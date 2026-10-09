Σοβαρό τροχαίο στη Λεωφόρο Θηβών – Δύο τραυματίες μετά από εκτροπή μοτοσικλέτας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στη Λεωφόρο Θηβών, όταν μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα εξετράπη της πορείας της υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Οι δύο επιβαίνοντες φέρονται να έχουν τραυματιστεί σοβαρά, χωρίς να έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία για την ταυτότητα, την ηλικία ή την ακριβή κατάσταση της υγείας τους.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στη Λεωφόρο Θηβών, όταν μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα εξετράπη της πορείας της.
  • Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο επιβαίνοντες φέρονται να έχουν τραυματιστεί σοβαρά.
  • Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα και την κατάσταση της υγείας των τραυματιών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στη Λεωφόρο Θηβών, στο ύψος του αριθμού 196, όταν μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα εξετράπη της πορείας της, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο επιβαίνοντες φέρονται να έχουν τραυματιστεί σοβαρά, χωρίς να έχουν γίνει έως τώρα γνωστά περισσότερα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας τους.

Παράλληλα, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα και την ηλικία των τραυματιών, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα παραμένουν άγνωστα.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται καθώς θα γίνονται γνωστά νεότερα στοιχεία για το περιστατικό.

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