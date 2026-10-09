Γερμανία: Δύο υπάλληλοι της περιφέρειας νεκροί από πυρά στη Βαυαρία – Ταμπουρωμένος ο δράστης

Ένας άνδρας και μία γυναίκα, υπάλληλοι της περιφέρειας, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχου για όπλα στο Μπερνγκάου της Βαυαρίας. Ο ένοπλος έχει ταμπουρωθεί σε συγκρότημα κατοικιών και βρίσκεται σε επικοινωνία με την αστυνομία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο υπάλληλοι της περιφέρειας, ένας άνδρας και μία γυναίκα, σκοτώθηκαν από πυρά ενόπλου το απόγευμα της Πέμπτης στο Μπερνγκάου της Βαυαρίας, κατά τη διάρκεια ελέγχου για όπλα.
  • Μετά τους πυροβολισμούς, ο δράστης ταμπουρώθηκε σε παρακείμενο συγκρότημα κατοικιών, όπου εξακολουθεί να βρίσκεται. Οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας πραγματοποιούν μεγάλη επιχείρηση στην περιοχή.
  • Οι Αρχές έχουν καλέσει τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ η αστυνομία βρίσκεται σε επικοινωνία με τον ένοπλο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δύο υπάλληλοι της περιφέρειας, ένας άνδρας και μία γυναίκα, σκοτώθηκαν από πυρά ενόπλου το απόγευμα της Πέμπτης στο Μπερνγκάου της Βαυαρίας, κατά τη διάρκεια ελέγχου για όπλα.

Μετά τους πυροβολισμούς, ο δράστης ταμπουρώθηκε σε παρακείμενο συγκρότημα κατοικιών, όπου εξακολουθεί να βρίσκεται, ενώ οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας πραγματοποιούν μεγάλη επιχείρηση στην περιοχή.

Οι Αρχές έχουν καλέσει τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους. Η αστυνομία βρίσκεται σε επικοινωνία με τον ένοπλο, χωρίς να έχει γίνει γνωστό πότε ή εάν θα αποφασιστεί επέμβαση των ειδικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την Bild, οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για ερασιτέχνη σκοπευτή, ο οποίος δεν έχει ποινικό μητρώο.

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