Δεύτερο τροχαίο με μοτοσικλέτα μέσα σε μια ημέρα: Τρεις τραυματίες από σύγκρουση στην Αθηνών – Κορίνθου – ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός ενός ακόμη τροχαίου με μοτοσικλέτες που σημειώθηκε αργά τη νύχτα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Το δεύτερο ατύχημα στο οποίο εμπλέκονται δίκυκλα σημειώθηκε στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου.

Αναλυτικότερα, ήταν λίγο πριν τις 12 το βράδυ, περίπου στις 23.20, όταν στο ύψος των διοδίων της Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Αθήνα δύο μοτοσικλέτες οι οποίες μάλιστα κινούνταν προς την ίδια κατεύθυνση, συγκρούστηκαν μεταξύ τους, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Τρία άτομα τραυματίστηκαν με το ένα εξ’ αυτών να είναι πιο σοβαρά. Πρόκειται για άνδρα 42 ετών ο οποίος μεταφέρθηκε στο Θριάσιο.

Οι άλλοι δύο, περίπου 30 ετών, μεταφέρθηκαν στο Τζάνειο.

Διενεργείται έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος.