντοπιστεί.

«Δύο φορτηγά δεν μπορούν απλώς να εξαφανιστούν», δήλωσε στους Financial Times, σημειώνοντας ότι πρόκειται για κρασιά μεγάλης αξίας και ότι θα είναι δύσκολο να διοχετευθούν στην αγορά χωρίς να κινήσουν υποψίες.

Η Marchesi Antinori κάλεσε τους λάτρεις του κρασιού και τους επαγγελματίες του κλάδου να αναφέρουν τυχόν ύποπτες προσφορές των συγκεκριμένων ετικετών σε πολύ χαμηλές τιμές.

Δεν είναι η πρώτη μεγάλη κλοπή κρασιού

Οι κλοπές ακριβών κρασιών δεν είναι πρωτοφανείς στην Ιταλία, αν και συνήθως στο στόχαστρο βρίσκονται οι κάβες γνωστών εστιατορίων.

Νωρίτερα φέτος, δράστες μεταμφιεσμένοι σε εργάτες έκλεψαν φιάλες Romanée-Conti από γνωστό εστιατόριο στο Μιλάνο, προκαλώντας ζημιά περίπου 280.000 ευρώ.

Το καλοκαίρι, το οινοποιείο Banfi di Montalcino είχε ανακοινώσει την κλοπή περίπου 3.000 φιαλών Alta Langa από αποθήκη στο Πιεμόντε. Και σε εκείνη την περίπτωση, σύμφωνα με την εταιρεία, οι δράστες είχαν επιλέξει με μεγάλη προσοχή μόνο τις πιο πολύτιμες φιάλες.