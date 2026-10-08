Κβαντικό ορόσημο: Φυσικοί εντόπισαν το «φάντασμα» της υπεραγωγιμότητας

Φανταστείτε έναν κόσμο όπου το ηλεκτρικό ρεύμα ρέει αιώνια, χωρίς να χάνει ούτε ένα ελάχιστο ποσοστό της ενέργειάς του. Αυτή είναι η υπόσχεση της υπεραγωγιμότητας, ενός από τα πιο γοητευτικά και μυστηριώδη φαινόμενα της σύγχρονης φυσικής.

Τώρα, μια πρωτοποριακή ανακάλυψη έρχεται να ταράξει τα νερά της κβαντικής επιστήμημης, καθώς οι επιστήμονες κατάφεραν να εντοπίσουν το «αόρατο αποτύπωμα» αυτού του φαινομένου εκεί που κανείς δεν το περίμενε.

Φυσικοί ανακάλυψαν εντυπωσιακές αποδείξεις για μια ασυνήθιστη μορφή υπεραγώγιμης συμπεριφοράς στο διτελλουρίδιο του ουρανίου, όπου τα ζεύγη ηλεκτρονίων οργανώνονται σε κυματιστά μοτίβα που ονομάζονται κύματα πυκνότητας ζευγών.

Το ακόμη πιο εκπληκτικό είναι ότι αυτά τα μοτίβα φαίνεται να επιβιώνουν και μετά την εξαφάνιση της συμβατικής υπεραγωγιμότητας, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα ζεύγη ηλεκτρονίων που είναι υπεύθυνα για την υπεραγωγιμότητα μπορεί να αρχίζουν να σχηματίζονται προτού το υλικό γίνει πραγματικά υπεραγώγιμο.

Φυσικοί στο Κολλέγιο Μηχανικής Grainger του Πανεπιστημίου του Ιλινόις στο Ουρμπάνα-Σαμπέιν (Urbana-Champaign) αποκάλυψαν ενδείξεις για μια ασυνήθιστη μορφή υπεραγώγιμης συμπεριφοράς στο διτελλουρίδιο του ουρανίου.

Τα πειράματά τους δείχνουν ότι τα ζεύγη Cooper (Cooper pairs), δηλαδή τα ζευγαρωμένα ηλεκτρόνια που καθιστούν δυνατή την υπεραγωγιμότητα, μπορούν να οργανωθούν σε ανομοιόμορφα μοτίβα ακόμη και όταν το υλικό δεν βρίσκεται πλέον στην κύρια υπεραγώγιμη κατάστασή του. Αυτά τα μοτίβα ονομάζονται κύματα πυκνότητας ζευγών (PDWs).

Οι επιστήμονες προέβλεψαν την ύπαρξή τους για πρώτη φορά πριν από περίπου 20 χρόνια, και προηγούμενες μελέτες τα είχαν παρατηρήσει παράλληλα με την υπεραγωγιμότητα σε άλλα μέταλλα. Η νέα έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences, προχωρά ένα βήμα παραπέρα: Παρέχει τις πρώτες άμεσες αποδείξεις ότι τα κύματα αυτά στο διτελλουρίδιο του ουρανίου μπορούν να παραμείνουν στην «συμβατική» φάση του υλικού, αφότου η υπεραγωγιμότητα έχει πλέον εξαφανιστεί.

«Τα κύματα πυκνότητας ζευγών είναι το χαμόγελο της γάτας του Τσεσάιρ για την υπεραγωγιμότητα», δήλωσε ο Εντουάρντο Φράντκιν (Eduardo Fradkin), καθηγητής φυσικής στο Κολλέγιο Μηχανικής Grainger του Ιλινόις και εκ των επικεφαλής του έργου.

«Είναι το κατάλοιπο που απομένει όταν η ίδια η φάση έχει πλέον εξαφανιστεί. Στους συμβατικούς υπεραγωγούς, τα ζεύγη Cooper σχηματίζονται όταν λαμβάνει χώρα η πλήρης φάση μετάβασης. Σε αυτό το σύστημα όμως, η παρατήρησή τους στα κύματα πυκνότητας ζευγών (PDWs) πάνω από το σημείο μετάβασης δείχνει ότι σχηματίζονται εκ των προτέρων, σε μια διαφορετική κατάσταση» ανέφερε.

«Χάρη σε νέες μεθόδους για την καλλιέργεια δειγμάτων υψηλότερης ποιότητας, καταφέραμε να παρατηρήσουμε φασματικές υπογραφές που ανταποκρίνονται στη θερμοκρασία και στα μαγνητικά πεδία ακριβώς όπως θα έπρεπε να κάνουν τα κύματα πυκνότητας ζευγών», δήλωσε η Βίντια Μάνταβαν (Vidya Madhavan), καθηγήτρια φυσικής στο Κολλέγιο Μηχανικής Grainger του Ιλινόις και η έτερη επικεφαλής του έργου.

«Δείξαμε μάλιστα ότι οι καταστάσεις αυτές επιμένουν πάνω από τη θερμοκρασία στην οποία εξαφανίζεται η υπεραγωγιμότητα, μια αποκαλυπτική θεωρητική πρόβλεψη που δεν είχε παρατηρηθεί πειστικά μέχρι τώρα», πρόσθεσε.

Πώς συμπεριφέρονται οι ασυνήθιστοι (μη συμβατικοί) υπεραγωγοί

Η υπεραγωγιμότητα εμφανίζεται όταν ένα μέταλπο μπορεί να μεταφέρει ηλεκτρισμό με μηδενική αντίσταση, αφότου ψυχθεί κάτω από μια κρίσιμη θερμοκρασία. Σε αυτή την κατάσταση, τα ελεύθερα ηλεκτρόνια του υλικού εγκαθίστανται σε μια κβαντική κατάσταση χαμηλής ενέργειας.

Αυτό δημιουργεί μια θεμελιώδη πρόκληση. Τα ηλεκτρόνια ανήκουν σε μια ομάδα σωματιδίων που ονομάζονται φερμιόνια, και η κβαντομηχανική εμποδίζει τα φερμιόνια να συγκεντρώνονται στην ίδια κατάσταση. Η υπεραγωγιμότητα παρακάμπτει αυτόν τον περιορισμό μέσω μιας πιο περίπλοκης διαδικασίας που περιλαμβάνει ζεύγη ηλεκτρονίων.

Το 1957, οι φυσικοί του Ιλινόις Τζον Μπαρντίν (John Bardeen), Λέον Κούπερ (Leon Cooper) και Ρόμπερτ Σρίφερ (Robert Schrieffer) εξήγησαν αυτή τη συμπεριφορά με αυτό που έγινε γνωστό ως θεωρία BCS. Σύμφωνα με το μοντέλο τους, τα ηλεκτρόνια αρχικά συσχετίζονται μεταξύ τους μέσω αλληλεπιδράσεων με το υποκείμενο κρυσταλλικό πλέγμα του μετάλλου.

Στη συνέχεια, ένα ηλεκτρόνιο ζευγαρώνει με ένα άλλο για να δημιουργήσει ένα ζεύγος Cooper. Σε αντίθεση με τα μεμονωμένα ηλεκτρόνια, τα ζεύγη Cooper συμπεριφέρονται ως μποζόνια. Αυτό σημαίνει ότι πολλά από αυτά μπορούν να καταλάβουν την ίδια κβαντική κατάσταση χωρίς την απώθηση που ισχύει για τα μεμονωμένα φερμιόνια. Μόλις ζευγαρώσουν, μπορούν να συμπυκνωθούν μαζί σε μια υπεραγώγιμη κατάσταση.

Η θεωρία BCS εξήγησε με επιτυχία τη μέχρι τότε γνωστή υπεραγώγιμη συμπεριφορά, έως ότου οι επιστήμονες ανακάλυψαν τους «μη συμβατικούς» υπεραγωγούς το 1986. Αυτά τα υλικά δεν ταιριάζουν με τις υποθέσεις πίσω από τη θεωρία BCS, παρόλο που τα ηλεκτρόνιά τους εξακολουθούν να σχηματίζουν ζεύγη Cooper και να συμπυκνώνονται. Η κατανόηση του πώς ακριβώς λειτουργούν οι μη συμβατικοί υπεραγωγοί παραμένει ένα ενεργό πεδίο της έρευνας στη φυσική.

Το μυστήριο με τα «κύματα» που αψηφούν τους νόμους της φυσικής

Οι μη συμβατικοί υπεραγωγοί συχνά φιλοξενούν άλλες ηλεκτρονικές φάσεις σε θερμοκρασίες κάτω από την κρίσιμη θερμοκρασία υπεραγωγιμότητας. Ένα παράδειγμα είναι τα κύματα πυκνότητας φορτίου (CDWs), στα οποία ορισμένα ηλεκτρόνια σχηματίζουν ένα επαναλαμβανόμενο, ανομοιόμορφο μοτίβο. Το αποτέλεσμα είναι μια περιοδική μεταβολή στο φορτίο, με κάποιες περιοχές να περιέχουν περισσότερο ηλεκτρικό φορτίο και άλλες λιγότερο.

Το 2007, ο Φράντκιν και οι συνεργάτες του πρότειναν μια άλλη πιθανή φάση, γνωστή ως κύμα πυκνότητας ζευγών (PDW). Τα ζεύγη Cooper κανονικά κατανέμονται ομοιόμορφα σε έναν υπεραγωγό, αλλά οι ερευνητές υπέθεσαν ότι τα ζεύγη θα μπορούσαν επίσης να οργανωθούν σε επαναλαμβανόμενα μοτίβα.

Η θεωρία τους έκανε μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη πρόβλεψη: τα κύματα πυκνότητας ζευγών θα μπορούσαν ενδεχομένως να επιβιώσουν πάνω από την κρίσιμη θερμοκρασία, πράγμα που σημαίνει ότι τα ζεύγη Cooper θα μπορούσαν να σχηματιστούν ακόμη και όταν ένα υλικό δεν έχει εισέλθει στην υπεραγώγιμη φάση του.

«Ήμασταν εκτεθειμένοι όταν το προτείναμε για πρώτη φορά», δήλωσε ο Φράντκιν. «Είναι μια πολύ ιδιόμορφη κατάσταση και, παρόλο που υπήρχαν πειραματικές ενδείξεις, δεν είχε υπάρξει καμία άμεση επιβεβαίωση για την ύπαρξη αυτής της φάσης».

«Τα κύματα πυκνότητας ζευγών (PDWs) είναι δύσκολο να αναλυθούν σε πραγματικά υλικά, επειδή σε ορισμένα πειράματα συμπεριφέρονται σαν συμβατικοί υπεραγωγοί και σε άλλα σαν κύματα πυκνότητας φορτίου (CDWs)», δήλωσει ο Τζούλιαν Μέι-Μαν (Julian May-Mann), πρώην μεταπτυχιακός φοιτητής στο Κολλέγιο Μηχανικής Grainger του Ιλινόις, ο οποίος εργάστηκε στη θεωρητική ανάλυση της μελέτης. «Η επιβεβαίωση της ύπαρξης ενός PDW απαιτεί τόσο πειραματικά δεδομένα υψηλής ποιότητας όσο και προσεκτική θεωρητική ανάλυση».

Γιατί το διτελλουρίδιο του ουρανίου κάνει τη διαφορά

Μέχρι το 2019, το διτελλουρίδιο του ουρανίου θεωρούνταν γενικά ένα κοινό μέταλλο. Αυτό άλλαξε όταν οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι εισέρχεται σε μια υπεραγώγιμη φάση κάτω από τους 2 Kelvin. Περαιτέρω έρευνες οδήγησαν τους φυσικούς στην υποψία ότι το διτελλουρίδιο του ουρανίου θα μπορούσε να είναι ένας σπάνιος υπεραγωγός τριπλών ζευγών (triplet-pair superconductor).

Σε αντίθεση με τα ζεύγη ηλεκτρονίων που περιγράφονται από τη θεωρία BCS, τα τριπλά ζεύγη ηλεκτρονίων διαθέτουν μαγνητικές ροπές. Το μόνο επιβεβαιωμένο παράδειγμα μιας «υπερ-φάσης» τριπλών ζευγών είναι το υπερρευστό ήλιο-3. Το σύστημα αυτό μελετήθηκε εκτενώς από τον εκλιπόντα φυσικό του Ιλινόις Άντονι Λέγκετ (Anthony Leggett), ο οποίος έλαβε το βραβείο Νόμπελ για αυτό το έργο.

«Υποτίθεται ότι υπάρχουν υπεραγωγοί τριπλών ζευγών με ιδιότητες ανάλογες με εκείνες του υπερρευστού ηλίου-3, και πιστεύεται ότι αρκετοί υπεραγωγοί αποτελούν τέτοια παραδείγματα», δήλωσε ο Φράντκιν. «Δεν θα έλεγα ότι το ζήτημα έχει διευθετηθεί πλήρως, αλλά η κοινή συνιστάμενη είναι ότι το διτελλουρίδιο του ουρανίου είναι ένας υπεραγωγός τριπλών ζευγών».

Το διτελλουρίδιο του ουρανίου τράβηξε τελικά την προσοχή της πειραματικής ερευνητικής ομάδας της Μάνταβαν. Χρησιμοποιώντας μικροσκοπία σάρωσης σήραγγας (scanning tunneling microscopy), η ομάδα εντόπισε κύματα πυκνότητας φορτίου (CDWs) στο υλικό. Όμως, κάτι σε αυτά τα κύματα δεν συμπεριφερόταν όπως αναμενόταν: τα μαγνητικά πεδία μπορούσαν να τα καταστρέψουν.

«Ένα κύμα πυκνότητας φορτίου είναι απλώς μια συλλογική ηλεκτρονική κατάσταση που διαμορφώνεται στον χώρο, επομένως δεν υπάρχει λόγος να ανταποκρίνεται σε μαγνητικά πεδία, πόσο μάλλον να καταστρέφεται από αυτά», δήλωσε η Μάνταβαν.

«Πήγαμε τα δεδομένα μας στον καθηγητή Φράντκιν και τους φοιτητές του και προβλέψαμε ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί εάν υπάρχει επίσης ένα κύμα πυκνότητας ζευγών στο σύστημα. Δεν υπάρχουν πολλές πιθανές εξηγήσεις για κάτι τέτοιο, και τα κύματα πυκνότητας ζευγών είναι η καλύτερη που μπορώ να σκεφτώ».

Καλύτερης ποιότητας κρύσταλλοι αποκαλύπτουν την κρυφή κατάσταση

Για να διερευνήσει την πιθανότητα ύπαρξης κυμάτων πυκνότητας ζευγών, η ομάδα της Μάνταβαν χρειαζόταν πρώτα πολύ πιο καθαρά δείγματα διτελλουριδίου του ουρανίου. Τα κύματα αυτά είναι εξαιρετικά ευαίσθητα και απαιτούν κρυστάλλους υψηλής κανονικότητας για να σχηματιστούν.

Συνεργάτες τους προμήθευσαν δείγματα υψηλότερης ποιότητας, τα οποία παρήχθησαν με μια νέα μέθοδο ανάπτυξης μέσω τηγμένου συλλιπάσματος (molten flux). Στη συνέχεια, οι ερευνητές τα εξέτασαν χρησιμοποιώντας ένα μικροσκόπιο σάρωσης σήραγγας (STM) με διανυσματικό μαγνητικό πεδίο, το οποίο επιτρέπει στους επιστήμονες να μελετήσουν πώς ανταποκρίνεται η επιφάνεια ενός υλικού σε μαγνητικά πεδία που εφαρμόζονται από διαφορετικές κατευθύνσεις.

«Δεν μπορούσαμε να δούμε τα κύματα πυκνότητας ζευγών στα προηγούμενα δεδομένα μας λόγω προσμείξεων στο υλικό που θόλωναν τα αποτελέσματα», δήλωσε η Μάνταβαν. «Θα ήταν σαν να προσπαθείς να εντοπίσεις ένα φως μέσα σε μια πυκνή ομίχλη. Όμως, τα καταφέραμε με τα καλύτερα δείγματα χάρη στον νέο μας εξοπλισμό διανυσματικού μαγνητικού πεδίου. Ο τελευταίος ήταν ιδιαίτερα σημαντικός επειδή το διτελλουρίδιο του ουρανίου είναι ανισότροπο, επομένως χρειαζόμασταν τη δυνατότητα να εξετάσουμε τους κρυστάλλους από πολλές κατευθύνσεις».

«Ένα βασικό πλεονέκτημα του πειράματός μας ήταν ο πρόσφατα ανεπτυγμένος εξοπλισμός διανυσματικού μαγνήτη, ο οποίος παρέχει ένα ασυνήθιστα μεγάλο εύρος μαγνητικού πεδίου κατά μήκος πολλαπλών κατευθύνσεων», δήλωσε ο Τζεν Τζου (Zhen Zhu), μεταδιδακτορικός ερευνητής φυσικής στο Κολλέγιο Μηχανικής Grainger του Ιλινόις, ο οποίος πραγματοποίησε τα πειράματα.

«Αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για το διτελλουρίδιο του ουρανίου, του οποίου το ανώτερο κρίσιμο πεδίο υπεραγωγιμότητας είναι έντονα ανισότροπο. Μεταβάλλοντας συστηματικά τόσο το μέγεθος όσο και την κατεύθυνση του πεδίου, σε συνδυασμό με τη θερμοκρασία, μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε πώς εξελίχθηκαν αυτές οι καταστάσεις και να βεβαιωθούμε ότι η συμπεριφορά που παρατηρήσαμε ήταν εγγενής».

Τα ζεύγη Cooper επιμένουν και μετά την εξαφάνιση της υπεραγωγιμότητας

Οι μετρήσεις των κυμάτων πυκνότητας φορτίου (CDWs) αποκάλυψαν καταστάσεις (modes) που μεταβάλλονταν με τη θερμοκρασία και το μαγνητικό πεδίο με τον τρόπο που αναμενόταν για τα κύματα πυκνότητας ζευγών (PDWs). Τα μαγνητικά φαινόμενα μπορούσαν να τα καταστρέψουν, ακριβώς όπως προέβλεπε η ερμηνεία των κυμάτων πυκνότητας ζευγών. Το πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα προέκυψε όταν οι ερευνητές ανέβασαν τη θερμοκρασία.

Ορισμένες καταστάσεις συνέχισαν να υφίστανται ακόμη και αφού το υλικό ξεπέρασε την κρίσιμη θερμοκρασία του και η κύρια υπεραγώγιμη φάση εξαφανίστηκε. «Υπάρχουν θεμελιώδεις αρχές στη φυσική συμπυκνωμένης ύλης που περιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικές φάσεις μπορούν να εμφανίζονται και να εξαφανίζονται όταν κάποιος μεταβάλλει τη θερμοκρασία ή εφαρμόζει ένα μαγνητικό πεδίο», ανέφερε ο Μέι-Μαν. «Οποιαδήποτε εξήγηση των πειραματικών δεδομένων που βασίζεται αποκλειστικά σε ένα κύμα πυκνότητας φορτίου (CDW) έρχεται σε σύγκρουση με αυτές τις αρχές. Αντίθετα, η ερμηνεία που βασίζεται στα κύματα πυκνότητας ζευγών (PDW) παρέχει μια ικανοποιητική και συνεπή εξήγηση».

Οι ερευνητές επισημαίνουν έναν σημαντικό περιορισμό: Η απεικόνιση μέσω μικροσκοπίας σάρωσης σήραγγας (STM) μετρά μόνο τα φαινόμενα στην επιφάνεια ενός υλικού, επομένως το πείραμα δεν αποκαλύπτει άμεσα τι συμβαίνει στο εσωτερικό του διτελλουριδίου του ουρανίου.

Παρόλα αυτά, η ομάδα πιστεύει ότι τα ευρήματα προσφέρουν μια ισχυρή ένδειξη και θα μπορούσαν να ανοίξουν νέες κατευθύνσεις για τη μελέτη της μη συμβατικής υπεραγωγιμότητας. «Είναι πιθανό το εσωτερικό ενός υλικού να συμπεριφέρεται διαφορετικά από την επιφάνεια, αλλά αυτά τα πειραματικά αποτελέσματα μας δίνουν μια πολύ ισχυρή ιδέα για το τι συμβαίνει μέσα», δήλωσε ο Φράντκιν.

«Ως πειραματιστής, ένα από τα πιο ικανοποιητικά πράγματα είναι όταν αρκετές ανεξάρτητες μετρήσεις αρχίζουν να λένε την ίδια ιστορία», ανέφερε ο Τζου. «Εδώ, η εξάρτηση από τη θερμοκρασία και το μαγνητικό πεδίο, σε συνδυασμό με τη βελτιωμένη ποιότητα του δείγματος, συνέκλιναν για να αποκαλύψουν μια εξαιρετικά συνεπή εικόνα της κατάστασης του κύματος πυκνότητας ζευγών».