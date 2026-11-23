Σε ευθεία σύνδεση με το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ τη νέα κλιμάκωση στον πόλεμο με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη εξαπέλυσε μέσα στην τελευταία εβδομάδα τον μεγαλύτερο αριθμό επιθέσεων εδώ και πάνω από έναν χρόνο.

Ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος διαμηνύει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης των στρατιωτικών πληγμάτων μετά την Πρωτοχρονιά εάν ναυαγήσει η διπλωματία, τα ναυτιλιακά δεδομένα καταγράφουν εκτίναξη των επιθέσεων σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Ενδιάμεσες εκλογές και ιρανική επιθετικότητα

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν «έχει εξαπολύσει περισσότερα drones και πυραύλους την τελευταία εβδομάδα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο», προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν προκάλεσαν καμία ζημιά.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος συνέδεσε τις ενδιάμεσες εκλογές -στις οποίες οι Δημοκρατικοί κέρδισαν την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου- με την κλιμάκωση του πολέμου με το Ιράν.

«Όπως όλοι θυμούνται, είχα προβλέψει δύο πράγματα σχετικά με τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Πρώτον, ότι αν κερδίσουν οι Δημοκρατικοί, τα χρηματιστήρια θα πέσουν σημαντικά, όπως και έγινε, και δεύτερον, ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, η οποία έχει σκοτώσει 81.000 διαδηλωτές μέχρι σήμερα, θα γίνει πιο επιθετική στις επιθέσεις της, κάτι που επίσης συνέβη», ανέφερε ο Τραμπ.

Οι υψηλότερες τιμές των καυσίμων που πυροδότησε ο πόλεμος προκάλεσαν οικονομικές ανησυχίες στους Αμερικανούς, ενώ κορυφαία στελέχη των Ρεπουμπλικανών, συμπεριλαμβανομένου του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, απέδωσαν εν μέρει τις εκλογικές ήττες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στον πόλεμο με το Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι ψηφοφόροι «δεν κατάλαβαν» τι σήμαινε η ψήφος τους και χαρακτήρισε τις ενδιάμεσες εκλογές «πολύ “παράξενες”».

«Οι Ιρανοί ηγέτες θεωρούν τους Δημοκρατικούς αδύναμους, αναποτελεσματικούς και καταστροφικούς για τη χώρα, αλλά δεν θα επιτρέψω να συμβεί αυτό! Τόσο οι Δημοκρατικοί όσο και το Ιράν πάλεψαν λυσσαλέα για να κρατήσουν την τιμή του πετρελαίου ψηλά όσο το δυνατόν περισσότερο και, μετά τις εκλογές, η τιμή του πετρελαίου έπεσε σε επίπεδα ρεκόρ», δήλωσε.

«Κρίμα που οι ψηφοφόροι δεν το κατάλαβαν αυτό προτού πατήσουν τη σκανδάλη, αλλά ολόκληρη η εκλογική διαδικασία ήταν πολύ “παράξενη”».

Τελεσίγραφο για πλήγματα μετά την Πρωτοχρονιά

Μιλώντας νωρίτερα την Κυριακή στο δίκτυο Fox News, ο Τραμπ ανέφερε ότι κλίνει προς την επανέναρξη των πληγμάτων κατά του Ιράν μετά το νέο έτος, εάν οι διπλωματικές συνομιλίες αποτύχουν να οδηγήσουν σε συμφωνία, προειδοποιώντας ότι τα ιρανικά πλοία που δοκιμάζουν τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό θα καταλήξουν «στον πάτο της θάλασσας όπως και το υπόλοιπο ναυτικό».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι επιθυμεί να συνάψει μια «μόνιμη» συμφωνία με το Ιράν, η οποία θα αποτρέπει τη χώρα από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο στο μέλλον.

«Αυτό που κάνω είναι να διασφαλίσω ότι, ακόμα κι αν έχουμε έναν ανίκανο πρόεδρο σε τέσσερα χρόνια ή σε 15 χρόνια ή σε 20 χρόνια, θα κάνω μια συμφωνία που θα είναι μόνιμη», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News σε τηλεφωνική συνέντευξη.

«Δεν πρόκειται να αφήσω κάποιον να τους επιτρέψει να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο».

Ο Τραμπ είπε ότι ποτέ δεν «νοιάστηκε ιδιαίτερα για το καθεστώς» που κυβερνά το Ιράν και ότι έχει «εξουδετερώσει ήδη δύο καθεστώτα», αν και αρνήθηκε να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις. Ο πρώην ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε στα αρχικά πλήγματα κατά του Ιράν με τα οποία ξεκίνησε ο πόλεμος τον Φεβρουάριο του 2026, και έκτοτε τον τίτλο κατέχει ο γιος του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι είναι «πολύ, πολύ δύσκολοι» στη σύναψη συμφωνίας.

«Θέλω να πω, κάνουμε μια συμφωνία και την αθετούν την επόμενη κιόλας μέρα», δήλωσε.

Την Πέμπτη, ερωτηθείς σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Reuters σχετικά με το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων, ο Τραμπ απάντησε: «Λοιπόν, θα σας μιλήσω γι’ αυτό μετά την αρχή του έτους».

«Έχουμε χρόνο», πρόσθεσε, μιλώντας από το αεροσκάφος του καθώς επέστρεφε στην Ουάσινγκτον από το ταξίδι του στην Κίνα.

Ο Τραμπ έδωσε παρόμοιο χρονοδιάγραμμα και σε δύο ακόμη συνεντεύξεις.

«Θα δούμε τι θα γίνει μετά την 1η Ιανουαρίου», δήλωσε στο Fox News σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Πέμπτη, ενώ σε ξεχωριστή συνέντευξη σε δημοσιογράφο του Axios και του ισραηλινού καναλιού News 12 ανέφερε: «Δεν βιάζομαι να πάρω καμία απόφαση για το Ιράν».

Ωστόσο, πηγές που γνωρίζουν το θέμα δήλωσαν στο CBS News την περασμένη εβδομάδα ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να εξαπολύσουν νέα επίθεση κατά του Ιράν βραχυπρόθεσμα, εν μέσω ανησυχιών της κυβέρνησης Νετανιάχου για το πόσο γρήγορα η Τεχεράνη ανοικοδομεί τις δυνατότητες παραγωγής όπλων της.

Ρεκόρ επιθέσεων στα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια στιγμή, οι αναφερόμενες επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας εντός και πέριξ των Στενών του Ορμούζ βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, όπως δείχνουν τα ναυτιλιακά δεδομένα, καθώς η Τεχεράνη επιδιώκει να επαναβεβαιώσει τον έλεγχό της στην κρίσιμη θαλάσσια οδό εν μέσω πτώσης των τιμών του πετρελαίου.

Τον Οκτώβριο, ο αριθμός των επιθέσεων που αναφέρθηκαν στο Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO), το οποίο υπάγεται στο Βασιλικό Ναυτικό, ξεπέρασε τις 30 για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Έως την Κυριακή, είχαν αναφερθεί τουλάχιστον 22 επιθέσεις τον Νοέμβριο -ο δεύτερος υψηλότερος αριθμός από την έναρξη του πολέμου- σύμφωνα με ανάλυση του CNN επί των στοιχείων του UKMTO.

Η περιοχή αναφοράς καλύπτει τα Στενά του Ορμούζ, τον Περσικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν.

Τα στοιχεία της βρετανικής υπηρεσίας ενδέχεται να υπολείπονται της πραγματικότητας, καθώς ο οργανισμός καταγράφει μόνο περιστατικά που επαληθεύονται μέσω πρωτογενών πηγών, αναφέρει το CNN.

«Είναι γνωστά και επιπλέον περιστατικά, αλλά δεν μπορούν να επαληθευτούν ανεξάρτητα», ανέφερε το UKMTO στην εβδομαδιαία επισκόπησή του που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Καθώς οι επιθέσεις σε πλοία στον στρατηγικό δίαυλο έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες, πολλά πλοία εκτιμάται ότι απενεργοποιούν τις συσκευές εντοπισμού τους για να αποφύγουν τον εντοπισμό.

Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε στα μέσα Οκτωβρίου, ο οργανισμός ανέφερε ότι «δυσκολεύεται να καταγράψει με ακρίβεια τον πραγματικό αριθμό των επιθέσεων, καθώς η πλειονότητα των πλοίων που δέχονται επίθεση αρνείται να το αναφέρει στο UKMTO».

Εν τω μεταξύ, ο ιρανικός στρατός αναλαμβάνει την ευθύνη για σχεδόν καθημερινά περιστατικά με εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά, αποδίδοντάς τα συχνά σε θαλάσσιες νάρκες παρά σε επιθέσεις με drones ή πυραύλους.

Πριν από τον Οκτώβριο, ο αριθμός των αναφερόμενων επιθέσεων στην περιοχή κυμαινόταν κατά μέσο όρο γύρω στις 10 τον μήνα.

Αν και οι αριθμοί ποικίλλουν, τα στοιχεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) καταδεικνύουν επίσης τον Οκτώβριο ως τον μήνα με τον υψηλότερο αριθμό επιβεβαιωμένων περιστατικών μέχρι στιγμής φέτος.

Από την έναρξη της σύγκρουσης, τα Στενά έχουν μετατραπεί σε ένα σκληρά αμφισβητούμενο μέτωπο, με τις επιθέσεις να διαταράσσουν τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου και να προκαλούν παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις.

Το Ιράν άρχισε να επιχειρεί τη διακοπή της κυκλοφορίας στον απόηχο των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων που πυροδότησαν τον πόλεμο. Σε απάντηση, οι ΗΠΑ επέβαλαν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, ενώ οι παραγωγοί του Κόλπου βρήκαν τρόπους να διέρχονται τα πλοία από τα Στενά.

Ωστόσο, η εμπορική κίνηση μέσω του Ορμούζ, από τον οποίο διερχόταν το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου πριν από τον πόλεμο, παραμένει σε μειωμένα επίπεδα σε σύγκριση με τα δεδομένα αναφοράς του 2025.

Aσφυξία στα ιρανικά έσοδα

Καθώς οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου υποχωρούν και τα εγχώρια έσοδα του Ιράν από το αργό δέχονται αυξανόμενη πίεση, η Τεχεράνη εντείνει τις επιθέσεις, με ειδικούς να επισημαίνουν ότι η χώρα χάνει τον μοχλό πίεσης που διέθετε στη θαλάσσια οδό και ενδέχεται να κλιμακώσει περαιτέρω τα πλήγματα σε μια προσπάθεια να αποσπάσει παραχωρήσεις από την Ουάσινγκτον.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) αποδίδει την πρόσφατη πτώση των τιμών του πετρελαίου στην ανάκαμψη των εξαγωγών από τον Κόλπο.

Οι τιμές υποχώρησαν επίσης μετά τα αποτελέσματα των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών, καθώς υποχώρησαν οι ανησυχίες για νέα αμερικανική στρατιωτική δράση στη Μέση Ανατολή.

«Οι αγορές φαίνεται να προεξοφλούν ολοένα και περισσότερο ότι η επιστροφή σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο είναι απίθανη και ότι οι προμήθειες πετρελαίου θα ανακάμψουν σταδιακά», δήλωσε στο CNN ο Χαμιντρεζά Αζίζι, ανώτερος αναλυτής για το Ιράν στη δεξαμενή σκέψης International Crisis Group (ICG).

«Όμως αυτή η παραδοχή θα μπορούσε να αλλάξει γρήγορα εάν το Ιράν αποφασίσει να εντείνει την αντιπαράθεση».

Παράλληλα, τα εγχώρια έσοδα του Ιράν από το πετρέλαιο σημειώνουν κατακόρυφη πτώση, καθώς ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών συνεχίζει να στραγγαλίζει τον εφοδιασμό των παγκόσμιων αγορών με ιρανικό αργό, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης ναυτιλιακών δεδομένων Kpler.

«Το ιρανικό πετρέλαιο στη θάλασσα εκτός της (αμερικανικής) ζώνης αποκλεισμού έπεσε στο μηδέν, καθώς τα τελευταία φορτία εκφορτώθηκαν στην Κίνα νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Κατά συνέπεια, τα έσοδα του Ιράν από το πετρέλαιο θα μπορούσαν να μηδενιστούν έως τα μέσα Δεκεμβρίου», ανέφερε η Kpler στα τέλη Οκτωβρίου.

Τρία δεξαμενόπλοια χτυπήθηκαν μέσα σε δύο ημέρες

Κατά τις τελευταίες επιθέσεις, βλήματα έπληξαν τρία δεξαμενόπλοια καθώς εξέρχονταν από τα στενά την Παρασκευή και το Σάββατο, σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Marisks.

Η Marisks δεν επιβεβαίωσε ποιος βρισκόταν πίσω από τις επιθέσεις, αν και ανέφερε ότι η ιρανική εμπλοκή «αξιολογείται ως πιθανή».

Πυρκαγιά ξέσπασε στο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς χημικών και πετρελαίου «Captain Leon», υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ, αφού επλήγη στην πλώρη την Παρασκευή, με ολόκληρο το πλήρωμα να αναφέρεται ασφαλές, σύμφωνα με τη Marisks.

Το δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου «Torkel», υπό σημαία Χονγκ Κονγκ, τυλίχθηκε στις φλόγες αφού χτυπήθηκε στην πρύμνη το Σάββατο.

Λιγότερο από μία ώρα αργότερα, το «Arina», επίσης υπό σημαία Χονγκ Κονγκ, επλήγη στο μηχανοστάσιο από πύραυλο.

Οι επιθέσεις καταδεικνύουν τη «συνεχιζόμενη κρίσιμη απειλή» για την εμπορική ναυτιλία στην περιοχή, σημείωσε η Marisks, ιδίως στον «νότιο διάδρομο» κοντά στις ακτές του Ομάν, στον οποίο το Ιράν αντιτίθεται σθεναρά.