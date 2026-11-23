Στο νοσοκομείο με σοβαρό τραυματισμό στο μάτι, σπασμένη μύτη και πολλαπλά χτυπήματα στο σώμα κατέληξε ένας 17χρονος, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του από ομάδα 6 ανηλίκων το απόγευμα του Σαββάτου (21/11) στην περιοχή του Γουδή. Οι δράστες ξυλοκόπησαν τον 17χρονο, ο οποίος προσπάθησε να προστατεύσει την κοπέλα του, ενώ στη συνέχεια επιχείρησαν να του αρπάξουν τα χρήματα που είχε πάνω του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:30 στην πλατεία Αγίου Θωμά, όπου ο 17χρονος, μαθητής της Γ’ Λυκείου, βρισκόταν μαζί με την κοπέλα του και φίλους. Ξαφνικά, μια ομάδα περίπου έξι ανηλίκων, οι περισσότεροι μαθητές Γυμνασίου, τους πλησίασε και άρχισε να τους απειλεί και να τους προκαλεί λεκτικά.

Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε, με τους νεαρούς να επιτίθενται στον 17χρονο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ίδιος μπήκε μπροστά προκειμένου να προστατεύσει την κοπέλα του, με αποτέλεσμα να δεχθεί τη μανία των ανηλίκων, οι οποίοι τον χτυπούσαν με γροθιές και κλωτσιές σε όλο του το σώμα.

Η επίθεση ήταν ιδιαίτερα βίαιη, καθώς τον χτύπησαν στο πρόσωπο, σπάζοντάς του τη μύτη και προκαλώντας σοβαρή ζημιά στο μάτι, το οποίο παραλίγο να χάσει. Μάλιστα, οι δράστες επιχείρησαν να τον ρίξουν στη μέση της οδού Παπαδιαμαντοπούλου, ενώ εκείνη την ώρα περνούσαν αυτοκίνητα, θέτοντας σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο τη ζωή του.

Παράλληλα, προσπάθησαν να του αφαιρέσουν τα χρήματα που είχε στην κατοχή του, μετατρέποντας την επίθεση σε απόπειρα ληστείας.

«Πάγωσα, δεν μπορούσα να ουρλιάξω»

Σοκαριστική είναι η περιγραφή της κοπέλας του 17χρονου, η οποία βρέθηκε μπροστά στην επίθεση και προσπάθησε να παρέμβει για να σταματήσει τους δράστες.

«Άρχισαν να μας απειλούν. Εγώ πάγωσα, μου ήρθε κρίση πανικού και δεν μπορούσα να ουρλιάξω, αλλά προσπαθούσα να τους χωρίσω. Δεν τα κατάφερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο 17χρονος φέρεται να είπε πως ένας από τους νεαρούς παρενοχλούσε την κοπέλα του, γεγονός που προηγήθηκε της επίθεσης.

Συγκλονισμένη είναι και η μητέρα του, η οποία αντίκρισε το παιδί της σε άθλια κατάσταση μετά τον ξυλοδαρμό.

«Βρήκα το παιδί μου σε άθλια κατάσταση, του είχε πέσει όλο το μάτι, έσπασε η μύτη του, του κάνανε τεράστια ζημιά», δήλωσε, περιγράφοντας τις στιγμές που ακολούθησαν.

Γιατρός έσπευσε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες

Την ώρα της επίθεσης, ένας κάτοικος της περιοχής, ο οποίος είναι γιατρός και παρακολουθούσε όσα συνέβαιναν, έσπευσε να βοηθήσει τον τραυματισμένο 17χρονο, προσφέροντάς του τις πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια συνέβαλε στη μεταφορά του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τη σοβαρότητα του τραύματος στο μάτι και ανέλαβαν τη φροντίδα του.

Αργά το βράδυ, οι γονείς του ανήλικου προσήλθαν στο αστυνομικό τμήμα και υπέβαλαν μήνυση κατά αγνώστων, ενώ οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των έξι δραστών.