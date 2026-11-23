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Βαρύ φόρο αίματος αφήνει πίσω της η ρωσική επίθεση στην ουκρανική πόλη Ντίμερ της περιφέρειας του Κιέβου, με τους νεκρούς να ανέρχονται πλέον στους 11 έπειτα από τον εντοπισμό ακόμη μίας σορού στα ερείπια πολυκατοικίας.

Την ίδια στιγμή, μέσα στις στάχτες και τις διαδοχικές διακοπές των ερευνών λόγω αεροπορικών συναγερμών, οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς έναν 7χρονο και μία 79χρονη, ενώ η ευρύτερη περιοχή θρηνεί θύματα και από άλλα φονικά πλήγματα.

Επίθεση σε πολυκατοικία

Ο απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε στους 11 από ρωσική επίθεση στην πόλη Ντίμερ, στην περιφέρεια του Κιέβου της Ουκρανίας, αφότου οι διασώστες ανέσυραν ακόμη μία σορό από τα συντρίμμια, δήλωσε τη Δευτέρα ο περιφερειάρχης Τιμούρ Τκατσένκο.



Η επίθεση προκάλεσε ζημιές στην πολυκατοικία στο Ντίμερ, μια πόλη στην επαρχία Βίσχοροντ, πυροδοτώντας πυρκαγιά και αφήνοντας ένα τμήμα που εκτείνεται και στους πέντε ορόφους «κατεστραμμένο», ανέφερε ο Τκατσένκο.

Οι διασώστες ερευνούσαν σπιθαμή προς σπιθαμή τα ερείπια του κτιρίου κατοικιών, έπειτα από την ανάσυρση αρκετών σορών κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Δεν ήταν άμεσα σαφές πόσοι άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι.

«Το έργο των διασωστών δυσχεραίνεται από τη συνεχή απειλή επαναλαμβανόμενων ρωσικών επιθέσεων και τους συναγερμούς αεροπορικής επιδρομής, οι οποίοι τους αναγκάζουν να αναστέλλουν τις επιχειρήσεις», ανέφερε η Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών (DSNS).

Διάσωση ενός 7χρονου και μιας 79χρονης

Δύο επιζώντες που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια ήταν ένα 7χρονο αγόρι ονόματι Νταβίντ και μια 79χρονη γυναίκα ονόματι Βαλεντίνα, η οποία είχε παραμείνει εγκλωβισμένη επί 22 ώρες, δήλωσε η εκπρόσωπος της υπηρεσίας εκτάκτων αναγκών, Βικτόρια Ρούμπαν, η οποία δεν έδωσε στη δημοσιότητα τα πλήρη ονόματά τους.

Οι συνεχείς συναγερμοί αεροπορικής επιδρομής και η απειλή των drones παρεμπόδισαν τις προσπάθειες διάσωσης, διακόπτοντας τις έρευνες για τα θύματα, πρόσθεσε η Ρούμπαν.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Ιβάν Βιχίβσκι, το 7χρονο αγόρι, ο Νταβίντ, διασώθηκε από το κατεστραμμένο κτίριο έπειτα από σχεδόν 14 ώρες κάτω από τα ερείπια.

Τα συνεργεία διάσωσης βρήκαν πρώτα προσωπικά αντικείμενα που αναγνώρισε η οικογένεια του Νταβίντ, προτού εντοπίσουν τον ίδιο τον μικρό.

«Όταν το αγόρι είδε τους διασώστες, ήρεμα και χωρίς πανικό άρχισε να τους μιλάει, λέγοντας συνεχώς ότι είναι καλά», ανέφερε ο Βιχίβσκι.

Ο Νταβίντ βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και λαμβάνει ιατρική φροντίδα. Τουλάχιστον έξι άνθρωποι είναι γνωστό ότι τραυματίστηκαν στο πλήγμα, ενώ αρκετοί ακόμη ενδέχεται να παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια, σημείωσε ο Βιχίβσκι.

Αγωνία συγγενών

Οικογένειες όσων αγνοούνται στέκονται έξω από τα ερείπια της πολυκατοικίας, περιμένοντας να μάθουν την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων.

Ανάμεσά τους βρίσκεται ο συνταξιούχος Αρκάντιι Κοζένκο, ο οποίος είπε ότι ο 18χρονος γιος του βρισκόταν στο διαμέρισμα τη στιγμή της επίθεσης με drone.

Ο Κοζένκο δέχθηκε τηλεφώνημα γύρω στις 5:00 τα ξημερώματα τοπική ώρα, με το οποίο ενημερώθηκε ότι ένα ρωσικό drone έπεσε στην πολυκατοικία και σημειώθηκε έκρηξη.

Ο γιος του, Ρομάν Κομαρένκο, επρόκειτο να πάει στη δουλειά κατά τη διάρκεια της ημέρας, ανέφερε. «Περιμένουμε το αποτέλεσμα, αν είναι ζωντανός ή όχι», δήλωσε ο Κοζένκο στην Kyiv Independent, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνέχιζαν να ψάχνουν στα χαλάσματα.

«Ελπίζουμε για το καλύτερο».

Ο Κοζένκο πιστεύει ότι οι Δυτικοί σύμμαχοι θα πρέπει να παράσχουν εγκαίρως στην Ουκρανία περισσότερα όπλα που έχει άμεση ανάγκη, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων Patriot για να αμυνθεί απέναντι στη ρωσική απειλή, ώστε να τελειώσει ο πόλεμος ταχύτερα.

«Ζούμε με τον φόβο», είπε ο Κοζένκο.

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Η υπηρεσία DSNS έδωσε αργότερα στη δημοσιότητα στοιχεία για την ταυτότητα δύο εκ των θυμάτων που σκοτώθηκαν στο πλήγμα: η μία περιγράφηκε ως 48χρονη γυναίκα και το άλλο θύμα ως 18χρονος έφηβος.

Ημέρα πένθους

Οι αρχές της περιφέρειας του Κιέβου ανέφεραν ακόμη δύο θανατηφόρα πλήγματα στην περιοχή την ίδια ημέρα: μια επίθεση με drone σε σούπερ μάρκετ στο Βίσνεβε, η οποία σκότωσε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε οκτώ, καθώς και ένα πλήγμα στην Μπίλα Τσέρκβα, από το οποίο έχασε τη ζωή του ένας άνδρας και τραυματίστηκαν άλλοι τέσσερις.

Η περιφέρεια του Κιέβου θα τηρήσει ημέρα πένθους στις 23 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε ο Τκατσένκο.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της με drones και πυραύλους στο Κίεβο και τη γύρω περιφέρεια τους τελευταίους μήνες, βάζοντας στο στόχαστρο ουκρανικές πόλεις ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Κατά την τελευταία μεγάλης κλίμακας επίθεσή της στο Κίεβο στις 20 Νοεμβρίου, η Ρωσία προκάλεσε ζημιές σε εγκατάσταση κρίσιμων υποδομών και σε αρκετές γέφυρες της πρωτεύουσας, με απολογισμό τουλάχιστον εννέα νεκρούς και 30 τραυματίες.

Καθώς οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονται, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλημμένα καλέσει τους συμμάχους της Ουκρανίας να επιταχύνουν τις παραδόσεις συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, και ιδίως των αμερικανικής κατασκευής αναχαιτιστικών πυραύλων PAC-2 και PAC-3.