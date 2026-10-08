Euroleague: Απαλλάχθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για το περιστατικό στο τέλος του αγώνα «Μπολόνια-Ολυμπιακός»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, προπονητής του Ολυμπιακού, απαλλάχθηκε από τον Αθλητικό Δικαστή της Euroleague έπειτα από καταγγελία του Παναθηναϊκού για περιστατικό στον αγώνα με τη Βίρτους Μπολόνια.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αθλητισμός

Γιώργος Μπαρτζώκας
πηγή: intime
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας απαλλάχθηκε από κάθε κατηγορία από τον Αθλητικό Δικαστή της Euroleague, μετά την καταγγελία που κατέθεσε ο Παναθηναϊκός για το περιστατικό που σημειώθηκε στο τέλος της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Βίρτους Μπολόνια, την 1η Οκτωβρίου 2026.

Όπως αναφέρει η ΚΑΕ Ολυμπιακός : «Στην απόφαση επισημαίνεται ότι το οπτικό υλικό δεν επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς της καταγγελίας, καθώς οι παίκτες της ιταλικής ομάδας ήταν εκείνοι που κινήθηκαν προς το μέρος του προπονητή του Ολυμπιακού και όχι το αντίθετο. Αξίζει να σημειωθεί πως υπέρ του κόουτς κατέθεσε η Βίρτους Μπολόνια».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ