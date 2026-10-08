Εκρήξεις στα Στενά του Ορμούζ – Αναφορές για νάρκες στη θαλάσσια περιοχή

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Αρκετές «μαζικές εκρήξεις» σημειώθηκαν στη νότια θαλάσσια δίοδο των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Fars, επικαλούμενο ανώνυμες στρατιωτικές πηγές, πετρελαιοφόρα που κινούνταν μέσω «μη εξουσιοδοτημένων» διαδρομών ενδέχεται να προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες.

Οι αναφορές έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στα Στενά του Ορμούζ, καθώς το Ιράν έχει προειδοποιήσει τα πλοία να μην χρησιμοποιούν θαλάσσιες διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη.