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Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος, που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (22/11) στη Σητεία, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του.

Σύμφωνα με τη Νέα Κρήτη, το τροχαίο συνέβη περίπου στις 23:00, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το αυτοκίνητο όπου επέβαιναν τρία άτομα εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα οι επιβαίνοντες , όλοι άνδρες από 50 έως 70 περίπου ετών, να βρεθούν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια.

Ένας 68χρονος απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το αυτοκίνητο, έχοντας υποστεί ανακοπή, σύμφωνα με πληροφορίες. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν άλλον ένα επιβάτη, που φέρει σοβαρά τραύματα, ενώ ο τρίτος άνδρας τραυματίστηκε ελαφρύτερα.

Στο νοσοκομείο οι δύο τραυματίες

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής, που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ από την Ιεράπετρα και τη Σητεία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η νέα τραγωδία στην άσφαλτο διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.