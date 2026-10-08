Σαουδική Αραβία: Νέα επίθεση των Χούθι με στόχο το αεροδρόμιο του Ριάντ – ΒΙΝΤΕΟ

Οι Χούθι ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν ξανά το αεροδρόμιο του Ριάντ, αφού οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας δήλωσαν ότι αναχαίτισαν δύο πυραύλους που εκτόξευσαν οι φιλοϊρανοί μαχητές της Υεμένης.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας στόχευσαν το διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ του Ριάντ το μεσημέρι με βαλλιστικό πύραυλο που έπληξε τον στόχο του», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του κινήματος Γιαχία Σαρί, προσθέτοντας ότι η επίθεση προκάλεσε «ζημιές και διαταραχές στην εναέρια κυκλοφορία».

Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε δύο πυραύλους που εκτόξευσαν οι Χούθι προς την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. «Αναχαιτίσαμε και καταστρέψαμε δύο βαλλιστικούς πυραύλους που εκτόξευσε η τρομοκρατική πολιτοφυλακή προς το Ριάντ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του συνασπισμού Τούρκι αλ Μαλίκι στο X.

Η διοίκηση του αεροδρομίου της σαουδαραβικής πρωτεύουσας συμβούλεψε τους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες τους για να δουν αν οι πτήσεις τους έχουν ακυρωθεί πριν κατευθυνθούν στο αεροδρόμιο. «Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αεροπορική σας εταιρεία και επιβεβαιώστε την κατάσταση της πτήσης σας πριν πάτε στο αεροδρόμιο», αναφέρει η ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο X.

Yemeni Ballistic Missile Targets King Khaled Airport in Riyadh https://t.co/mEQb5BbTEr — Al-Manar English (@manarenglish) October 8, 2026

Θραύσματα από την αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων έπεσαν σε κτίριο τερματικού σταθμού του αεροδρομίου του Ριάντ, δήλωσε σαουδαραβική πηγή που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τη σαουδαραβική Πολιτική Προστασία ένας βρεφονηπιακός σταθμός και ένα ιατρικό συγκρότημα υπέστησαν ζημιές από θραύσματα από τις αναχαιτίσεις των πυραύλων.

Αυτόπτες μάρτυρες και τρία άτομα με γνώση του συμβάντος είπαν νωρίτερα στο Reuters ότι καπνός φάνηκε να ανεβαίνει πάνω από σταθμευμένο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Το αεροσκάφος εκτιμάται ότι ήταν χωρίς κόσμο εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με τις τρεις πηγές.

Ένας κάτοικος είπε νωρίτερα στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων (dpa) ότι ακούστηκαν τέσσερις διαδοχικές εκρήξεις στο Ριάντ.

Photo shows the aircraft destroyed by Ansarallah ballistic missile attacks on King Khalid International Airport in Riyadh, Saudi Arabia. Meanwhile, Lufthansa and Air India have suspended flights to the Saudi Capital until further notice. https://t.co/kWzaDPR0Pv — MoloMonitor 🇮🇹 (@MoloWarMonitor) October 8, 2026

Lufthansa και Air India αναστέλλουν τις πτήσεις προς το Ριάντ

Οι αεροπορικές εταιρείες του ομίλου Lufthansa και η Air India ανακοίνωσαν σήμερα πως αναστέλλουν τις πτήσεις τους προς το Ριάντ, αφότου οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση εναντίον του αεροδρομίου της σαουδαραβικής πρωτεύουσας.

Εκπρόσωπος της Lufthansa δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι οι αεροπορικές εταιρείες του γερμανικού ομίλου θα αναστείλουν τις πτήσεις τους προς το Ριάντ έως τις 16 Οκτωβρίου «λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή».

Η Air India ανακοίνωσε τη ματαίωση των πτήσεών της προς την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας έως τις 10 Οκτωβρίου.

Τουρκία και Πακιστάν εξετάζουν στρατιωτική βοήθεια στη Σαουδική Αραβία

Την παροχή στρατιωτικής υποστήριξης στη Σαουδική Αραβία, κυρίως στους τομείς της αεροπορικής άμυνας και του ηλεκτρονικού πολέμου, εξετάζει η Τουρκία σε συνεργασία με το Πακιστάν, όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν. Διευκρίνισε ότι η συνεργασία έχει αποκλειστικά αμυντικό χαρακτήρα και δεν προβλέπει αποστολή τουρκικών στρατευμάτων για επιθετικές επιχειρήσεις σε τρίτες χώρες.

Ο Φιντάν ανέφερε ότι η έκτακτη συνάντηση στην οποία συμμετείχε είχε ως βασικό αντικείμενο τις επιθέσεις που έχει δεχθεί η Σαουδική Αραβία, καθώς και τη λήψη αποφάσεων για την οργάνωση και τη λειτουργία του νέου πλαισίου συνεργασίας. «Μεταξύ των βασικών λόγων της συμμετοχής μας στην έκτακτη συνεδρίαση ήταν, ειδικότερα, η συζήτηση των επιθέσεων που δέχθηκε η Σαουδική Αραβία. Από την άλλη πλευρά, υπήρχαν ορισμένες σοβαρές αποφάσεις που έπρεπε να ληφθούν σχετικά με τη θεσμική οργάνωση. Πραγματοποιήσαμε τις σχετικές ψηφοφορίες και λάβαμε τις αποφάσεις μας».

Ο Τούρκος υπουργός εξέφρασε επίσης ικανοποίηση για την ταχύτητα υλοποίησης της συμφωνίας. «Πρέπει επίσης να επισημάνουμε με ικανοποίηση ότι, παρόλο που έχει περάσει πολύ λίγος χρόνος από την υπογραφή της συμφωνίας, τα βήματα για τη θεσμική οργάνωση και την πρακτική εφαρμογή της προχωρούν με πολύ γρήγορους ρυθμούς».

Αναφερόμενος στις επιθέσεις από την Υεμένη, ο Φιντάν αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη τεχνικές διαβουλεύσεις μεταξύ στρατιωτικών αξιωματούχων της Τουρκίας και του Πακιστάν για την ενίσχυση της σαουδαραβικής άμυνας.

«Από την άλλη πλευρά, γίνονται τεχνικές εκτιμήσεις, μαζί με το Πακιστάν, σχετικά με το τι είδους συμβολή μπορεί να έχει η Τουρκία στην άμυνα, ιδιαίτερα απέναντι στις επιθέσεις που πραγματοποιούνται από την Υεμένη. Όπως ανέφερα, οι αξιολογήσεις αυτές συνεχίζονται μεταξύ των στρατιωτικών μας αξιωματούχων. Συνεχίζονται οι εργασίες σχετικά με το τι είδους αμυντική βοήθεια μπορεί να παρασχεθεί, ιδιαίτερα στους τομείς της αεράμυνας και του ηλεκτρονικού πολέμου, καθώς και σε άλλα τεχνικά ζητήματα».

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας επιχείρησε να ξεκαθαρίσει τον χαρακτήρα της στρατιωτικής συνεργασίας, υπογραμμίζοντας ότι η συμφωνία ενεργοποιείται για την προστασία μιας χώρας που δέχεται επίθεση και όχι για τη διεξαγωγή επιθετικών επιχειρήσεων.

«Αλλά επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για μια αμυντική συμφωνία. Όταν μια χώρα που συμμετέχει σε αυτή τη συμφωνία δέχεται επίθεση, στέκεστε στο πλευρό της για την άμυνά της. Δεν πρόκειται για συμφωνία επίθεσης. Δηλαδή, η Τουρκία δεν πρόκειται να στείλει στρατεύματα σε άλλη χώρα, στο έδαφός της, για να πραγματοποιήσει εκεί μια επίθεση. Είναι μια αμυντική συμφωνία. Ως αποτέλεσμα της βοήθειας που παρέχουμε αυτή τη στιγμή στη Σαουδική Αραβία και της συνεργασίας μας, διαμορφώνουμε μια αμυντική συνεργασία».

Ο Φιντάν συνέδεσε τη στρατιωτική συνεργασία με τις ευρύτερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι η ‘Αγκυρα εξετάζει παράλληλα τις δυνατότητες διπλωματικών πρωτοβουλιών για την αποκλιμάκωση των συγκρούσεων.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε επίσης στις επικείμενες εκλογές στο Ισραήλ, εκτιμώντας ότι ακόμη και μια κυβερνητική αλλαγή δύσκολα θα επιφέρει ουσιαστική μεταβολή στην εξωτερική πολιτική της χώρας.