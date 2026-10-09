Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκαν πιστόλι με 15 φυσίγγια και μικροποσότητα κοκαΐνης σε αυτοκίνητο έπειτα από καταδίωξη – Δύο συλλήψεις

Στη δυτική Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταδίωξη, συνελήφθησαν ένας 39χρονος και μία 34χρονη υπήκοοι Αλβανίας, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν πιστόλι, κοκαΐνη και κλεμμένο κινητό τηλέφωνο, ενώ διαπιστώθηκε και η παράνομη παραμονή τους στη χώρα. Ξεχωριστά, στην Πυλαία, συνελήφθη ένας 28χρονος για οπλοκατοχή.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πιστόλι με 15 φυσίγγια, δύο συσκευασίες με μικροποσότητα κοκαΐνης κι ένα κλεμμένο κινητό τηλέφωνο εντοπίστηκαν σε αυτοκίνητο, έπειτα από καταδίωξη που σημειώθηκε χθες (8/10/2026) τα ξημερώματα, στη δυτική Θεσσαλονίκη.
  • Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 39χρονος και μία 34χρονη, υπήκοοι Αλβανίας, οι οποίοι επιχείρησαν να αποφύγουν αστυνομικό έλεγχο και διαπιστώθηκε ότι βρίσκονται παράνομα στη χώρα.
  • Επιπλέον, οι αστυνομικοί συνέλαβαν χθες (8/10/2026) το βράδυ, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, έναν 28χρονο, με την κατηγορία ότι κατείχε πυροβόλο όπλο με γεμιστήρα, επτά φυσίγγια και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.

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Πιστόλι με 15 φυσίγγια, δύο συσκευασίες με μικροποσότητα κοκαΐνης κι ένα κλεμμένο κινητό τηλέφωνο, εντόπισαν αστυνομικοί σε αυτοκίνητο, έπειτα από καταδίωξη που σημειώθηκε χθες (8/10/2026) , τα ξημερώματα, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 39χρονος και μία 34χρονη από την Αλβανία, οι οποίοι όπως διαπιστώθηκε, έπειτα από τη διεξαγωγή ελέγχου, βρίσκονται παράνομα στη χώρα μας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι δύο συλληφθέντες επέβαιναν σε Ι.Χ. αυτοκίνητο, με οδηγό τον 39χρονο, και επιχείρησαν να αποφύγουν αστυνομικό έλεγχο. Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ φέρεται να παραβίασε κόκκινους σηματοδότες, ώσπου το όχημα ακινητοποιήθηκε στην οδό Γιαννιτσών.

Τα παραπάνω ευρήματα, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, βρέθηκαν στην κατοχή της 34χρονης. Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος τους παραπέμπονται ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

Επιπλέον, οι αστυνομικοί που περιπολούσαν την περιοχή, συνέλαβαν χθες (8/10/2026) , το βράδυ, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, έναν 28χρονο, με την κατηγορία ότι κατείχε πυροβόλο όπλο με γεμιστήρα και επτά φυσίγγια, όπως επίσης ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.

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