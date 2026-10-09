Σοβαρά επεισόδια στο Βέλγιο: Συλλήψεις στη μεγάλη διαδήλωση των συνδικάτων για τον προϋπολογισμό – Στις πορείες συμμετέχουν και οι μαθητές

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Χιλιάδες πολίτες, εργαζόμενοι αλλά και μαθητές, έχουν βγει σήμερα Παρασκευή στους δρόμους του Βελγίου και διαμαρτύρονται ενάντια στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, ενώ συγχρόνως έχει προκηρυχθεί και πανεθνική απεργία.

Παράλληλα όμως έχουν ξεσπάσει και αρκετά σοβαρά επεισόδια στις διαδηλώσεις που οργάνωσαν τα δύο μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας, το CSC-ACV και το FGTB-ABVV.

Στις πορείες διαμαρτυρίας συμμετέχουν και μαθητές οι οποίοι βρίσκονται εδώ και μερικές μέρες στους δρόμους, ακολουθώντας το παράδειγμα της Γαλλίας.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε περισσότερες από 100 συλλήψεις, αλλά η ένταση δεν υποχωρεί.

Τα πρώτα έκτροπα ξεκίνησαν καθώς οι διαδηλωτές συγκεντρώνονταν γύρω από τον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό, πιθανά μεταξύ συγκεκριμένης ομάδας ατόμων που συμμετείχαν στις διαμαρτυρίες και της αστυνομίας. Εικόνες δείχνουν αστυνομικούς να τρέχουν και να συλλαμβάνουν με τη βία κάποιους εξ αυτών.

Στη συνέχεια διαδηλωτές “στέλνουν” έναν κάδο προς τους αστυνομικούς, ενώ ακολουθεί ρίψη δακρυγόνων.

Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν και αντλία με πίεση νερού για να διαλύσουν το πλήθος.

Σημειώνεται ότι τα επεισόδια ξέσπασαν πριν ξεκινήσει η πορεία των συνδικάτων, η οποία πέρασε έξω από τα κεντρικά γραφεία των κυβερνώντων κομμάτων, με τη συμμετοχή χιλιάδων εργαζομένων.

🔴 🇧🇪 #BELGIUM Clashes ongoing at the Central Station in #Brussels . The march was supposed to start around 10:30 a.m. Still major tensions: mortars and water cannon on protestors🇧🇪🚨 https://t.co/A4CqN9wY87 — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) October 9, 2026

Μεγάλες μαθητικές κινητοποιήσεις

Οι μαθητές βρίσκονται σε κινητοποιήσεις τις τελευταίες μέρες διαμαρτυρόμενοι για τις ελλείψεις στον προϋπολογισμό της Παιδείας. Στη Λιέγη σημειώθηκαν μαζικές διαδηλώσεις και επεισόδια, τις προηγούμενες μέρες, από μαθητές που διαμαρτύρονταν για τον υπερπληθυσμό στις αίθουσες διδασκαλίας και τις δυσκολίες πρόσβασης σε εκπαιδευτικούς πόρους για το γαλλόφωνο εκπαιδευτικό σύστημα του Βελγίου.

Οι διαδηλώσεις μετατράπηκαν σε βίαια επεισόδια με την αστυνομία, καθώς μαθητές προκάλεσαν ζημιές και πέταξαν αντικείμενα στις δυνάμεις ασφαλείας. Εκατοντάδες είναι οι συλλήψεις που έχουν ήδη γίνει, όμως τα επεισόδια συνεχίζονται.