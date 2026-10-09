Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο με εγκαύματα 30χρονη μετά τη φωτιά σε διαμέρισμα – Κατέρρευσε τμήμα του εξωτερικού τοίχου

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Στο νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» διακομίστηκε η 30χρονη, η οποία υπέστη εγκαύματα, έπειτα από τη φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα (9/10/2026) το πρωί σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές στο κτίριο, ενώ, σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς, ακούστηκε έκρηξη.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 08:10, σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Θέμιδος, πάνω από την οδό Αγίου Δημητρίου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με πέντε πυροσβεστικά οχήματα και 15 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την αντιμετώπιση της φωτιάς και τον περιορισμό της εξάπλωσής της.

Από το συμβάν προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στο κτίριο, ενώ, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τμήμα του εξωτερικού τοίχου κατέρρευσε. Η αναφορά για έκρηξη πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς αποτελεί ένα από τα στοιχεία που αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της έρευνας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών του περιστατικού έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, το οποίο θα εξετάσει τα δεδομένα προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά.