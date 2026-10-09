Σοβαρά επεισόδια στο Βέλγιο: Συλλήψεις στη μεγάλη διαδήλωση των συνδικάτων για τον προϋπολογισμό – Στις πορείες συμμετέχουν και οι μαθητές

Χιλιάδες πολίτες, εργαζόμενοι και μαθητές διαδηλώνουν σήμερα Παρασκευή στο Βέλγιο ενάντια στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, εν μέσω πανεθνικής απεργίας και σοβαρών επεισοδίων. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε περισσότερες από 100 συλλήψεις, ενώ η ένταση συνεχίζεται, με χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού για τη διάλυση του πλήθους

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χιλιάδες πολίτες, εργαζόμενοι και μαθητές διαμαρτύρονται στους δρόμους του Βελγίου ενάντια στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, με παράλληλη πανεθνική απεργία.
  • Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν στις διαδηλώσεις των συνδικάτων, με την αστυνομία να προχωρά σε περισσότερες από 100 συλλήψεις, ενώ η ένταση συνεχίζεται.
  • Μαθητές βρίσκονται σε κινητοποιήσεις τις τελευταίες μέρες διαμαρτυρόμενοι για τις ελλείψεις στον προϋπολογισμό της Παιδείας, με μαζικές διαδηλώσεις και επεισόδια να σημειώνονται στη Λιέγη.

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Χιλιάδες πολίτες, εργαζόμενοι αλλά και μαθητές, έχουν βγει σήμερα Παρασκευή στους δρόμους του Βελγίου και διαμαρτύρονται ενάντια στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, ενώ συγχρόνως έχει προκηρυχθεί και πανεθνική απεργία.

«Άρωμα» Γαλλίας και στο Βέλγιο: Επεισόδια και συγκρούσεις αστυνομίας – φοιτητών στη Λιέγη – ΒΙΝΤΕΟ

Παράλληλα όμως έχουν ξεσπάσει και αρκετά σοβαρά επεισόδια στις διαδηλώσεις που οργάνωσαν τα δύο μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας, το CSC-ACV και το FGTB-ABVV.

Στις πορείες διαμαρτυρίας συμμετέχουν και μαθητές οι οποίοι βρίσκονται εδώ και μερικές μέρες στους δρόμους, ακολουθώντας το παράδειγμα της Γαλλίας.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε περισσότερες από 100 συλλήψεις, αλλά η ένταση δεν υποχωρεί.

Τα πρώτα έκτροπα ξεκίνησαν καθώς οι διαδηλωτές συγκεντρώνονταν γύρω από τον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό, πιθανά μεταξύ συγκεκριμένης ομάδας ατόμων που συμμετείχαν στις  διαμαρτυρίες και της αστυνομίας. Εικόνες δείχνουν αστυνομικούς να τρέχουν και να συλλαμβάνουν με τη βία κάποιους εξ αυτών.

Στη συνέχεια διαδηλωτές “στέλνουν” έναν κάδο προς τους αστυνομικούς, ενώ ακολουθεί ρίψη δακρυγόνων.

Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν και αντλία με πίεση νερού για να διαλύσουν το πλήθος.

Σημειώνεται ότι τα επεισόδια ξέσπασαν πριν ξεκινήσει η πορεία των συνδικάτων, η οποία πέρασε έξω από τα κεντρικά γραφεία των κυβερνώντων κομμάτων, με τη συμμετοχή χιλιάδων εργαζομένων.

Μεγάλες μαθητικές κινητοποιήσεις

Οι μαθητές βρίσκονται σε κινητοποιήσεις τις τελευταίες μέρες διαμαρτυρόμενοι για τις ελλείψεις στον προϋπολογισμό της Παιδείας. Στη Λιέγη σημειώθηκαν μαζικές διαδηλώσεις και επεισόδια, τις προηγούμενες μέρες, από μαθητές που διαμαρτύρονταν για τον υπερπληθυσμό στις αίθουσες διδασκαλίας και τις δυσκολίες πρόσβασης σε εκπαιδευτικούς πόρους για το γαλλόφωνο εκπαιδευτικό σύστημα του Βελγίου.

Οι διαδηλώσεις μετατράπηκαν σε βίαια επεισόδια με την αστυνομία, καθώς μαθητές προκάλεσαν ζημιές και πέταξαν αντικείμενα στις δυνάμεις ασφαλείας. Εκατοντάδες είναι οι συλλήψεις που έχουν ήδη γίνει, όμως τα επεισόδια συνεχίζονται.

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