Δεύτερο τροχαίο με μοτοσικλέτα μέσα σε μια ημέρα: Τρεις τραυματίες από σύγκρουση στην Αθηνών – Κορίνθου – ΒΙΝΤΕΟ

Τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου με μοτοσικλέτες που σημειώθηκε αργά τη νύχτα στην εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου, στο ύψος των διοδίων της Ελευσίνας. Το περιστατικό αφορά τη σύγκρουση δύο μοτοσικλετών που κινούνταν προς την ίδια κατεύθυνση, με έναν 42χρονο να τραυματίζεται σοβαρά και να μεταφέρεται στο Θριάσιο, ενώ δύο 30χρονοι διακομίστηκαν στο Τζάνειο

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός ενός ακόμη τροχαίου με μοτοσικλέτες που σημειώθηκε αργά τη νύχτα στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου.\n- Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, στο ύψος των διοδίων της Ελευσίνας, δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν. Τρία άτομα τραυματίστηκαν, με έναν 42χρονο να μεταφέρεται πιο σοβαρά στο Θριάσιο.\n- Το ατύχημα αυτό είναι το δεύτερο σοβαρό με μοτοσικλέτα μέσα σε μια μέρα, καθώς τα ξημερώματα της Παρασκευής είχε σημειωθεί άλλο ένα στη λεωφόρο Θηβών με σοβαρούς τραυματισμούς.

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Τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός ενός ακόμη τροχαίου με μοτοσικλέτες που σημειώθηκε αργά τη νύχτα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Το δεύτερο ατύχημα στο οποίο εμπλέκονται δίκυκλα σημειώθηκε στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου.

Σοβαρό τροχαίο στη Λεωφόρο Θηβών – Δύο τραυματίες μετά από εκτροπή μοτοσικλέτας

Αναλυτικότερα, ήταν λίγο πριν τις 12 το βράδυ, περίπου στις 23.20, όταν στο ύψος των διοδίων της Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Αθήνα δύο μοτοσικλέτες οι οποίες μάλιστα κινούνταν προς την ίδια κατεύθυνση, συγκρούστηκαν μεταξύ τους, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Τρία άτομα τραυματίστηκαν με το ένα εξ’ αυτών να είναι πιο σοβαρά. Πρόκειται για άνδρα 42 ετών ο οποίος μεταφέρθηκε στο Θριάσιο.

Οι άλλοι δύο, περίπου 30 ετών, μεταφέρθηκαν στο Τζάνειο.

Διενεργείται έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος.

Σημειώνεται ότι υπήρξε άλλο ένα σοβαρό τροχαίο με μοτοσικλέτα πάλι, τα ξημερώματα της Παρασκευής στη λεωφόρο Θηβών, όταν μηχανή εξετράπη της πορείας της και τραυματίστηκαν σοβαρά ο οδηγός και ο συνεπιβάτης.

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