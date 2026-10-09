Επίδομα παιδιού: Έκτακτη πληρωμή σήμερα – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

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Σήμερα πραγματοποιείται η συμπληρωματική καταβολή του επιδόματος παιδιού (Α21) από τον ΟΠΕΚΑ σε 49.545 δικαιούχους που είχαν υποβάλει εμπρόθεσμη σχετική αίτηση.

Αυτό προκύπτει μετά την ολοκλήρωση της σχετικής μηχανογραφικής διαδικασίας ελέγχου και εκκαθάρισης του συνόλου των υποβληθεισών αιτήσεων όπως είχε ανακοινωθεί με το από 29/09/2026 Δελτίο Τύπου του ΟΠΕΚΑ.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν συνολικά 7.671.724,02 ευρώ. Επίσης επισημαίνεται πως, το συνολικό ποσό του επιδόματος τέταρτης (4ης) δόσης διαμορφώνεται στα 78.256.511,17 ευρώ.

Τα στοιχεία για τις αιτήσεις

Μετά και την ολοκλήρωση της συμπληρωματικής πληρωμής της 4ης δόσης του επιδόματος παιδιού, τα σχετικά στοιχεία για το 2026 μέχρι σήμερα, διαμορφώνονται ως εξής:

623.255 είναι συνολικά οι υποβληθείσες αιτήσεις

494.788 είναι συνολικά οι εγκεκριμένες αιτήσεις

124.155 είναι ο αριθμός των αιτήσεων που απορρίφθηκε συνολικά

4.312 είναι οι αιτήσει που βρίσκονται προς περαιτέρω έλεγχο

Σημειώνεται δε πως, 852.024 είναι ο συνολικός αριθμός των τέκνων που αντιστοιχεί στις εγκεκριμένες αιτήσεις.

Ο ΟΠΕΚΑ συνεχίζει τη διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων που βρίσκονται σε έλεγχο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους. Όσες από αυτές εγκριθούν, θα συμπεριληφθούν στην πληρωμή Νοεμβρίου 2026.

Η εφαρμογή θα παραμείνει στη διάθεση των πολιτών για υποβολή νέων αιτήσεων ή τροποποίηση των υφιστάμενων μέχρι την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 στις 6μμ.

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα https://www.idika.gr/epidomapaidiou/ ή https://opeka.gr/oikogeneia/epidoma-paidiou-a21/ilektronikes-ypiresies/ με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2026.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι: η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση – από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο – καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Τα πεδία

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας,

η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.