Ηράκλειο: Νεκρός 53χρονος μέσα στο αυτοκίνητό του – Εντοπίστηκε στο πάρκινγκ της επιχείρησης όπου εργαζόταν

Νεκρός εντοπίστηκε ένας 53χρονος μέσα στο αυτοκίνητό του, στον χώρο στάθμευσης της εταιρείας όπου εργαζόταν, τα ξημερώματα της Πέμπτης σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη. Συνάδελφοί του τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, αλλά ήταν ήδη αργά, ενώ ο άνδρας δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Η Αστυνομία χαρακτηρίζει τον θάνατο αιφνίδιο και αναμένεται νεκροψία-νεκροτομή για τα ακριβή αίτια.

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ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, στον χώρο στάθμευσης της εταιρείας όπου εργαζόταν, εντοπίστηκε ένας 53χρονος, τα ξημερώματα της Πέμπτης (8/10), σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη.
  • Τον άτυχο άνδρα εντόπισαν συνάδελφοί του, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι δεν είχε τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.
  • Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία, η οποία χαρακτηρίζει τον θάνατό του ως αιφνίδιο. Φως στα ακριβή αίτια αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή.

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Νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, στον χώρο στάθμευσης της εταιρείας όπου εργαζόταν, εντοπίστηκε ένας 53χρονος, τα ξημερώματα της Πέμπτης (8/10), σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, τον άτυχο άνδρα εντόπισαν συνάδελφοί του, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι δεν είχε τις αισθήσεις του και ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ.

Δυστυχώς, για τον 53χρονο ήταν ήδη αργά, καθώς είχε αφήσει την τελευταία του πνοή. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία, η οποία χαρακτηρίζει τον θάνατό του ως αιφνίδιο.

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή που θα διενεργηθεί.

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