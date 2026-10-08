Εκρήξεις στα Στενά του Ορμούζ – Αναφορές για νάρκες στη θαλάσσια περιοχή

Συναγερμός έχει σημάνει μετά από αναφορές για ισχυρές εκρήξεις στη νότια θαλάσσια δίοδο των Στενών του Ορμούζ, με φόβους ότι πλοία προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα ανώνυμες στρατιωτικές πηγές, αναφέρουν ότι πετρελαιοφόρα που κινούνταν μέσω «μη εξουσιοδοτημένων» διαδρομών ενδέχεται να έχουν πληγεί, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή και προειδοποιήσεων από το Ιράν για τη χρήση συγκεκριμένων θαλάσσιων διαδρομών.

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Διεθνή Νέα

Ορμούζ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός έχει σημάνει μετά από αναφορές για ισχυρές εκρήξεις στη θαλάσσια περιοχή των Στενών του Ορμούζ, με φόβους ότι πλοία προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες.
  • Αρκετές «μαζικές εκρήξεις» σημειώθηκαν στη νότια θαλάσσια δίοδο των Στενών, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.
  • Πετρελαιοφόρα που κινούνταν μέσω «μη εξουσιοδοτημένων» διαδρομών ενδέχεται να προσέκρουσαν σε νάρκες, εν μέσω αυξημένης έντασης στην περιοχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αρκετές «μαζικές εκρήξεις» σημειώθηκαν στη νότια θαλάσσια δίοδο των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Fars, επικαλούμενο ανώνυμες στρατιωτικές πηγές, πετρελαιοφόρα που κινούνταν μέσω «μη εξουσιοδοτημένων» διαδρομών ενδέχεται να προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες.

Οι αναφορές έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στα Στενά του Ορμούζ, καθώς το Ιράν έχει προειδοποιήσει τα πλοία να μην χρησιμοποιούν θαλάσσιες διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη.

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