Σικελία: Υδροστρόβιλος σάρωσε τη Μαρσάλα – Αυτοκίνητα αναποδογύρισαν, παιδιά τραυματίστηκαν σε σχολείο – ΒΙΝΤΕΟ

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Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στη δυτική Σικελία, όταν ισχυρός υδροστρόβιλος (σίφωνας) έπληξε την περιοχή της Μαρσάλα, παρασύροντας αυτοκίνητα, ξηλώνοντας στέγες και εκτοξεύοντας συντρίμμια στους δρόμους. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά όταν το όχημά τους ανατράπηκε και κατέληξε σε χαράδρα, ενώ παιδιά τραυματίστηκαν σε σχολείο που χτυπήθηκε από τους θυελλώδεις ανέμους.

Video incredibile di Rosalba Pipitone, sempre da Marsala. Questo potrebbe essere il tornado siciliano più intenso da diversi decenni, ci sono auto scaraventate in giro. Seguiranno aggiornamenti https://t.co/9Af9y9w0pY — Federico Pavan (@PavanFederico00) October 9, 2026

Εντυπωσιακά βίντεο από την περιοχή δείχνουν μια τεράστια στήλη σκόνης και συντριμμιών να κινείται κατά μήκος της ακτογραμμής της Μαρσάλα, καθώς οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν εκτεταμένες ζημιές.

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα , δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά όταν το αυτοκίνητό τους ανατράπηκε από τον άνεμο και έπεσε σε χαράδρα. Η ακριβής κατάσταση της υγείας τους δεν έχει διευκρινιστεί.

Πανικός σε σχολείο – Τραυματίστηκαν παιδιά

Οι θυελλώδεις άνεμοι έπληξαν και το σχολείο Alcide De Gasperi στην περιοχή Στρασάτι, την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη μαθήματα.

Σύμφωνα με τη La Sicilia, αρκετά παιδιά τραυματίστηκαν όταν οι άνεμοι προκάλεσαν ζημιές στο κτίριο. Βιβλιοθήκες ανατράπηκαν και τζάμια έσπασαν, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο.

Κανένα από τα τραύματα δεν θεωρείται απειλητικό για τη ζωή, ωστόσο ένα αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Whoahh! Imagine looking out of your window and seeing this? No thank you! This is the damaging tornado in Sicily this morning 👀 https://t.co/3UHlMTEveP — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 9, 2026

Διπλός υδροστρόβιλος πέρασε από τη θάλασσα στην ξηρά

Το φαινόμενο περιγράφεται ως διπλός υδροστρόβιλος, δηλαδή δύο περιστρεφόμενες στήλες αέρα που σχηματίζονται πάνω από τη θάλασσα και μπορούν να κινηθούν προς την ξηρά.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι «ποτέ δεν είχε φοβηθεί τόσο πολύ ότι θα πεθάνει», προσθέτοντας ότι μέσα σε μόλις δύο λεπτά ο σίφωνας φάνηκε να τετραπλασιάζεται σε μέγεθος.

Ξεριζώθηκαν αιωνόβια δέντρα, καταστράφηκαν αποθήκες

Οι ζημιές είναι εκτεταμένες. Αιωνόβια δέντρα ξεριζώθηκαν, αγροτικές αποθήκες ισοπεδώθηκαν και αρκετά οχήματα αναποδογύρισαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Προβλήματα αναφέρθηκαν επίσης στο Πετροσίνο και κοντά στο στάδιο του Στρασάτι, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, άνθρωποι εκτινάχθηκαν από τα οχήματά τους όταν αυτά αναποδογύρισαν από τους ισχυρούς ανέμους.

Αναφορές για αγνοούμενους χωρίς επίσημη επιβεβαίωση

Το Marsala News μετέδωσε ότι υπάρχουν αναφορές και για αγνοούμενους μετά το πέρασμα του φαινομένου. Οι πληροφορίες αυτές, ωστόσο, δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί από τις αρχές.

Πυροσβέστες και αστυνομικοί έχουν κινητοποιηθεί, καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δέχθηκαν εκατοντάδες κλήσεις.

Σε ορισμένες περιοχές η κυκλοφορία έχει διακοπεί ή παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα εξαιτίας των συντριμμιών και των κατεστραμμένων οχημάτων στους δρόμους.

Οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις πληγείσες περιοχές.