Ρούμπιο: «Ελλάδα-ΗΠΑ θα συνεχίσουμε να προωθούμε την κοινή μας ασφάλεια, ισχύ και ευημερία» – Οι αναρτήσεις για την επίσκεψη στην Αθήνα

Τον απολογισμό της επίσκεψή του στην Ελλάδα έκανε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο με αναρτήσεις του στο Χ.

Συγκεκριμένα, αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε το βράδυ της Τετάρτης με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη είπε ότι συζήτησαν «τρόπους με τους οποίους οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα μπορούν να ενισχύσουν την ενεργειακή συνεργασία, να διευρύνουν τη συνεργασία στον τομέα της άμυνας και της επιβολής του νόμου και να ενισχύσουν τη δίκαιη κατανομή των βαρών στο ΝΑΤΟ». «Πρώτα η Αμερική, ισχυρότερη με τους συμμάχους μας», πρόσθεσε.

Met with Greek @primeministergr Mitsotakis to discuss ways the United States and Greece can boost energy cooperation, expand defense and law enforcement cooperation, and reinforce NATO burden-sharing. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Πετρέλαιο: Πάνω από τα 104 δολάρια το βαρέλι η τιμή του brent – Tι λένε οι αναλυτές για τα αποθέματα America First, stronger with our allies. https://t.co/js8RZmZnTL — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 8, 2026

Σε ό,τι αφορά τις διμερείς σχέσεις υπογράμμισε ότι η συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ συνεχίζει να αποφέρει οφέλη και για τις δύο χώρες. «Στην Αθήνα, αντιμετωπίσαμε προκλήσεις και προωθήσαμε την κοινή μας ασφάλεια και ευημερία», είπε.

Για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο ο Μάρκο Ρούμπιο έγραψε στο Χ ότι Ελλάδα – ΗΠΑ προώθησαν νέες συμφωνίες που εμβαθύνουν την αμυντική και στον τομέα της ασφάλειας συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. «Καθώς η Αμερική γιορτάζει 250 χρόνια ανεξαρτησίας, η Ελλάδα, η γενέτειρα της δημοκρατίας, παραμένει πηγή έμπνευσης. Μαζί, θα συνεχίσουμε να προωθούμε την κοινή μας ασφάλεια, ισχύ και ευημερία», έγραψε μεταξύ άλλων.

The U.S.-Greece partnership continues to deliver for both countries. In Athens, we addressed challenges and advanced our shared security and prosperity. https://t.co/wPiY56yLIV — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 8, 2026

Με αφορμή την ιστορική ομιλία του στην Πνύκα επανέλαβε ότι η Δύση βρίσκεται σε σταυροδρόμι και ότι οι αποφάσεις της επόμενης δεκαετίας θα καθορίσουν τον επόμενο αιώνα. «Την Τετάρτη, ταξίδεψα στην Πνύκα, έναν λόφο με θέα στους επιβλητικούς κίονες της Ακρόπολης στην Αθήνα. Εκεί, απηύθυνα ένα απλό μήνυμα: Η Δύση βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Οι αποφάσεις που θα λάβουμε την επόμενη δεκαετία θα καθορίσουν τον επόμενο αιώνα», έγραψε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στο Χ.

On Wednesday, I traveled to the Pnyx, a hillside overlooking the towering columns of the Acropolis in Athens. There, I delivered a simple message: The West is at a crossroads. The decisions we make in the next decade will define the next century.

https://t.co/G91uSBHY6H — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 8, 2026

Τα post του συνοδεύονται από φωτογραφίες και βίντεο από την επίσημη επίσκεψή του στην Αθήνα.