Κοζάνη: Επιτήδειοι εξαπάτησαν 59χρονο και του απέσπασαν 5.000 ευρώ

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Αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης εξιχνίασαν απάτη που τελέστηκε σε βάρος ενός 59χρονου άνδρα, με το πρόσχημα επενδύσεων μέσω διαδικτυακών αγορών.

Ο 59χρονος κατήγγειλε ότι, από τις αρχές Μαϊου έως τις αρχές Ιουλίου εξαπατήθηκε, διότι επικοινώνησε μέσω της εφαρμογής viber με άγνωστο άτομο, το οποίο παρουσιάζοντάς του ψευδή γεγονότα ως αληθινά, με το πρόσχημα επενδύσεων μέσω διαδικτύου, κατάφερε τεχνηέντως να του αποσπάσει το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ.

Μετά την ενδελεχή έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός 47χρονου ο οποίος είναι ο κάτοχος του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο μεταφέρθηκε το προαναφερόμενο χρηματικό ποσό και σε βάρος του σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για απάτη.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ