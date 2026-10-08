Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε: Μάχη κορυφής στο T-Center

Η 4η αγωνιστική της Euroleague περιλαμβάνει ελληνοτουρκικές «μάχες» για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, που δεν θα χρειαστεί να μετακινηθούν αυτή την εβδομάδα.

Ο αήττητος στις πρώτες τρεις αγωνιστικές Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πρωταθλήτρια Ευρώπης 2025 Φενερμπαχτσέ στο Telekom Center Athens, την Πέμπτη (8/10, 21:15). Τον πρώτο εντός έδρας αγώνα του, στην προσωρινή έδρα του, SUNEL Arena, δίνει ο Ολυμπιακός, με αντίπαλο την Αναντολού Εφές, την Παρασκευή (9/10, 21:15).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (8/10, 21:15, Telekom Center Athens

Συνέχεια στο ιδανικό ξεκίνημα θέλει να δώσει ο Παναθηναϊκός, όταν υποδέχεται τη Φενερμπαχτσέ, την Πέμπτη (8/10) στις 21:15 στο Telekom Center Athens. Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς έχει οδηγήσει τους «πράσινους» στο τρία στα τρία στη φετινή Euroleague απέναντι σε Παρί, Βιλερμπάν και Μακάμπι Τελ Αβίβ κατά σειρά, αλλά το επιθυμούμενο 4-0 αναμένεται να είναι μία πιο δύσκολη αποστολή. Η Πρωταθλήτρια Euroleague 2025, Φενερμπαχτσέ, του πρώην παίκτη του «Ζοτς» στον Παναθηναϊκό Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, θα μεταβεί στο TCA, μετρώντας εξίσου τρεις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Η Φενέρ ξεπέρασε διαδοχικά τα εμπόδια των Βίρτους Μπολόνια, Μπάγερν Μονάχου και Ντουμπάι, στην Κωνσταντινούπολη. Τόσο δηλαδή ο Παναθηναϊκός όσο και η Φενερμπαχτσέ έχουν δώσει αγώνες μόνο εντός έδρας και παραμένουν χωρίς ήττα.

Ευχάριστο για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποτελεί η επιστροφή των Μουσταφά Φαλ και Νίκου Ρογκαβόπουλου σε φουλ ρυθμούς στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Τη θεραπευτική αγωγή ακολούθησε και την Τρίτη (6/10) ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Εκτός παραμένει ο Κέντρικ Ναν, με τον Αμερικανό γκαρντ να μην είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση της Πέμπτης.

O Παναθηναϊκός σημειώνει 94,3 πόντους μέσο όρο στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Euroleague. Οι «πράσινοι» υπερέχουν σαφώς έναντι της Φενέρ στην επίθεση, με τον τουρκικό σύλλογο να έχει 84,7 πόντους μέσο όρο. Η Φενέρ δέχεται 2 λιγότερους πόντους μέσο όρο εν συγκρίσει με τον Παναθηναϊκό (70 έναντι 72). Οι παίκτες του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς έχουν μικρή υπεροχή σε ασίστ, κλεψίματα και κοψίματα, όμως υποπίπτουν σε 3,3 περισσότερα λάθη μέσο όρο ανά αγώνα.

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής στη Euroleague έχει ως εξής:

EUROLEAGUE

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (7-9/10/2026)

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου

Παρί (Γαλλία)-Βιλερμπάν (Γαλλία) 96-98

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ -Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 21:15

-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 21:15 Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Παρτιζάν (Σερβία)

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -Αναντολού Εφές (Τουρκία) 21:15

-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 21:15 Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

Μπασκόνια (Ισπανία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3-0

Φενέρμπαχτσε 3-0

Παρτιζάν 3-0

Βαλένθια 3-0

Ντουμπάι 2-1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-1

Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1

Μπαρτσελόνα 2-1

Βιλερμπάν 1-2

Μπάγερν Μονάχου 1-2

Αρμάνι Μιλάνο 1-2

Μπεσίκτας 1-2

Ζάλγκιρις Κάουνας 1-2

Ερυθρός Αστέρας 1-2

Αναντολού Εφές 1-2

Βίρτους Μπολόνια 1-2

Παρί 1-2

Μπασκόνια 1-2

Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-3

Ρεάλ Μαδρίτης 0-3