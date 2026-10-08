Άννα Παπαδοπούλου: Ζητεί τη διαγραφή του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου από το ΠΑΣΟΚ – «Με είπε “σκουπίδι” και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μου»

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Τη διαγραφή του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου από το ΠΑΣΟΚ ζητεί με ανάρτησή της στα social media η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου.

Η Άννα Παπαδοπούλου καταγγέλλει ότι «εκτός τηλεοπτικού αέρα, με αποκάλεσε “σκουπίδι” και κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος μου. Δύο φορές αναγκάστηκα να τον ρωτήσω αν σκοπεύει να με χτυπήσει».

«Ο κ. Κωνσταντόπουλος επέστρεψε και μου ζήτησε συγγνώμη. Δεν αποδέχομαι τη συγγνώμη του» αναφέρει η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

«Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να πάρει καθαρή θέση. Είναι υπέρ ή κατά της βίας» καταλήγει η κ. Παπαδοπούλου.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Άννας Παπαδοπούλου:

«Ζητώ δημόσια από το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής τη διαγραφή του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου.

Τη ζητώ ως προοδευτικός πολίτης και ως γυναίκα που χθες το βράδυ δέχθηκε μια απολύτως απρόκλητη, εξυβριστική και εκφοβιστική επίθεση από τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ στην εκπομπή «Χωρίς Χρώμα» του ART TV.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο κ. Κωνσταντόπουλος επιδόθηκε σε ένα πρωτοφανές κρεσέντο προσωπικών επιθέσεων εναντίον μου, με αφορμή την πολιτική μου επιλογή να αποχωρήσω από το ΠΑΣΟΚ.

Όσα ακολούθησαν, όμως, στο διάλειμμα της εκπομπής, ξεπέρασαν κάθε όριο.

Εκτός τηλεοπτικού αέρα, με αποκάλεσε «σκουπίδι» και κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος μου. Δύο φορές αναγκάστηκα να τον ρωτήσω αν σκοπεύει να με χτυπήσει.

Οφείλω ένα δημόσιο ευχαριστώ στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Κτιστάκη, ο οποίος ήταν παρών και προσπάθησε να με ηρεμήσει, καθώς τα χέρια μου έτρεμαν από την ταραχή.

Λίγο αργότερα, ο κ. Κωνσταντόπουλος επέστρεψε και μου ζήτησε συγγνώμη.

Δεν αποδέχομαι τη συγγνώμη του.

Αναρωτιέμαι αν θα συμπεριφερόταν με τον ίδιο τρόπο απέναντι σε έναν άνδρα πολιτικό αντίπαλο.

Σε μια εποχή που η βία κατά των γυναικών αποτελεί οδυνηρή καθημερινότητα, η εξύβριση και ο εκφοβισμός δεν μπορούν να βαφτίζονται “κακιά στιγμή” ή πολιτική αντιπαράθεση.

Το αυγό του φιδιού δεν μπορεί να το εκκολάπτει μια δημοκρατική και προοδευτική παράταξη.

Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να πάρει καθαρή θέση. Είναι υπέρ ή κατά της βίας».