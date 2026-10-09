Σοβαρά επεισόδια στο Βέλγιο: Συλλήψεις στη μεγάλη διαδήλωση των συνδικάτων για τον προϋπολογισμό – Στις πορείες συμμετέχουν και οι μαθητές

Χιλιάδες πολίτες, εργαζόμενοι αλλά και μαθητές, έχουν βγει σήμερα Παρασκευή στους δρόμους του Βελγίου και διαμαρτύρονται ενάντια στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, ενώ συγχρόνως έχει προκηρυχθεί και πανεθνική απεργία.
Παράλληλα όμως έχουν ξεσπάσει και αρκετά σοβαρά επεισόδια στις διαδηλώσεις που οργάνωσαν τα δύο μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας, το CSC-ACV και το FGTB-ABVV.
Στις πορείες διαμαρτυρίας συμμετέχουν και μαθητές οι οποίοι βρίσκονται εδώ και μερικές μέρες στους δρόμους, ακολουθώντας το παράδειγμα της Γαλλίας.
Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε περισσότερες από 100 συλλήψεις, αλλά η ένταση δεν υποχωρεί.
Τα πρώτα έκτροπα ξεκίνησαν καθώς οι διαδηλωτές συγκεντρώνονταν γύρω από τον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό, πιθανά μεταξύ συγκεκριμένης ομάδας ατόμων που συμμετείχαν στις διαμαρτυρίες και της αστυνομίας. Εικόνες δείχνουν αστυνομικούς να τρέχουν και να συλλαμβάνουν με τη βία κάποιους εξ αυτών.
Στη συνέχεια διαδηλωτές “στέλνουν” έναν κάδο προς τους αστυνομικούς, ενώ ακολουθεί ρίψη δακρυγόνων.
🚨🇧🇪 Belgium braces for NATIONAL STRIKE.
Mass demonstrations are under way against the government’s 2027 budget plans – automatic wage indexation, a VAT hike and annual working-hour calculations.
Europe is shaking! https://t.co/oI8VXiJ93L
— Global Dissident (@GlobalDiss) October 9, 2026
Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν και αντλία με πίεση νερού για να διαλύσουν το πλήθος.
Σημειώνεται ότι τα επεισόδια ξέσπασαν πριν ξεκινήσει η πορεία των συνδικάτων, η οποία πέρασε έξω από τα κεντρικά γραφεία των κυβερνώντων κομμάτων, με τη συμμετοχή χιλιάδων εργαζομένων.
🔴 🇧🇪 #BELGIUM
Clashes ongoing at the Central Station in #Brussels .
The march was supposed to start around 10:30 a.m. Still major tensions: mortars and water cannon on protestors🇧🇪🚨 https://t.co/A4CqN9wY87
— World_Breaking_News03 (@Breaking2003) October 9, 2026
Μεγάλες μαθητικές κινητοποιήσεις
Οι μαθητές βρίσκονται σε κινητοποιήσεις τις τελευταίες μέρες διαμαρτυρόμενοι για τις ελλείψεις στον προϋπολογισμό της Παιδείας. Στη Λιέγη σημειώθηκαν μαζικές διαδηλώσεις και επεισόδια, τις προηγούμενες μέρες, από μαθητές που διαμαρτύρονταν για τον υπερπληθυσμό στις αίθουσες διδασκαλίας και τις δυσκολίες πρόσβασης σε εκπαιδευτικούς πόρους για το γαλλόφωνο εκπαιδευτικό σύστημα του Βελγίου.
Οι διαδηλώσεις μετατράπηκαν σε βίαια επεισόδια με την αστυνομία, καθώς μαθητές προκάλεσαν ζημιές και πέταξαν αντικείμενα στις δυνάμεις ασφαλείας. Εκατοντάδες είναι οι συλλήψεις που έχουν ήδη γίνει, όμως τα επεισόδια συνεχίζονται.
🇧🇪Footage of student unrest that has now spread to Belgium, with clashes breaking out in Liège as school blockades inspired by the French protest movement continue. https://t.co/6iPpEusVvO
— Blackrussian (@Blackrussiantv) October 7, 2026