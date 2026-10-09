Ισραήλ: Καταγγέλλει ότι η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην Νάβι Πιλάι νομιμοποιεί το «αντισραηλινό μίσος» – «Ο Γκέμπελς χειροκροτεί από την κόλαση»

Το Ισραήλ καταγγέλλει την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης 2026 στην Νάβι Πιλάι, υποστηρίζοντας ότι νομιμοποιεί το «αντισραηλινό μίσος και τις προκαταλήψεις»

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Διεθνή Νέα

Ισραήλ Σημαία
πηγή: unsplash.com
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Ισραήλ υποστήριξε ότι το Νόμπελ Ειρήνης 2026 που απονεμήθηκε στην Νάβι Πιλάι νομιμοποιεί το «αντισραηλινό μίσος και τις προκαταλήψεις».
  • Η Πιλάι ήταν επικεφαλής της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία τον Σεπτέμβριο του 2025 κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας.
  • Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών έγραψε στο X ότι «ο Γιόζεφ Γκέμπελς σίγουρα χειροκροτεί από την κόλαση», χαρακτηρίζοντας το βραβείο ως «το μεγαλύτερο ψέμα του 21ου αιώνα».

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Το Ισραήλ υποστήριξε σήμερα ότι το Νόμπελ Ειρήνης 2026 που απονεμήθηκε στην Νάβι Πιλάι νομιμοποιεί το «αντισραηλινό μίσος και τις προκαταλήψεις» και ότι ο πρώην επικεφαλής της ναζιστικής προπαγάνδας Γιόζεφ Γκέμπελς σίγουρα «χειροκροτεί από την κόλαση».

Η 85χρονη Πιλάι ήταν επικεφαλής της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, η οποία σε έκθεσή της τον Σεπτέμβριο του 2025 κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας.

«Τώρα που η Επιτροπή Νόμπελ επιβράβευσε το μεγαλύτερο ψέμα του 21ου αιώνα, ο Γιόζεφ Γκέμπελς σίγουρα χειροκροτεί από την κόλαση», έγραψε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών στο X.

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