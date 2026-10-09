Νέα Υόρκη: Πράκτορες της ICE πυροβόλησαν άνδρα στο Μπρονξ – Στο αυτοκίνητο βρισκόταν 5χρονο παιδί

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Πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) πυροβόλησαν και τραυμάτισαν έναν άνδρα, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του μαζί με ένα παιδί 5 ετών, στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, όπως ανέφεραν ο δήμαρχος της πόλης, η αστυνομία και αυτόπτες μάρτυρες.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν πως οι πράκτορες περικύκλωσαν το όχημα πριν ανοίξουν πυρ.

«Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι οι πράκτορες περικύκλωσαν τον άνδρα και ένα παιδί 5 ετών μέσα στο αυτοκίνητό του, προτού πυροβολήσουν επανειλημμένα», δήλωσε.

Ο Μαμντάνι πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, το παιδί δεν τραυματίστηκε, ενώ ο άνδρας που δέχθηκε τα πυρά είναι κάτοικος της Νέας Υόρκης.

«Πρόκειται για μια απαράδεκτη και εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση», δήλωσε ο δήμαρχος, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι είχε τηλεφωνήσει στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να συζητήσουν το περιστατικό.

«Όταν μιλήσουμε, θα απαιτήσω να τερματίσει όλες τις επιχειρήσεις επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας από την ICE στην πόλη μας. Δεν θα μείνω άπραγος ενώ οι πράκτορες της ICE τρομοκρατούν τις κοινότητές μας», πρόσθεσε.

Η ICE δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο σχετικά με το περιστατικό.

Τι ανέφερε η αστυνομία της Νέας Υόρκης

Τους πυροβολισμούς γνωστοποίησε αρχικά η Αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD) μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η NYPD ανέφερε ότι «σημειώθηκαν πυροβολισμοί με τη συμμετοχή ομοσπονδιακών αρχών επιβολής του νόμου» και ότι το άτομο που δέχθηκε τα πυρά «έχει τις αισθήσεις του και λαμβάνει ιατρική φροντίδα».

Εκπρόσωπος της NYPD δήλωσε ότι οι πράκτορες που ενεπλάκησαν ανήκουν στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS). Στο υπουργείο υπάγονται, μεταξύ άλλων, η ICE, η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (CBP) και η Συνοριοφυλακή.

Την έρευνα για το περιστατικό έχουν αναλάβει οι ομοσπονδιακές αρχές, ενώ η αστυνομία της Νέας Υόρκης διευκρίνισε ότι αστυνομικοί της δεν συμμετείχαν στους πυροβολισμούς.

At around 4pm today, there was a shooting involving federal law enforcement agents in the Marble Hill neighborhood of the Bronx. The NYPD was not involved in the incident and was not on scene at the time of the shooting. The individual who was shot is at a nearby hospital and is currently conscious and receiving medical attention. — NYPD NEWS (@NYPDnews) October 8, 2026

Ο Πέδρο Αλμάρες, ιδιοκτήτης κοντινού εστιατορίου, δήλωσε στο Reuters ότι εργαζόταν στο κατάστημά του όταν άκουσε πυροβολισμούς. Όταν βγήκε έξω, όπως είπε, είδε αρκετούς αστυνομικούς που έφεραν διακριτικά της ICE.

«Υπήρχαν πολλοί πράκτορες της ICE, τρία ή τέσσερα αυτοκίνητα», ανέφερε ο Αλμάρες, προσθέτοντας ότι ο άνδρας που πυροβολήθηκε φαινόταν να είναι ηλικίας 20 έως 30 ετών.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, αστυνομικοί της NYPD έφτασαν στο σημείο περίπου δέκα λεπτά αργότερα.

Πηγή: Reuters