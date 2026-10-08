Παύλος Μαρινάκης: «Ο Τσίπρας αγνοεί βασικά δεδομένα – Κάνει φτηνή αντιπολίτευση στα συμφέροντα της χώρας»

Σκληρή επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στηλιτεύοντας τις τοποθετήσεις του για τα εξοπλιστικά προγράμματα και τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Τουρκία, την επόμενη της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο πλαίσιο της ενημέρωσης που παρείχε νωρίτερα σήμερα, σημείωσε ότι «ο κύριος Τσίπρας αγνοεί βασικά δεδομένα που αφορούν τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας μας, κεφαλαιώδους σημασίας», προσθέτοντας πως προσπαθεί να «παρουσιάσει μια άλλη πραγματικότητα, από τη μία και μοναδική».

«Στο ναδίρ η Ελλάδα, σήμερα εξασφαλισμένα τα F-35»

Αναφερόμενος στην κατάσταση των Ενόπλων Δυνάμεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι: «Η Ελλάδα, όταν ανέλαβε η Κυβέρνηση αυτή, ήταν στο σκοτάδι ως προς τα F-16 και τα F-35, στο ναδίρ». Όπως εξήγησε, η εικόνα έχει πλέον αντιστραφεί πλήρως, καθώς η αναβάθμιση των F-16 προχωρά κανονικά με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, ενώ η χώρα μας είναι πλήρως εξασφαλισμένη στο πρόγραμμα των F-35.

Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε το χρονοδιάγραμμα παραλαβής, τονίζοντας ότι «θα τα πάρουμε πολύ νωρίτερα από το χρονικό διάστημα που ανέφερε ο κύριος Τσίπρας». Συγκεκριμένα, η πρώτη παραλαβή αναμένεται τον Νοέμβριο του 2029, ενώ από τις αρχές του ίδιου έτους θα ξεκινήσει στις ΗΠΑ η εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων σε ελληνικό αεροσκάφος, σε συνέχεια της σχετικής προμήθειας που υπεγράφη στις 24 Ιουλίου 2024.

«Μέσα σε αυτά τα χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είχαμε πλήρη αντιστροφή της εικόνας: μια Τουρκία που ήταν μέσα στα προγράμματα αυτά, να έχει ζητούμενο κάτι τέτοιο και την Ελλάδα που ήταν στο ναδίρ, να έχει τα μεν F-16 να αναβαθμίζονται και να είναι εξασφαλισμένο το πρόγραμμα των F-35 και αυτό είναι μια σημαντική εθνική επιτυχία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Ο Τσίπρας κάνει αντιπολίτευση στα συμφέροντα της χώρας»

Ο Παύλος Μαρινάκης διαμήνυσε ότι τα εθνικά θέματα δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται «με όρους μικροκομματικής αντιπαράθεσης», σημειώνοντας πως ο Αλέξης Τσίπρας «δεν κάνει με αυτόν τον τρόπο φτηνή αντιπολίτευση στην Κυβέρνηση, αλλά στα συμφέροντα της χώρας». Τόνισε δε πως οι επιτυχίες αυτές αποτελούν «παρακαταθήκη για τα επόμενα χρόνια», υπογραμμίζοντας ότι «η δικιά μας δουλειά δεν είναι να ετεροκαθορίζουμε τις συμφωνίες μας, τις σχέσεις μας, τη διπλωματία, την άμυνα, όλη τη στρατηγική μας στους κρίσιμους αυτούς τομείς, με βάση το τι συμβαίνει με άλλες χώρες».

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συγκρίνοντας τις αναφορές του πρώην πρωθυπουργού με τις δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Χαρακτήρισε «πολύ λυπηρό» το γεγονός ότι «ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τα πράγματα για την Τουρκία καλύτερα ως προς τα εξοπλιστικά προγράμματα, από όσα απάντησε ο καθ’ ύλην αρμόδιος».

Επικαλούμενος τη τοποθέτηση του Αμερικανού αξιωματούχου, ο Παύλος Μαρινάκης υπενθύμισε ότι «υπάρχει νόμος που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο των ΗΠΑ, υπάρχει επίσης μια διάταξη στον νόμο NDAA που θέτει πολύ αυστηρούς όρους. Συνεπώς, μέχρι να ικανοποιηθούν αυτοί οι όροι, η πώληση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί», συμπληρώνοντας ότι πρόκειται για ενδεχόμενο που «απέχει πολλά χρόνια από σήμερα».

«Δεν θεωρώ λογικό ένας πολιτικός που ήταν πρώην Πρωθυπουργός και θέλει να είναι ξανά Πρωθυπουργός, να παρουσιάζει τα πράγματα για τη γείτονα χώρα καλύτερα από τον τρόπο που τα παρουσιάζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Η δική μας πολιτική δεν πρέπει να εξαρτάται από τους άλλους. Όλα αυτά αποτελούν εθνικές επιτυχίες και συνεχίζουμε σε αυτόν τον δρόμο», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Οι κανόνες δανειοδότησης διέπονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση»

Αναφερόμενος στη χρηματοδότηση των έργων και στο σκέλος των επιχειρηματικών δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία «διέπεται από κανόνες που δεν τους έβαλε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Άρα, ό,τι ισχύει για την εν λόγω εταιρεία, οι κανόνες δανειοδότησης, οι κανόνες χρηματοδότησης ενός έργου, όλα αυτά δεν διέπονται από διαφορετικό κριτήριο, από κάποιο διαφορετικό κανόνα στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη», σημείωσε, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί ειδικής μεταχείρισης.

Η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε τη μέριμνα της κυβέρνησης για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, σημειώνοντας ότι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο παραμένει το ΕΣΠΑ. Όπως επεσήμανε ο Παύλος Μαρινάκης, πέραν του ΕΣΠΑ «υπήρξαν και πολύ σημαντικά ποσά που ξεπερνούν τα 3 δισεκατομμύρια και για τη δανειοδότηση συνολικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», ενώ υπενθύμισε τις προσπάθειες περαιτέρω ενίσχυσής τους μετά τις ανακοινώσεις της ΔΕΘ.

Χαρακτηρίζοντας την επένδυση στη Χαλκιδική ως «εμβληματική», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι τα προηγούμενα χρόνια «ήταν σε αδιέξοδο οι άνθρωποι της περιοχής και οι εργαζόμενοι».

«Ξεχωρίσαμε προεκλογικά, πριν τις εκλογές του 2019, προσωπικά ο Πρωθυπουργός και τη συγκεκριμένη επένδυση. Και σήμερα το τελευταίο χρονικό διάστημα η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική και μπορούμε να μιλάμε για μια μεγάλη επιτυχία. Άρα, ο τρόπος που το διαβάζετε αυτό είναι ο εντελώς αντίθετος με αυτό που ισχύει στην πραγματικότητα», κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Αντισυνταγματικές και ασύμβατες με την ΕΕ οι τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ για ΦΠΑ και αλιείς»

Παράλληλαα, αυστηρή κριτική στις πρόσφατες τροπολογίες που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης επισημαίνοντας νομικά και θεσμικά «κενά», καθώς και την αντίθεση των προτάσεων τόσο με το Ενωσιακό Δίκαιο όσο και με το ελληνικό Σύνταγμα.

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε αρχικά στη διάταξη για τη μείωση του ΦΠΑ, ξεκαθαρίζοντας ότι «η μία τροπολογία του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ κατά 30% σε όλα τα νησιά της ελληνικής επικράτειας, που έχουν πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους, δεν είναι σύμφωνη με το Ενωσιακό Δίκαιο».

Όπως εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο ΦΠΑ είναι ενωσιακός φόρος και οι περιοχές εφαρμογής μειωμένων συντελεστών ορίζονται «περιοριστικά και δεσμευτικά στην ευρωπαϊκή νομοθεσία». Επικαλούμενος συγκεκριμένα θεσμικά δεδομένα, υπενθύμισε ότι «για την περίπτωση της Ελλάδας έχω το άρθρο 104 της οδηγίας 2006/112, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία του 2022/542, προβλέπει τη δυνατότητα εφαρμογής μειωμένου συντελεστή σε συγκεκριμένους νομούς και νησιά του Αιγαίου και απαριθμούνται στην οδηγία, όχι όμως σε όλα τα νησιά, ούτε σε όλα τα νησιά μέχρι ένα συγκεκριμένο πληθυσμιακό όριο».

«Η κυβέρνηση έχει ήδη αξιοποιήσει στο έπακρο τα ευρωπαϊκά περιθώρια»

Αναφερόμενος στις δράσεις της κυβέρνησης, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι η χώρα έχει ήδη κάνει χρήση των διατάξεων που επιτρέπει το ευρωπαϊκό πλαίσιο. «Εμείς, λοιπόν, με δική μας πρωτοβουλία, έχει γίνει χρήση ήδη της δυνατότητας που παρέχει η ενωσιακή νομοθεσία, μειώνοντας κατά 30% το συντελεστή ΦΠΑ σε σχέση με το συντελεστές ΦΠΑ που εφαρμόζονται στην ηπειρωτική Ελλάδα στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, συγκεκριμένα στη Σαμοθράκη και του Νομού Δωδεκανήσου, εφόσον έχουν πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι αντίστοιχη μείωση ισχύει υπό την προϋπόθεση λειτουργίας δομών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, τονίζοντας πως «αυτά έχουν γίνει γιατί μπορούσαν να γίνουν και με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία».

Σχετικά με την πρόταση για μηχανισμό αντισταθμιστικής απόδοσης εσόδων ΦΠΑ στα νησιά έως 130.000 κατοίκους, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την χαρακτήρισε «ατεκμηρίωση», θέτοντας το ερώτημα της δημοσιονομικής προέλευσης των πόρων: «Τα δημόσια έσοδα που κατευθύνονται σε αυτό το μηχανισμό θα πρέπει να αφαιρεθούν από αλλού. Από πού, όμως, δεν αναφέρεται στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ».

«Ακοστολόγητη και αντισυνταγματική η δεύτερη τροπολογία»

Στρέφοντας τα πυρά του στη δεύτερη τροπολογία που αφορά τη στήριξη των αλιέων, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι είναι «ακοστολόγητη τροπολογία, δηλαδή δεν έχει γίνει κάποια κοστολόγηση», υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ήδη ανακοινωθεί ενίσχυση για τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα.

Επικαλούμενος το θεσμικό πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «σύμφωνα με το Σύνταγμα άρθρο 73 παράγραφος 3, καμία τροπολογία δεν εισάγεται για συζήτηση αν προέρχεται από τη Βουλή, εφόσον συνεπάγεται σε βάρος του Δημοσίου δαπάνες ή ελάττωση εσόδων της περιουσίας του για να δοθεί μισθός ή σύνταξη ή γενικά όφελος σε κάποιο πρόσωπο».

«Νομοθετικό πλαίσιο για τη χορήγηση αυξημένης επιδότησης υφίσταται ήδη και έχει πει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ότι θα υπάρξει συζήτηση για ανάληψη όσο δυνατόν περισσότερων πρωτοβουλιών, αλλά το ξαναλέω πάντοτε υπό τον όρο της κοστολόγησης», κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης.