Θεσσαλονίκη: «Ήταν μαγαζί και το έκαναν σπίτι, δεν ελέγχουν τίποτα» λένε ένοικοι – Βίντεο από το διαμέρισμα που μοιάζει με βομβαρδισμένο τοπίο

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Βομβαρδισμένο τοπίο, θυμίζει το ισόγειο διαμέρισμα, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες σήμερα το πρωί (9/10/2026) στην οδό Θέμιδος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα η 30χρονη ένοικος, να μεταφερθεί με εγκαύματα στο νοσοκομείο.

Ολόκληρη η πρόσοψη του διαμερίσματος έχει γκρεμιστεί, το εσωτερικό του έχει καεί ολοσχερώς, ενώ η τριώροφη οικοδομή έχει μαυρίσει από τους πυκνούς καπνούς που προκλήθηκαν.

Σύμφωνα με το Voria.gr, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 8:00 το πρωί, με τους ενοίκους της οικοδομής, να ακούνε έναν δυνατό κρότο και τις φωνές της 30χρονης, που φώναζε για βοήθεια.

«Ακούσαμε μία πολύ δυνατή έκρηξη, μετά μία γυναικεία φωνή, βγήκαμε έξω στο μπαλκόνι και είδαμε τον καπνό να περικυκλώνει όλη την πολυκατοικία» ανέφερε η ένοικος του δεύτερου ορόφου.

Και συμπλήρωσε:

«Μας είπαν να βγούμε έξω από το σπίτι, τρομοκρατηθήκαμε και βγήκαμε». Περίοικοι ανέφεραν μάλιστα ότι η 30χρονη έσπασε το τζάμι του διαμερίσματος για να βγει από το φλεγόμενο σπίτι, τόνισε.

«Εμείς ήμασταν μέσα στα σπίτια μας, ετοιμαζόμασταν για δουλειά και ακούσαμε μία έκρηξη, ένα μπαμ. Μετά ακούσαμε να φωνάζουν «φωτιά, φωτιά, φωτιά», βγήκαμε έξω και είδαμε τον καπνό. Ως πάνω ήταν ο καπνός, όλη η οικοδομή» δήλωσε άλλος ένοικος της οικοδομής.

«Ευτυχώς προλάβαμε όλοι κατεβήκαμε και φωνάξαμε την Πυροσβεστική» πρόσθεσε.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το διαμέρισμα ήταν παλιότερα μαγαζί, θέτοντας μάλιστα ζητήματα νομιμότητας για την άδεια που είχε ο ιδιοκτήτης. «Αυτά πρέπει να τα δει κάποιος εμπειρογνώμονας. Ο ιδιοκτήτης μπήκε μέσα σε κοινόχρηστο χώρο, έφτιαξε νερό, βόθρο. Επιτέλους το υπουργείο Περιβάλλοντος και η Πολεοδομία πρέπει να βάλουν μια τάξη με τις άδειες μικρής κλίμακας.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο τις δίνει σαν «καραμέλες» κατήγγειλε και συνέχισε:

«Αυτός που το έχει, ήρθε κι έφτιαξε την έξω όψη, έφερε δικό του ηλεκτρολόγο και υδραυλικό. Αυτό ήταν παλιά μαγαζί και το έκαναν σπίτι, πήρε άδεια μικρής κλίμακας, όμως ο μηχανικός έγραψε ότι δεν θέλει συναίνεση των ιδιοκτητών για να το φτιάξει. Διαμαρτυρηθήκαμε αλλά δεν μας άκουσε κανείς. Αφού σε αυτήν τη χώρα δεν ελέγχουν τίποτα».

Σημειώνεται πως η 30χρονη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», με εγκαύματα.