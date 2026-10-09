Γκράβα: Κλειστό σήμερα το σχολικό συγκρότημα εξαιτίας της έντονης οσμής αερίου – Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα

Παρά την καθησυχαστική ανακοίνωση της Enaon EDA, στις 2 Οκτωβρίου ότι δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, η ανησυχία από την έντονη οσμή παραμένει έκδηλη σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς με αποτέλεσμα όλο το σχολείο να παραμείνει κλειστό σήμερα, Παρασκευή (9/10), σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας.

Εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές συγκεντρώθηκαν έξω από το δημαρχείο Αθηνών ζητώντας άμεσες λύσεις, καθώς υπήρξε προληπτική εκκένωση του σχολείου στις 2 Οκτωβρίου, στη διακοπή παροχής φυσικού αερίου και στην αποχή των μαθητών από τα μαθήματά τους.

Οπότε, το Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας αποφάσισε εν τέλει και δη ομόφωνα την αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος. Παράλληλα, ζητήθηκε από τις αρμόδιες εταιρείες, το αρμόδιο υπουργείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να ολοκληρώσουν επειγόντως τους τεχνικούς ελέγχους και να παραδώσουν τα πορίσματά τους άμεσα.

Προκειμένου να συνεχιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία με ασφάλεια, η διεξαγωγή των μαθημάτων γίνεται μέσω τηλεκπαίδευσης μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών.

«Αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας για την Παρασκευή. Καλώ τις αρμόδιες εταιρείες, το υπουργείο και το ΤΕΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Η απόφαση ισχύει μέχρι την έκδοση νεότερης ενημέρωσης, οπότε και θα διαπιστωθεί επίσημα η ομαλή και ασφαλής επαναλειτουργία των διά ζώσης μαθημάτων, ενώ έχουν ήδη δρομολογηθεί και προγραμματιστεί όλοι οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι από τα αρμόδια κλιμάκια, με στόχο την τάχιστη επαναφορά των μαθητών στις τάξεις με συνθήκες απόλυτης ασφάλειας.

Συνεδρίαση και με εντάσεις

Αν και ήταν εκτός Ημερησίας Διάταξης, κυριάρχησε εύλογα στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αθηναίων, το ζήτημα της οσμής αερίου στις σχολικές μονάδες της Γκράβας και το κατά πόσο υπάρχει ασφάλεια για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Στην αίθουσα είχαν κληθεί και μίλησαν εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, οι οποίοι μάλιστα ζήτησαν να ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων που στεγάζονται εκεί. Κλήθηκαν ακόμη και οι δύο εταιρείες, αλλά μόνο εκπρόσωπος της μίας παραβρέθηκε, τονίζοντας ότι η παροχή αερίου έχει κλείσει και πως αύριο θα ξεκινήσει δεύτερος εξονυχιστικός έλεγχος, ο οποίος μπορεί και να κρατήσει 10 ημέρες.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που κράτησε περισσότερο από δύο ώρες, υπήρξαν εντάσεις και αρχικά προτάθηκε από τη δημοτική Αρχή να υπάρξει σχετικό Ψήφισμα. Μάλιστα κάποια στιγμή σηκώθηκε κι ένα πανό μέσα στην αίθουσα από γονείς και μαθητές που παραβρέθηκαν, αλλά κατόπιν εντολής της πρόεδρου του Δ.Σ. κατέβηκε σχεδόν αμέσως.

Ο δήμαρχος Χάρης Δούκας τόνισε πολλές φορές τη σοβαρότητα του ζητήματος, χαρακτήρισε την κατάσταση δύσκολη, είπε πως «προέχει η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών και πως θα υπάρχει πλήρης ενημέρωση για οποιαδήποτε αναφορά», ενώ πρόσθεσε πως μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει ούτε ένα έγγραφο που να αναφέρει κινδύνους και χαρακτήρισε «απαράδεκτη» τη στάση της μιας εταιρείας που δεν παραβρέθηκε ενώ είχε κληθεί και απλώς έστειλε ένα χαρτί.

«Το σχολείο δεν λειτουργεί όταν υπάρχει κίνδυνος κι εγώ δεν αισθάνομαι ότι υπάρχει μια καθαρή απάντηση πάνω σε αυτό. Δεν υπάρχει αίσθημα ασφάλειας στο σχολείο», είπε στο τέλος ο κ. Δούκας και πρότεινε αύριο Παρασκευή να παραμείνει κλειστό το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ώστε από αύριο και μέσα στο σαββατοκύριακο όλοι οι φορείς να κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους και μέχρι την Κυριακή το βράδυ να έχουν ενημερώσει γραπτώς τον δήμο αν εκμηδενίζεται οποιαδήποτε πιθανότητα κινδύνου, ώστε να παρθούν στη συνέχεια οι αποφάσεις. Η πρόταση του δημάρχου εγκρίθηκε ομόφωνα από το Σώμα.