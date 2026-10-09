Ασημίνα Χατζηανδρέου για Χρήστο Δάντη: «Ο γάμος δεν είναι στα σχέδιά μας»

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Για τη σχέση της με τον Χρήστο Δάντη, το ενδεχόμενο γάμου, την επιθυμία της να αποκτήσει παιδί αλλά και τον πρόσφατο τραυματισμό του τραγουδιστή μίλησε η Ασημίνα Χατζηανδρέου, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Happy Day», την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου.

Η πρώην παίκτρια του Survivor ανέφερε ότι η σχέση τους δεν έχει περάσει κρίση και χαρακτήρισε τον Χρήστο Δάντη έναν άνθρωπο που έχει σταθεί ιδιαίτερα σημαντικός στη ζωή της. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο γάμος δεν βρίσκεται αυτή την περίοδο στα σχέδιά τους, παρότι οι δυο τους είναι αρραβωνιασμένοι.

«Είναι ένας άνθρωπος που μου έχει σταθεί πάρα πολύ. Και να χωρίσουμε, που λέει ο λόγος, θα είναι ένας άνθρωπος για τον οποίο θα μιλάω πάντα», ανέφερε η Ασημίνα Χατζηανδρέου.

Μιλώντας για την καθημερινότητά τους, πρόσθεσε: «Δεν έχει περάσει κρίση η σχέση μας. Καθημερινά τσακωνόμαστε για πράγματα του σπιτιού και μετά είμαστε μια χαρά. Εκείνος κάνει πίσω, εγώ είμαι φουλ εγωίστρια».

«Είμαστε αρραβωνιασμένοι»

Σε ερώτηση για το εάν σχεδιάζουν να παντρευτούν, δεδομένου ότι ο Χρήστος Δάντης τής έχει ήδη δώσει δαχτυλίδι, η Ασημίνα Χατζηανδρέου ξεκαθάρισε ότι δεν εξετάζουν προς το παρόν αυτό το ενδεχόμενο.

«Ο γάμος δεν είναι στα σχέδιά μας. Δεν το ακούω αυτή την περίοδο καθόλου. Έχω το δαχτυλίδι του, είμαι μαζί του, μια χαρά… Είμαστε αρραβωνιασμένοι», είπε.

Όταν ρωτήθηκε εάν θα επιθυμούσε έναν θρησκευτικό γάμο στο μέλλον, απάντησε γελώντας ότι τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο σύντροφός της έχει ήδη παντρευτεί στο παρελθόν.

«Έχει κάνει πολλούς γάμους, δεν μπορεί θρησκευτικό, αλλά θα το δούμε», ανέφερε.

Η επιθυμία της να αποκτήσει παιδί

Η Ασημίνα Χατζηανδρέου αναφέρθηκε και στη μητρότητα, εξηγώντας ότι η απόκτηση ενός παιδιού αποτελεί επιθυμία της, αλλά θεωρεί πως αυτή την περίοδο προτεραιότητα έχει η επαγγελματική της πορεία.

«Ανέκαθεν ήθελα να κάνω παιδάκι, μελλοντικά. Απλά επειδή κοιτάω το επαγγελματικό, γιατί τρεις χρονιές τις σπατάλησα για να είμαι στο παιχνίδι, στο Survivor… οπότε έχασα από εκεί κάτι και τώρα κυνηγάω το επαγγελματικό… γιατί ναι μεν αγαπάω τα παιδιά, αλλά δεν είναι ακόμα η ώρα», δήλωσε.

Ο τραυματισμός του Χρήστου Δάντη

Η πρώην παίκτρια του Survivor μίλησε, τέλος, για τον τραυματισμό στο χέρι που είχε υποστεί το προηγούμενο διάστημα ο Χρήστος Δάντης και για τις επιπτώσεις που, όπως ανέφερε, είχε στην ψυχολογία και στις επαγγελματικές του δραστηριότητες.

«Έχασε πάρα πολλά. Είμαι δίπλα του, του συμπαραστέκομαι, αλλά αυτό δεν αρκεί, γιατί όταν ο άλλος είναι δύσκολα ψυχολογικά, δεν του αρκεί τίποτα», εξήγησε.