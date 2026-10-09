Γερμανία: Δύο υπάλληλοι της περιφέρειας νεκροί από πυρά στη Βαυαρία – Ταμπουρωμένος ο δράστης

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Δύο υπάλληλοι της περιφέρειας, ένας άνδρας και μία γυναίκα, σκοτώθηκαν από πυρά ενόπλου το απόγευμα της Πέμπτης στο Μπερνγκάου της Βαυαρίας, κατά τη διάρκεια ελέγχου για όπλα.

BERNGAU

Schüsse in der Oberpfalz: Zwei Verletzte Polizeieinsatz in Berngau im Landkreis Neumarkt: Nach ersten Erkenntnissen sind mehrere Schüsse gefallen. Zwei Menschen wurden verletzt. Die Polizei fordert die Bevölkerung dringend auf, in ihren Häusern zu bleiben. https://t.co/hPgtvY7X47 — World Today (@PeterPan1125938) October 8, 2026 Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr ΒΕΑ: Θετική η ενεργειακή ενίσχυση της βιομηχανίας – Η επιλεκτική στήριξη αφήνει ακάλυπτες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα με μικρότερες αντοχές

Μετά τους πυροβολισμούς, ο δράστης ταμπουρώθηκε σε παρακείμενο συγκρότημα κατοικιών, όπου εξακολουθεί να βρίσκεται, ενώ οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας πραγματοποιούν μεγάλη επιχείρηση στην περιοχή.

Οι Αρχές έχουν καλέσει τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους. Η αστυνομία βρίσκεται σε επικοινωνία με τον ένοπλο, χωρίς να έχει γίνει γνωστό πότε ή εάν θα αποφασιστεί επέμβαση των ειδικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την Bild, οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για ερασιτέχνη σκοπευτή, ο οποίος δεν έχει ποινικό μητρώο.