Αυστραλία: 32χρονη πρώην καθηγήτρια κατηγορείται για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανήλικου μαθητή

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Εννέα κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος μαθητή ηλικίας κάτω των 16 ετών αντιμετωπίζει η 32χρονη Ντιάντρα Κοντού (Deandra Kontou), πρώην καθηγήτρια του Newington College, ενός από τα γνωστότερα ιδιωτικά σχολεία του Σίδνεϊ στην Αυστραλία.

Οι κατηγορίες αφορούν περιστατικά που φέρονται να έλαβαν χώρα επί έξι μήνες μέσα στο 2017, όταν η Κοντού εργαζόταν ως καθηγήτρια Γεωγραφίας στο σχολείο. Ορισμένες από τις καταγγελλόμενες πράξεις φέρονται να έγιναν στις εγκαταστάσεις του Newington College, ενώ άλλες συνδέονται με σχολική εκδρομή στο νησί Φιτζρόι.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλούνται αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης και η ομογενειακή εφημερίδα «The Greek Herald», η 32χρονη, η οποία την περίοδο εκείνη χρησιμοποιούσε το επώνυμο Χαραλαμπίδη (Haralambidis), αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για διακεκριμένη σεξουαλική επίθεση, σεξουαλικές πράξεις σε βάρος ανηλίκου και διαδικτυακή προσέγγιση παιδιού με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Οι κατηγορίες δεν έχουν ακόμη εξεταστεί επί της ουσίας από το δικαστήριο, ενώ η Κοντού δεν έχει δηλώσει εάν τις αποδέχεται ή τις αρνείται.

Οι καταγγελίες για τα περιστατικά στο σχολείο

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Κοντού φέρεται αρχικά να έδειξε στον ανήλικο μαθητή υλικό άσεμνου περιεχομένου και στη συνέχεια να επικοινωνούσε μαζί του μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά αποτελούσε μέρος μιας σταδιακής διαδικασίας προσέγγισης και χειραγώγησης του μαθητή με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευσή του, πρακτική που είναι διεθνώς γνωστή ως grooming.

Η πρώην εκπαιδευτικός κατηγορείται επίσης ότι εξανάγκασε τον μαθητή σε σεξουαλικές πράξεις. Ορισμένα από τα καταγγελλόμενα περιστατικά φέρονται να έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών, στις εγκαταστάσεις του Newington College στην περιοχή Στάνμορ του Σίδνεϊ.

Οι αυστραλιανές αρχές έχουν χαρακτηρίσει ορισμένα από τα αδικήματα ως διακεκριμένα, λόγω της θέσης εξουσίας που είχε η κατηγορούμενη απέναντι στον μαθητή ως εκπαιδευτικός.

Greek/Australian teacher Deandra Kontou is charged over alleged SA offences & grooming of a student.

“Teachers are legally bound by a strict duty of care, & this is the ultimate betrayal of trust.”

My prayers go out to the student & his family 🙏 https://t.co/111NNQlq45 — Teemo (@TeeMemo396994) October 7, 2026

Οι κατηγορίες για τη σχολική εκδρομή στο νησί Φιτζρόι

Μέρος του κατηγορητηρίου αφορά περιστατικά που φέρονται να έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο νησί Φιτζρόι (Fitzroy Island), στον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο της Αυστραλίας, περίπου 1.900 χιλιόμετρα από το Σίδνεϊ.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η Κοντού φέρεται να άγγιξε σεξουαλικά τον μαθητή δύο φορές κατά τη διάρκεια της εκδρομής τελειόφοιτων αγοριών.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν επίσης ότι ακολούθησε σοβαρότερο περιστατικό σεξουαλικής επίθεσης σε βάρος του ανηλίκου. Τα συγκεκριμένα περιστατικά περιλαμβάνονται στις συνολικά εννέα κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Η αποχώρηση από το Newington College και η πρόσληψη σε δημόσιο σχολείο

Η Κοντού αποχώρησε από το Newington College το 2019, αφού οι καταγγελίες σχετικά με τη συμπεριφορά της είχαν γνωστοποιηθεί στη διοίκηση του σχολείου.

Το 2024, ωστόσο, προσελήφθη στο δημόσιο σχολείο Georges River College, στην περιοχή Ότλεϊ του νότιου Σίδνεϊ. Η πρόσληψή της έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τους ελέγχους που πραγματοποιούνται πριν από την ένταξη εκπαιδευτικών στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα.

Μετά την απαγγελία των κατηγοριών, η υπουργός Παιδείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Πρου Καρ, διέταξε επείγουσα επανεξέταση των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν κατά την πρόσληψη της 32χρονης.

Η έρευνα εξετάζει τι γνώριζαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και εάν εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, καθώς οι εκπαιδευτικές αρχές είχαν ενημερωθεί για την αστυνομική έρευνα το 2024.

Καμία από τις εννέα κατηγορίες δεν αφορά την περίοδο κατά την οποία η Κοντού εργαζόταν στο δημόσιο σχολείο.

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους

Η 32χρονη συνελήφθη τον Σεπτέμβριο του 2026 και οδηγήθηκε ενώπιον του τοπικού δικαστηρίου του Σάδερλαντ.

Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με αυστηρούς περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η παράδοση του διαβατηρίου της στις αρχές και η καθημερινή παρουσία της σε αστυνομικό τμήμα.

Παράλληλα, της απαγορεύτηκε να εργάζεται με παιδιά, να εισέρχεται σε σχολικούς χώρους και να επικοινωνεί με τον καταγγέλλοντα ή με μάρτυρες της υπόθεσης.

Η αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της Νέας Νότιας Ουαλίας ανακάλεσε την πιστοποίησή της ως εκπαιδευτικού, ενώ τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων χωρίς αποδοχές.

Η Κοντού αναμένεται να εμφανιστεί εκ νέου ενώπιον του τοπικού δικαστηρίου του Μπέργουντ τον Νοέμβριο, στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

Δεύτερη υπόθεση που αφορά εκπαιδευτικό του Newington College

Η υπόθεση της Κοντού ακολουθεί χρονικά την απαγγελία κατηγοριών, λίγους μήνες νωρίτερα, σε βάρος ακόμη ενός εκπαιδευτικού του Newington College.

Ο Μπέντζαμιν Ντέιβιντ Κόλιντζ (Benjamin David Collinge) κατηγορήθηκε για διαδικτυακή προσέγγιση 14χρονης με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Το Newington College, αναφερόμενο στις υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τις αρχές, ανακοίνωσε ότι δεν ανέχεται συμπεριφορές που παραβιάζουν τα επαγγελματικά του πρότυπα ή τη νομοθεσία.

Το σχολείο συγκαταλέγεται στα γνωστότερα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια της Αυστραλίας και τα ετήσια δίδακτρά του ξεπερνούν τα 33.000 δολάρια. Καλύπτει τη φοίτηση από τις πρώτες εκπαιδευτικές βαθμίδες έως την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διαθέτει εγκαταστάσεις στο Στάνμορ και σε άλλες περιοχές του Σίδνεϊ και πλέον δέχεται αγόρια και κορίτσια.

Μεταξύ των αποφοίτων του περιλαμβάνονται υψηλόβαθμοι κρατικοί αξιωματούχοι της Αυστραλίας, καθώς και μέλη βασιλικών οικογενειών από τα νησιωτικά κράτη Τόνγκα και Φίτζι στον Ειρηνικό Ωκεανό.