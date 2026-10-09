Δημήτρης Γιαννακόπουλος για την ανακοίνωση του Ολυμπιακού: «Φανταστείτε τι μεγαλοψυχία νομίζουν ότι έκαναν με το αυτονόητο»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε την ανακοίνωση του Ολυμπιακού για την επέμβαση στον Ματίας Λεσόρ από τον προσωπικό γιατρό του Γιώργου Αγγελόπουλου. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός χαρακτήρισε την ενέργεια των Πειραιωτών «απολύτως ανθρώπινη και αυτονόητη».

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Αθλητισμός

Δημήτρης Γιαννακόπουλος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προκάλεσε η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός σχετικά με τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Ματίας Λεσόρ.
  • Η ΚΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε ότι ο Γάλλος μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού χειρουργήθηκε από τον προσωπικό γιατρό του Γιώργου Αγγελόπουλου, με την απαραίτητη άδεια των Πειραιωτών.
  • Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος υποστήριξε ότι η ενέργεια στην οποία αναφέρθηκε ο Ολυμπιακός αποτελούσε μια αυτονόητη ανθρώπινη πράξη και όχι κάποια ιδιαίτερη παραχώρηση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προκάλεσε η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός σχετικά με τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Ματίας Λεσόρ. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός απάντησε μέσω Instagram, σχολιάζοντας τη στάση των «ερυθρόλευκων».

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν η ΚΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε ότι ο Γάλλος μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού χειρουργήθηκε από τον προσωπικό γιατρό του Γιώργου Αγγελόπουλου, επισημαίνοντας ότι οι Πειραιώτες είχαν δώσει την απαραίτητη άδεια για την πραγματοποίηση της επέμβασης.

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε δημόσια, υποστηρίζοντας ότι η ενέργεια στην οποία αναφέρθηκε ο Ολυμπιακός αποτελούσε μια αυτονόητη ανθρώπινη πράξη και όχι κάποια ιδιαίτερη παραχώρηση.

«Φανταστείτε δηλαδή τι μεγαλοψυχία νομίζουν ότι έκαναν, έχοντας κάνει το απολύτως ανθρώπινο και αυτονόητο», έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

DPG Ανάρτηση

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