Τα πρώτα ευρήματα της Αρχής για το ξέπλυμα που αφορούν το ζεύγος των κατηγορούμενων γιατρών και οι απαντήσεις που αναμένονται από ευρωπαϊκές χώρες.

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, τόσο σε ό,τι αφορά την ποινική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη όσο και την έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα αναφορικά με τα οικονομικά πεπραγμένα του ζευγαριού των κατηγορούμενων γιατρών.

Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αναζητεί στοιχεία και σε χώρες του εξωτερικού, αναφορικά με τις οικονομικές συναλλαγές των εμπλεκόμενων στην υπόθεση γιατρών, ως προς το εάν προκύπτουν ενδείξεις για αξιόποινες πράξεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Realnews, έχουν εντοπιστεί χρηματικές ροές προς διερεύνηση και έχουν τεθεί ερωτήματα σε αλλοδαπές φορολογικές Αρχές δύο ευρωπαϊκών χωρών, για τα οποία τα στελέχη της Αρχής αναμένουν απαντήσεις.

Ανάλογα με τις απαντήσεις, η Αρχή θα προχωρήσει στα επόμενα βήματά της, καθώς ήδη έχει δεσμεύσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δύο γιατρών, αλλά και το σύνολο της περιουσίας τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο κάδρο βρίσκονται αδικήματα όπως φοροδιαφυγή, απάτη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος και, εφόσον προκύψουν ενδείξεις τέλεσης των αδικημάτων αυτών, ο φάκελος θα σταλεί στην Εισαγγελία για ποινική διερεύνηση. Ο Η. Θ. και η Ι. Γ. πάντως έχουν αρνηθεί τα όσα τους καταλογίζονται σχετικά με οικονομικά αδικήματα και υψηλές καταθέσεις.

Ιατροδικαστική έκθεση

Ο ανακριτής που χειρίζεται την εν εξελίξει ποινική έρευνα για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο αναμένει τα τελικά αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης.

Οι δικαστικές Αρχές περιμένουν τι θα προσδιορίσει ως αιτία θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή ο ιατροδικαστής που έχει αναλάβει τη σύνταξη του πορίσματος. Για να φανεί αυτό, αναμένονται τα πλήρη αποτελέσματα των ιστολογικών και των τοξικολογικών εξετάσεων, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι το ΑΠΘ τεκμηρίωσε την εύρεση οκτώ ουσιών στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη, μεταξύ των οποίων και η προποφόλη, ουσία που χορηγείται ως μέθη στους ασθενείς.

Στα αποτελέσματα της τοξικολογικής βαρύνουσα σημασία έχουν και οι ποσοστώσεις που θα αναδείξουν την ποσότητα της κάθε ουσίας στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη. Πρόκειται για ένα τεχνικό αλλά πολύ σημαντικό στοιχείο που αναμένουν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές.

Μόλις ο ανακριτής λάβει στα χέρια του όλα τα έγγραφα και αφού καλέσει τους συνηγόρους των κατηγορουμένων και της οικογένειας Μαζωνάκη να λάβουν γνώση, θεωρείται βέβαιο ότι οι δύο γιατροί θα κληθούν σε συμπληρωματική απολογία προκειμένου να ερωτηθούν για όσα δεδομένα δεν ήταν γνωστά κατά το χρονικό διάστημα των πέντε ημερών μετά τη σύλληψή τους, οπότε και είχαν απολογηθεί και προφυλακιστεί.

Διεύρυνση κατηγοριών

Το σημαντικότερο στοιχείο που αφορά το ποινικό σκέλος είναι αυτό της χορήγησης μέθης. Και αυτό διότι η μέθη πρέπει με βάση τον νόμο να χορηγείται υπό συγκεκριμένες προδιαγραφές, ενώ κατά τους ειδικούς ενδεχομένως να έπαιξε καταλυτικό ρόλο στον τραγικό θάνατο του καλλιτέχνη. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκλειστεί και η διεύρυνση του κατηγορητηρίου, ώστε να περιλάβει και τη χορήγηση ναρκωτικών ουσιών. Ο συνήγορος της οικογένειας Μαζωνάκη έχει κάνει λόγο σε δημόσιες τοποθετήσεις του και για παραβίαση προσωπικών δεδομένων λόγω των φωτογραφιών του Γιώργου Μαζωνάκη που τράβηξε και διακίνησε η Ι. Γ. κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης (ή «ινοθεραπείας», όπως η ίδια την αποκαλεί).

Από την πλευρά της, η υπεράσπιση του Η. Θ. επιμένει ότι αυτά δεν αφορούν τον ίδιο, θεωρώντας ότι δεν έχει ευθύνη αφού ενημερώθηκε ελάχιστα λεπτά πριν κληθεί το ΕΚΑΒ και δεν είχε προγενέστερη επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Τονίζεται ότι δεν έχει προκύψει στοιχείο που να δείχνει το αντίθετο και ο κατηγορούμενος γιατρός αναμένει την ολοκλήρωση όλων των εξετάσεων για να καταθέσει αίτηση αποφυλάκισης.

Η υπεράσπιση της Ι. Γ., από την άλλη, εξακολουθεί να κρατά τα χαρτιά της κλειστά, διαμηνύοντας ότι θα μιλήσει μόνο στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές όταν κληθεί σε συμπληρωματική απολογία.

Η απάντησή της για την προποφόλη αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού η ίδια στην αρχική απολογία της στην ανακρίτρια, όταν ακόμη δεν ήταν γνωστή η ύπαρξη αυτής της ουσίας στο αίμα του τραγουδιστή, ερωτήθηκε και απάντησε ότι δεν χορήγησε μέθη. Πλέον, εκτός των εργαστηριακών ευρημάτων, υπάρχουν και μάρτυρες που έχουν καταθέσει ότι η γιατρός ζήτησε από τις εργαζόμενες μέθη, άλλα και το αντίδοτό της, πέρα από τα γραπτά μηνύματα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και αναφέρεται η μέθη…

Να σημειωθεί ότι η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη από την πρώτη στιγμή έχει κάνει λόγο για βαριές ευθύνες και των δύο κατηγορούμενων γιατρών που συστεγάζονταν στην οδό Καρνεάδου.