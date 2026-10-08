Πώς είδαν τα τουρκικά ΜΜΕ την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα – F-35, εξοπλιστικά και ελληνοτουρκικά στο επίκεντρο

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, δίνοντας όμως διαφορετική έμφαση από πολλά δυτικά μέσα. Στο επίκεντρο της τουρκικής κάλυψης βρέθηκαν η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ, οι εξοπλιστικές συμφωνίες, τα F-35, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και οι δηλώσεις Ρούμπιο ότι μια σύγκρουση μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας θα ήταν «αδιανόητη». Παράλληλα, τουρκικά μέσα στάθηκαν στις διαδηλώσεις κατά της επίσκεψης αλλά και στο πολιτικό μήνυμα της ομιλίας του στην Πνύκα.

Η επίσκεψη του Ρούμπιο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου ΗΠΑ – Ελλάδας, με τις δύο πλευρές να συζητούν μεταξύ άλλων άμυνα, ενέργεια, τεχνολογία, περιφερειακή ασφάλεια και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

A Haber: Στο επίκεντρο η στρατιωτική συνεργασία δισεκατομμυρίων

Το A Haber έδωσε ιδιαίτερο βάρος στη στρατιωτική διάσταση της επίσκεψης, προβάλλοντας τη συμφωνία για αμερικανικές στρατιωτικές πωλήσεις ύψους 4 δισ. δολαρίων προς την Ελλάδα.

Σύμφωνα με το τουρκικό μέσο, η συμφωνία παρουσιάστηκε μετά τον Στρατηγικό Διάλογο υπό τον Ρούμπιο και τον Γιώργο Γεραπετρίτη και αποσκοπεί στην υποστήριξη του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της Αθήνας και στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των δύο ενόπλων δυνάμεων.

Το A Haber στάθηκε ακόμη στην προοπτική διάθεσης τεθωρακισμένων Stryker, στη συνεργασία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, αλλά και στη διεύρυνση της συνεργασίας στους τομείς της κυβερνοασφάλειας, της ενέργειας και των προηγμένων τεχνολογιών.

Ήδη πριν από την άφιξη του Ρούμπιο, το μέσο είχε συνδέσει την επίσκεψη με τα ελληνικά εξοπλιστικά σχέδια και την προμήθεια αμερικανικών πυραυλικών συστημάτων.



T24: «Μήνυμα για την ένταση με την Άγκυρα»

Το T24 επέλεξε ως βασική γωνία τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με τίτλο που έκανε λόγο για «μήνυμα σχετικά με την ένταση με την Άγκυρα».

Το τουρκικό μέσο ανέδειξε τις θετικές αναφορές του Ρούμπιο για την Ελλάδα, την οποία χαρακτήρισε σημαντικό σύμμαχο του ΝΑΤΟ, καθώς και τις δηλώσεις της ελληνικής πλευράς για τον ρόλο της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Σούδα και την Αλεξανδρούπολη, τις οποίες παρουσίασε, επικαλούμενο τις ελληνικές δηλώσεις, ως κρίσιμα σημεία της αμερικανικής στρατηγικής παρουσίας στην περιοχή.

Το T24 συνέδεσε επίσης την επίσκεψη με τα F-35, τα αναβαθμισμένα F-16 Viper και την προμήθεια αμερικανικών πυραύλων και αμυντικών συστημάτων.

Haber7: Η Αθήνα πέρασε μέσα από το φίλτρο των F-35 της Τουρκίας

Το Haber7 έστρεψε ακόμη περισσότερο το βλέμμα προς την Άγκυρα, εστιάζοντας στη συνέντευξη που έδωσε ο Ρούμπιο στην «Καθημερινή».

Το μέσο πρόβαλε ιδιαίτερα τη δήλωση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί, εφόσον καταστεί δυνατό, να παραδοθούν στην Τουρκία τα μαχητικά F-35 για τα οποία έχει ήδη καταβάλει χρήματα, επισημαίνοντας παράλληλα ότι παραμένει το νομικό εμπόδιο που συνδέεται με τους ρωσικούς S-400.

Ακόμη μεγαλύτερη έμφαση έδωσε στη δήλωση Ρούμπιο για το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης.

«Για μένα θα ήταν αδιανόητο να συμβεί κάτι τέτοιο. Πρόκειται για δύο συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ», είπε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, προσθέτοντας ότι μια σύγκρουση δεν θα ήταν προς το συμφέρον ούτε της Τουρκίας ούτε της Ελλάδας ούτε των ΗΠΑ.

Το Haber7 αναφέρθηκε επίσης στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, την οποία υποστηρίζει η Ουάσινγκτον, υπογραμμίζοντας παράλληλα την τουρκική διάσταση των διαφορών στην Ανατολική Μεσόγειο.



Odatv: Οι 3.000 διαδηλωτές και το «Rubio, δεν είσαι ευπρόσδεκτος»

Μια διαφορετική εικόνα της επίσκεψης παρουσίασε το Odatv, το οποίο έδωσε έμφαση στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, «περίπου 3.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην ελληνική πρωτεύουσα», διαδηλώνοντας κατά των πολιτικών των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και του Ισραήλ.

Το Odatv στάθηκε στα πανό με συνθήματα όπως «Rubio, δεν είσαι ευπρόσδεκτος στην Ελλάδα», καθώς και στην απαίτηση των διαδηλωτών να μη συμμετέχει η Ελλάδα, όπως ανέφεραν, στα στρατιωτικά σχέδια των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Το τουρκικό μέσο ανέφερε ακόμη ότι οι διαδηλωτές επιχείρησαν να κινηθούν προς τις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, αλλά εμποδίστηκαν από αστυνομικούς φραγμούς στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων ασφαλείας.

Türkiye Today: «Η ομιλία του Ρούμπιο στην Αθήνα δεν αφορούσε πραγματικά την Ελλάδα»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η ανάλυση του Türkiye Today, που επέλεξε έναν εντελώς διαφορετικό τίτλο: «Γιατί η ομιλία του υπουργού Ρούμπιο στην Αθήνα δεν είχε καμία σχέση με την Ελλάδα».

Το τουρκικό μέσο εκτίμησε ότι, πέρα από τις αναφορές στην αρχαία Αθήνα, τη δημοκρατία, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, η ομιλία στην Πνύκα είχε κυρίως έναν ευρύτερο ιδεολογικό και γεωπολιτικό στόχο.

Σύμφωνα με την ανάλυσή του, ο Παρθενώνας χρησιμοποιήθηκε περισσότερο ως συμβολικό σκηνικό για να παρουσιαστεί το μήνυμα της κυβέρνησης Τραμπ για την ανάγκη ενίσχυσης της ισχύος της Δύσης, της βιομηχανικής παραγωγής, της ασφάλειας των συνόρων και της τεχνολογικής κυριαρχίας.

Το Türkiye Today στάθηκε ιδιαίτερα στη χρήση από τον Ρούμπιο της αρχαιοελληνικής έννοιας του «θυμού», την οποία ο ίδιος συνέδεσε με το πάθος, το θάρρος, την υπερηφάνεια και τη διάθεση για ανταγωνισμό.

Κατά την ερμηνεία του τουρκικού μέσου, η ομιλία είχε λιγότερο χαρακτήρα ελληνοαμερικανικής διπλωματίας και περισσότερο χαρακτήρα μανιφέστου για το πώς η κυβέρνηση Τραμπ αντιλαμβάνεται τη θέση της Δύσης σε μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεγάλων δυνάμεων.

Hürriyet: Η Ακρόπολη ως σκηνικό για την προειδοποίηση περί «παρακμής της Δύσης»

Η Hürriyet Daily News επέλεξε να αναδείξει κυρίως το πολιτικό και ιδεολογικό μήνυμα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα, δίνοντας έμφαση στην ομιλία του με φόντο την Ακρόπολη και στην προειδοποίησή του για τον κίνδυνο «παρακμής» του δυτικού πολιτισμού.

Το τουρκικό μέσο σημειώνει ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών κάλεσε τις δυτικές χώρες να επιστρέψουν στις «πολιτισμικές τους ρίζες» και στις αξίες που, κατά τον ίδιο, επέτρεψαν στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική να κυριαρχήσουν επί αιώνες. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην περιέργεια, το θάρρος, τη φιλοδοξία και το πνεύμα εξερεύνησης που ο Ρούμπιο συνέδεσε με την αρχαία Ελλάδα.

Παράλληλα, η Hürriyet στέκεται στην περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων Αθήνας και Ουάσινγκτον στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας και της οικονομίας, υπενθυμίζοντας και τις συμφωνίες για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Στο ίδιο δημοσίευμα καταγράφονται και οι διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα κατά της παρουσίας του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών.



Daily Sabah: Στο μικροσκόπιο τα 4 δισ. δολάρια σε αμερικανικούς εξοπλισμούς

Η Daily Sabah έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην αμυντική διάσταση της επίσκεψης, προβάλλοντας την ανακοίνωση για 4 δισ. δολάρια σε αμερικανικές στρατιωτικές πωλήσεις προς την Ελλάδα, μετά τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με το τουρκικό μέσο, οι συμφωνίες αποσκοπούν στην υποστήριξη του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της Ελλάδας και στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας με τις αμερικανικές δυνάμεις. Η Daily Sabah αναφέρεται επίσης στην ένταξη της Ελλάδας στο State Partnership Program με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα και στη σχεδιαζόμενη διάθεση τεθωρακισμένων οχημάτων Stryker.

Το δημοσίευμα επεκτείνεται και πέρα από τα εξοπλιστικά, επισημαίνοντας τη συμφωνία για στενότερη συνεργασία στην κυβερνοασφάλεια, στις προηγμένες τεχνολογίες, στην προστασία κρίσιμων υποδομών και στην ενέργεια, με ειδική αναφορά στον Κάθετο Διάδρομο Φυσικού Αερίου και στις έρευνες υδρογονανθράκων.

Σε δεύτερο δημοσίευμά της, η Daily Sabah στάθηκε επίσης στην ομιλία Ρούμπιο για τις «πολιτισμικές ρίζες» της Δύσης, παρουσιάζοντας την Αθήνα και την Ακρόπολη ως το σκηνικό από το οποίο ο Αμερικανός ΥΠΕΞ επέλεξε να στείλει ένα ευρύτερο μήνυμα για την ισχύ και το μέλλον του δυτικού κόσμου.

Από την Ακρόπολη στα εξοπλιστικά: Τι κράτησαν τελικά τα τουρκικά ΜΜΕ

Η συνολική εικόνα της τουρκικής κάλυψης δείχνει ότι η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα διαβάστηκε σε δύο παράλληλα επίπεδα. Από τη μία, μεγάλα μέσα όπως η Hürriyet και η Daily Sabah ανέδειξαν την ομιλία του για το μέλλον της Δύσης και τη συμβολική επιλογή της Αθήνας. Από την άλλη, σημαντικό μέρος της κάλυψης επικεντρώθηκε στις πολύ πιο χειροπιαστές γεωπολιτικές συνέπειες της επίσκεψης: την περαιτέρω στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ, τα εξοπλιστικά προγράμματα, την ενεργειακή συνεργασία και τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Για τα τουρκικά μέσα, επομένως, η εικόνα του Ρούμπιο με φόντο την Ακρόπολη δεν ήταν μόνο μια υψηλού συμβολισμού διπλωματική στιγμή. Συνοδευόταν από μια πολύ πρακτική συζήτηση για το πόσο βαθύτερα εισέρχονται οι ΗΠΑ στην ελληνική άμυνα, ενέργεια και περιφερειακή στρατηγική, ένα στοιχείο που εξηγεί γιατί η επίσκεψη παρακολουθήθηκε τόσο στενά από τον τουρκικό Τύπο.