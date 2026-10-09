Άννα Παπαδοπούλου: «Θα προσφύγω στη Δικαιοσύνη κατά του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου»

Την πρόθεσή της να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για όσα καταγγέλλει ότι συνέβησαν εκτός τηλεοπτικού αέρα, κατά την αντιπαράθεσή της με τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, γνωστοποίησε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Άννα Παπαδοπούλου, με ανάρτησή της στο Facebook το βράδυ της Πέμπτης (8/10).

Η Άννα Παπαδοπούλου επανήλθε στο περιστατικό, μετά τη δήλωση του πρώην βουλευτή, υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αμφισβητήσει όσα έχει καταγγείλει και να τα παρουσιάσει ως πολιτική αντιπαράθεση. Παράλληλα, αναφέρεται στην παρουσία μαρτύρων, μεταξύ των οποίων ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κτιστάκης, ενώ επισημαίνει ότι ζήτησε το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες του τηλεοπτικού σταθμού, αλλά ενημερώθηκε πως δεν υπάρχει.

Το στέλεχος της ΕΛ.ΑΣ. εξηγεί επίσης τους λόγους για τους οποίους δεν αποδέχθηκε τη συγγνώμη του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου και θέτει ερωτήματα για τη στάση του ΠΑΣΟΚ και του προέδρου του, Νίκου Ανδρουλάκη, απέναντι στην καταγγελία της.

Η ανάρτηση της Άννας Παπαδοπούλου

«Δυστυχώς, ο κ. Κωνσταντόπουλος δεν μου αφήνει άλλη επιλογή από το να προσφύγω στη Δικαιοσύνη.

Με τη σημερινή του δήλωση, επιχειρεί να αρνηθεί όσα καταγγέλλω ότι συνέβησαν εκτός τηλεοπτικού αέρα, παρουσιάζοντάς τα ως μια απλή πολιτική αντιπαράθεση.

Μόνο που υπάρχουν μάρτυρες. Μεταξύ αυτών είναι και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κτιστάκης, ο οποίος ήταν παρών στο περιστατικό. Ζήτησα επίσης το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες του σταθμού, αλλά ο κ. Βαθιώτης με ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει.

Πρόκειται για μια, δυστυχώς, γνώριμη πρακτική: ο θύτης επιχειρεί να εμφανιστεί ως θύμα. Η συγγνώμη μετατρέπεται σε άλλοθι και η καταγγελία βαφτίζεται πολιτική σκοπιμότητα.

Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι, κ. Κωνσταντόπουλε. Όποιος εξυβρίζει μια γυναίκα αποκαλώντας την “σκουπίδι” και κινείται επανειλημμένα απειλητικά προς το μέρος της, προκαλώντας της φόβο για τη σωματική της ακεραιότητα, δεν μπορεί την επόμενη ημέρα να της κουνάει το δάχτυλο και να την εγκαλεί για πολιτικές σκοπιμότητες.

Δεν αποδέχθηκα τη συγγνώμη σας, γιατί σκέφτομαι όλες εκείνες τις γυναίκες που άκουσαν μια συγγνώμη το βράδυ και την επόμενη ημέρα βρέθηκαν αντιμέτωπες με την ίδια συμπεριφορά.

Το πρόβλημα δεν είναι ότι καταγγέλθηκε η συμπεριφορά σας. Το πρόβλημα είναι η ίδια η συμπεριφορά σας. Όσο για το ΠΑΣΟΚ και τον κ. Ανδρουλάκη, η μέχρι τώρα σιωπή τους απέναντι στην καταγγελία μου γεννά σοβαρά ερωτήματα.

Και κάτι τελευταίο, κ. Κωνσταντόπουλε: Δεν σας στοχοποιεί η καταγγελία μου. Σας εκθέτουν οι πράξεις σας. Η συνέχεια θα δοθεί στη Δικαιοσύνη. Ούτε βήμα πίσω.

Υ.Γ. Για το εάν έγινε ή όχι κάτι πίσω από τις κάμερες, ας ακούσετε προσεκτικά το τέλος του βίντεο».