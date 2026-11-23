«Τη χτύπησε και την πέταξε στον αέρα…». Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες για το ατύχημα στη Βούλα. Πριν από σχεδόν 10 χρόνια ο αδελφός της Γιώργος Βακάκης οδηγώντας την Porsche του έχασε τη ζωή του στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας.

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ηταν πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου όταν η Χριστίνα Βακάκη, κόρη του επιχειρηματία και ιδιοκτήτη των Jumbo, Απόστολου Βακάκη, ενεπλάκη σε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη Βούλα, την ώρα που έκανε τζόκινγκ. Ενα περιστατικό που προκάλεσε έντονη αναστάτωση στην οικογένειά της και αναπόφευκτα ξύπνησε μνήμες από μια άλλη τραγωδία, εκείνη του Φεβρουαρίου του 2017, όταν ο πατέρας της έχασε τον γιο του, Γιώργο, σε ένα πολύνεκρο τροχαίο.

Σοκαριστική είναι η περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα για τις στιγμές που ακολούθησαν το ατύχημα της Χρ. Βακάκη στη Βούλα. Ο άνθρωπος που βρέθηκε μπροστά στο περιστατικό περιγράφει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, την εκτίναξη της νεαρής γυναίκας στον αέρα, αλλά και τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου.

«Περπατούσα και ξαφνικά άκουσα ένα μπαμ και είδα την κοπέλα σαν άψυχη κούκλα να πετά στον αέρα και να προσγειώνεται στο έδαφος. Ο οδηγός σταμάτησε αμέσως δεξιά. Δεν μπορούσε να κάνει και αλλιώς. Υπήρχε αστυνομικός στο σημείο», περιγράφει ο αυτόπτης μάρτυρας.

«Η κοπέλα μετά την πτώση παρέμεινε ακίνητη χωρίς αισθήσεις στο οδόστρωμα. Ο αστυνομικός που διαχειριζόταν την κυκλοφορία κάλεσε αμέσως το ΕΚΑΒ, το οποίο, λόγω της αυξημένης κίνησης στη Βάρης Κορωπίου, καθυστέρησε να έρθει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν άκουσα κανένα φρενάρισμα. Μόνο τον θόρυβο. Και στη συνέχεια που επέστρεψα στο σημείο δεν είδα ίχνη φρεναρίσματος. Μόνο τα αίματα της κοπέλας», προσέθεσε ο άνθρωπος που βρισκόταν στο σημείο την ώρα που έγινε το ατύχημα.

Το αυτοκίνητο διέτρεχε τη λεωφόρο Ευελπίδων, με κατεύθυνση από τη Βάρη προς το Κορωπί. Η τραγική ειρωνεία είναι πως το ατύχημα συνέβη λίγα μέτρα μακριά από το κατάστημα Jumbo της περιοχής.

Η Χρ. Βακάκη διακομίστηκε άμεσα στο Ασκληπιείο Βούλας, με πολλαπλά τραύματα, ενώ λίγες ώρες αργότερα, ύστερα από δικό της αίτημα, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσοκομείο των βορείων προαστίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο, ωστόσο είναι πολυτραυματίας με κακώσεις και κατάγματα στα χέρια και στα πόδια. Μάλιστα, αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και σε μία δεύτερη από την επόμενη εβδομάδα.

Οδυνηρές «πληγές»

Υπάρχουν στιγμές που το παρελθόν επιστρέφει με τον πιο σκληρό τρόπο. Στιγμές που μια είδηση αρκεί για να ανοίξει παλιές πληγές και να φέρει ξανά μπροστά σε μια οικογένεια τον φόβο μιας ανείπωτης απώλειας.

Τον Φεβρουάριο του 2017, ο 24χρονος Γιώργος Βακάκης έχασε τη ζωή του σε ένα πολύνεκρο τροχαίο στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, όταν η Porsche που οδηγούσε προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Σε εκείνο το τραγικό συμβάν σκοτώθηκαν ο φίλος και συνοδηγός του, Ανδρέας Γεωργακόπουλος, καθώς και η 33χρονη Αποστολία Πατμάνογλου και ο μόλις τριών ετών γιος της, Παύλος, που επέβαιναν στο σταθμευμένο όχημα.

Η συγκεκριμένη ημέρα σημάδεψε τη ζωή του Απ. Βακάκη. Ηταν μια απώλεια που δεν μετριέται σε χρόνια, αλλά σε απουσίες, σε στιγμές που δεν θα επιστρέψουν και σε αναμνήσεις που παραμένουν ζωντανές. Σχεδόν δέκα χρόνια αργότερα, το ατύχημα της κόρης του ξύπνησε τραγικές μνήμες στην οικογένεια. Ωστόσο, αυτή τη φορά η εξέλιξη ήταν ευτυχώς διαφορετική, καθώς η Χρ. Βακάκη είναι ζωντανή και βρίσκεται εκτός κινδύνου. Ωστόσο, είναι δύσκολο να μη συνδεθεί η αγωνία των τελευταίων ωρών με τις οδυνηρές μνήμες εκείνου του μαύρου Φεβρουαρίου του 2017, που άλλαξε για πάντα τη ζωή τους…