Μεσογείων: Συνελήφθη 65χρονος οδηγός λεωφορείου – Έκανες επικίνδυνους ελιγμούς και παραβίασε δύο κόκκινα φανάρια

Ένας 65χρονος οδηγός αστικού λεωφορείου συνελήφθη στη λεωφόρο Μεσογείων, αφού βίντεο που αναρτήθηκε στα social media τον "έκαψε" να παραβιάζει δύο κόκκινα φανάρια και να πραγματοποιεί επικίνδυνες εναλλαγές λωρίδων κυκλοφορίας. Η σύλληψη έγινε από την Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) της ΕΛΑΣ, και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδηγούμενος στον εισαγγελέα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 65χρονος οδηγός λεωφορείου συνελήφθη καθώς παραβίασε δύο κόκκινα φανάρια στη Μεσογείων.
  • Τον οδηγό “έκαψε” βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, το οποίο τον εμφάνιζε να παραβιάζει τους ερυθρούς σηματοδότες.
  • Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας 65χρονος οδηγός λεωφορείου συνελήφθη καθώς παραβίασε δύο κόκκινα φανάρια στη Μεσογείων το βράδυ της Τετάρτης. Τον οδηγό “έκαψε” βίντεο που αναρτήθηκε στα social media.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, στη σύλληψη 65χρονου οδηγού αστικού λεωφορείου προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τρχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) μετά την ταυτοποίησή του σε βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και τον εμφάνιζε να παραβιάζει δύο ερυθρούς σηματοδότες στη λεωφόρο Μεσογείων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο το βράδυ της 7ης Οκτωβρίου 2026, στο ύψος της συμβολής της λεωφόρου Μεσογείων με την οδό Χαλανδρίου. Σε αυτό ο οδηγός φέρεται να πραγματοποιεί επικίνδυνες εναλλαγές λωρίδων κυκλοφορίας και να παραβιάζει δύο ερυθρούς σηματοδότες, θέτοντας σε κίνδυνο τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Το βιντεοληπτικό υλικό διερευνήθηκε από την Ειδική Ομάδα Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της ΟΕΠΤΑ, με αποτέλεσμα την ταυτοποίηση και τη σύλληψη του 65χρονου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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