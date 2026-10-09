Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό με υψηλές θερμοκρασίες – Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Με άνοδο της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά θα κυλήσει ο καιρός, ενώ στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα είναι γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις.

Στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, οι νεφώσεις θα είναι κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται αρχικά στο βόρειο Ιόνιο, ενώ τις απογευματινές ώρες δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στα νότια θα επικρατήσουν τοπικά δυτικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ. Κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ενώ ομίχλες αναμένεται να σχηματιστούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά τοπικά θα αγγίξει τους 30 βαθμούς. Στη νησιωτική χώρα ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 25 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς.