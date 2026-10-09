Συνάντηση Ζελένσκι με τους απεσταλμένους Τραμπ στο Μαϊάμι – Στο τραπέζι νέες προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

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Στις Ηνωμένες Πολιτείες θα συναντηθούν την Παρασκευή και το Σάββατο οι Ουκρανοί διαπραγματευτές με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, στο πλαίσιο των αμερικανικών προσπαθειών για την εξεύρεση διεξόδου από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τη συνάντηση ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος δήλωσε ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία αναμένεται να έχει επαφές με τους δύο Αμερικανούς απεσταλμένους για δύο ημέρες.

«Η ουκρανική αντιπροσωπεία αναμένεται να συναντηθεί αύριο στις ΗΠΑ με τον Τζάρεντ Κούσνερ και τον Στιβ Γουίτκοφ. Η συνάντηση αναμένεται να διαρκέσει δύο ημέρες», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι υπολογίζει και στη συμμετοχή ευρωπαϊκής ομάδας.

Στο Μαϊάμι οι διαπραγματεύσεις

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένη αμερικανική πηγή, οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα, με αντικείμενο νέες ιδέες και προτάσεις για την αντιμετώπιση του πολέμου στην Ουκρανία.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία θα αποτελείται από τον διευθυντή του γραφείου του Ζελένσκι, τον Κίριλο Μπουντάνοφ, τον πρώην υπουργό Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, καθώς και τους Σέρχι Κισλίτσια και Νταβίντ Αραχάμια.

Ο Ζελένσκι έχει αφήσει να εννοηθεί ότι στις επαφές θα πρέπει να υπάρχει και ευρωπαϊκή συμμετοχή, καθώς οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου επιδιώκουν να έχουν ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Επανεκκίνηση των αμερικανικών προσπαθειών

Οι αμερικανικές προσπάθειες διαμεσολάβησης είχαν περιέλθει σε τέλμα από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τον Φεβρουάριο, ωστόσο τις τελευταίες εβδομάδες επιχειρείται η επανεκκίνησή τους.

Ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ είχαν μεταβεί τον Σεπτέμβριο στη Μόσχα και στο Κίεβο, στο πλαίσιο των διπλωματικών επαφών. Παρά τις προσπάθειες αυτές, οι απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας δεν έχουν ακόμη επαναληφθεί.

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, περιέγραψε την κατάσταση ως «αδιέξοδο», προειδοποιώντας παράλληλα για τον ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρα της σύγκρουσης.

«Ένα από τα στρατόπεδα ή και τα δύο θα κλιμακώσουν αυτό που κάνουν, προκειμένου να προσπαθήσουν να κάμψουν τον αντίπαλο και να βάλουν τέλος στο αδιέξοδο», εκτίμησε.

Στο επίκεντρο η εκεχειρία σε ενέργεια και θάλασσα

Μετά την άκαρπη εκστρατεία πληγμάτων διάρκειας 40 ημερών, η οποία είχε στόχο να προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στη ρωσική οικονομία, η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της τάσσονται πλέον υπέρ μιας εκεχειρίας στον ενεργειακό τομέα και στη Μαύρη Θάλασσα.

Η πρόταση αυτή, ωστόσο, δεν έχει γίνει αποδεκτή από τη Μόσχα. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απέρριψε την περασμένη εβδομάδα μια αντίστοιχη πρόταση, αφήνοντας τις προσπάθειες για μια ευρύτερη συμφωνία σε εξαιρετικά κρίσιμο σημείο.

Οι νέες επαφές στο Μαϊάμι αποκτούν, ως εκ τούτου, ιδιαίτερη σημασία, καθώς Ουάσινγκτον και Κίεβο επιχειρούν να επαναφέρουν τη διπλωματική διαδικασία σε τροχιά, ενώ παραμένει αβέβαιο αν και πότε θα επαναληφθούν οι απευθείας συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.