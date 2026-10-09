Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε: Ο Ομπράντοβιτς για το αήττητο, τον Λεσόρ και την πράσινη γραβάτα του Γιασικεβίτσιους

Στη συνολική προσπάθεια των παικτών του και στην ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης στάθηκε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Φενέρμπαχτσε, με την οποία οι «πράσινοι» διατήρησαν το αήττητό τους στη EuroLeague. Ο Σέρβος τεχνικός αναφέρθηκε επίσης στην παρουσία του Ματίας Λεσόρ, στις επιστροφές των παικτών που απουσίαζαν και στη σχέση του με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την αναμέτρηση, ο Ομπράντοβιτς εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόδοση της ομάδας του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενέργεια και τη συγκέντρωση που έδειξαν οι παίκτες από τα πρώτα λεπτά. Παράλληλα, αναγνώρισε τις δυσκολίες που δημιούργησε η Φενέρμπαχτσε στο φινάλε, επισημαίνοντας το πρόβλημα στα ριμπάουντ.

«Μπήκαμε από την αρχή με σοβαρότητα και μεγάλη ενέργεια. Δείξαμε την ποιότητα που έχουμε ως ομάδα. Η Φενέρ δεν σταμάτησε να προσπαθεί και στο φινάλε μας δυσκόλεψε με τις παγίδες της. Είχαμε ένα θέμα με τα ριμπάουντ, όμως οι παίκτες μου είναι μαθημένοι να ανταποκρίνονται σε τέτοιου είδους αγώνες», ανέφερε.

Πέρα από την αγωνιστική εικόνα, ο Σέρβος προπονητής υπογράμμισε ότι η ομαδικότητα αποτελεί σημαντικότερο στοιχείο από τη στατιστική αποτύπωση της απόδοσης. «Αυτό που θέλω να κρατήσω είναι το ομαδικό πνεύμα. Οι αριθμοί δεν μπορούν να αποτυπώσουν πάντα το πόσο σημαντική ήταν η συνολική προσπάθεια που κάναμε», σημείωσε.

Παρά το αήττητο ξεκίνημα, ο Ομπράντοβιτς κράτησε χαμηλούς τόνους, τονίζοντας ότι η αγωνιστική περίοδος βρίσκεται ακόμη στην αρχή της και ότι η καθημερινή προπόνηση είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της ομάδας. «Είναι ακόμη πολύ νωρίς. Έχουμε μπροστά μας πάρα πολλά παιχνίδια και όσο περισσότερο προπονούμαστε, τόσο περισσότερο μπορούμε να βελτιωνόμαστε. Ακολουθεί διαβολοβδομάδα και πρέπει να είμαστε έτοιμοι», υπογράμμισε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη συγκέντρωση των παικτών και στη συνεργασία τους κατά τη διάρκεια των αγώνων, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη συμβολή όλων στο αποτέλεσμα. «Αυτό που με ικανοποιεί είναι ότι οι παίκτες παραμένουν συγκεντρωμένοι και ότι τους αρέσει να παίζουν μαζί. Όλοι έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στη νίκη και αυτό είναι πολύ σημαντικό».

Η παρουσία του Λεσόρ και οι επιστροφές των παικτών

Ο Ματίας Λεσόρ αποτέλεσε ένα από τα θέματα της συνέντευξης Τύπου, με τον Ομπράντοβιτς να αναφέρεται στην αγωνιστική παρουσία του Γάλλου σέντερ, στην προσπάθεια που καταβάλλει στις προπονήσεις και στην κατανόηση των απαιτήσεων του παιχνιδιού.

Ωστόσο, απέφυγε να τον ξεχωρίσει από τους υπόλοιπους παίκτες, επαναλαμβάνοντας ότι προτεραιότητά του παραμένει η λειτουργία της ομάδας.

«Ο Λεσόρ κάνει καλή δουλειά. Προπονείται πολύ καλά, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, και καταλαβαίνει τι χρειάζεται να κάνει μέσα στο παιχνίδι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η χρονιά. Δεν μου αρέσει να μιλάω ξεχωριστά για παίκτες, γιατί για εμένα πάνω από όλους βρίσκεται η ομάδα».

Ο Σέρβος τεχνικός αναφέρθηκε επίσης στα προβλήματα απουσιών που αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός το προηγούμενο διάστημα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επιστροφής των παικτών ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

«Στο προηγούμενο παιχνίδι είχαμε μόλις εννέα διαθέσιμους παίκτες. Κάθε φορά που επιστρέφει κάποιος είναι κάτι θετικό για εμάς. Ο Μουσταφά αγωνίστηκε ξανά μετά από μεγάλο διάστημα. Η σεζόν είναι μεγάλη και όλοι θα χρειαστούν».

«Πάντα θέλω περισσότερα» – Τι είπε για την άμυνα

Παρά την ικανοποίησή του από την εμφάνιση, ο Ομπράντοβιτς επισήμανε ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης, ιδιαίτερα στην αμυντική λειτουργία. Όπως εξήγησε, οι παίκτες πρέπει να περιορίσουν τους εύκολους πόντους που δέχονται και να διατηρήσουν την προσοχή τους στις λεπτομέρειες.

«Πάντα θέλω περισσότερα. Αν αρχίσουμε να είμαστε ικανοποιημένοι, δεν θα είναι καλό. Σε κάθε παιχνίδι υπάρχουν εύκολοι πόντοι που επιτρέπουμε στον αντίπαλο και πρέπει να τους περιορίσουμε. Δεν είναι απλό, αλλά αναζητούμε την τελειότητα. Χρειάζεται να επιμείνουμε στις λεπτομέρειες που μας έχουν οδηγήσει μέχρι εδώ».

Η σχέση με τον Γιασικεβίτσιους και το δώρο με την πράσινη γραβάτα

Από τη συνέντευξη Τύπου δεν έλειψε και η αναφορά στον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο οποίος επέστρεψε στο ΟΑΚΑ ως αντίπαλος του Παναθηναϊκού.

Ο Λιθουανός προπονητής της Φενέρμπαχτσε χάρισε στον Ομπράντοβιτς μία πράσινη γραβάτα, με αφορμή το γεγονός ότι ο Σέρβος τεχνικός εμφανίστηκε χωρίς γραβάτα. Το δώρο αποτέλεσε αφορμή για ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο μεταξύ τους.

«Με τον Σάρας έχουμε μία ξεχωριστή σχέση. Τον αγαπώ και είμαστε μαζί για πολλά χρόνια. Κάνει εξαιρετική δουλειά και είμαι πολύ χαρούμενος για εκείνον. Κάναμε πλάκα μεταξύ μας. Είναι η πρώτη φορά που δεν φορούσα γραβάτα και μου έφερε μία πράσινη! Αυτός είναι ο Σάρας», ανέφερε χαμογελώντας.

Ο Ομπράντοβιτς ευχαρίστησε τον Γιασικεβίτσιους για το δώρο και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ανταποδώσει την κίνηση στην επόμενη συνάντησή τους, όταν ο Παναθηναϊκός επισκεφθεί την έδρα της Φενέρμπαχτσε.

«Τον ευχαριστώ. Δεν μπορώ να υποσχεθώ κάτι, αλλά θα προσπαθήσω να του ετοιμάσω κι εγώ κάτι όταν πάμε στην έδρα τους», κατέληξε.