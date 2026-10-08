Μάντζος για Ρούμπιο: Όταν μια κυβέρνηση δεν πιστεύει στο διεθνές δίκαιο, υποβιβάζει σε «ευαίσθητα ζητήματα» τις εθνικές μας θέσεις

Την παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα σχολίασε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του MEGA τόνισε πως ο στρατηγικός διάλογος με τις ΗΠΑ «δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στους εξοπλισμούς και στις ενεργειακές επενδύσεις, αλλά θα έπρεπε να αποτελεί μια απόπειρα συναντίληψης πάνω σε κοινές αρχές και αξίες. Και, πραγματικά, δυσκολεύομαι να βρω πώς ένα κράτος status quo, του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης και της σταθερότητας, όπως πρέπει να είναι η Ελλάδα, μπορεί να βρει πολλές κοινές αρχές και αξίες με μια αμερικανική διοίκηση, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει επιδοθεί σε προβολή ωμής ισχύος και σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στη Μέση Ανατολή και αλλού».

«Ο κ. Ρούμπιο «επιχείρησε να χωρέσει το τραμπικό δόγμα εξωτερικής πολιτικής ακόμη και στις διαστάσεις της αρχαίας ελληνικής ιστορίας»

Ο Δ. Μάντζος σχολίασε επικριτικά ότι ο κ. Ρούμπιο «επιχείρησε να χωρέσει το τραμπικό δόγμα εξωτερικής πολιτικής ακόμη και στις διαστάσεις της αρχαίας ελληνικής ιστορίας».

Υπογράμμισε δε, ωστόσο, ότι «εφόσον είμαστε ένας σημαντικός εταίρος και σύμμαχος των ΗΠΑ, θα έπρεπε να έχουμε λάβει πιο ισχυρές διαβεβαιώσεις και σαφείς δηλώσεις υποστήριξης των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της ίδιας της κυριαρχίας μας, έναντι ενός άλλου συμμάχου των ΗΠΑ, της Τουρκίας, ο οποίος συστηματικά παραβιάζει ή απειλεί να παραβιάσει το διεθνές δίκαιο», υπογράμμισε.

Και, για μένα, εκεί βρίσκεται και η προβληματική των σχέσεων με τη διοίκηση Τραμπ: στο γεγονός ότι το διεθνές δίκαιο σχετικοποιείται. Αυτό κάνει όλα αυτά τα ζητήματα, και άρα και τις δικές μας εθνικές θέσεις, σχετικές για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν μια κυβέρνηση δεν πιστεύει έμπρακτα στο διεθνές δίκαιο, τότε υποβιβάζει σε απλώς «ευαίσθητα ζητήματα» τις δικές μας εθνικές θέσεις, οι οποίες απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας», πρόσθεσε.

Ο Δημήτρης Μάντζος αναφέρθηκε στην πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, σημειώνοντας πως «είναι ένα έργο το οποίο, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, μπορεί να προχωρήσει άμεσα και μάλιστα ως ευρωπαϊκό έργο, με ευρωπαϊκή σημασία και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

« Θέλουμε από τις ΗΠΑ καθαρές θέσεις»

Το γεγονός ότι δεν προχώρησε είναι αποτέλεσμα της παράνομης αντίδρασης της Τουρκίας. Το να αναγνωρίζονται «ευαισθησίες» σε τρίτα κράτη της περιοχής και μάλιστα ο κ. Ρούμπιο δεν μπήκε στον κόπο να κατονομάσει την Τουρκία, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, νομίζω ότι δεν είναι μια θέση που υποστηρίζει τα συμφέροντα της χώρας.

Θα θέλαμε και περιμένουμε από την αμερικανική διοίκηση, στο επόμενο διάστημα, όχι απλώς μια ισορροπιστική προσέγγιση, αλλά μια πιο καθαρή θέση αρχών υπέρ του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και, άρα, υπέρ της χώρας μας, η οποία εν προκειμένω έχει κάθε δικαίωμα να προχωρήσει αυτό το έργο».

Όσον αφορά στην αναφορά του Αμερικανού ΥΠΕΞ ότι οι ΗΠΑ δεν θα επέτρεπαν εμπόλεμη σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, ο Δημήτρης Μάντζος σχολίασε:

«Το να μην υπάρξει πόλεμος εδώ προϋποθέτει πραγματικούς όροι καλής γειτονίας και ειρήνης, βασισμένους και πάλι στο διεθνές δίκαιο και στους κανόνες που κράτησαν όρθιο τον πλανήτη μας τις προηγούμενες δεκαετίες.

«Πως εννοούν οι ΗΠΑ τις ιδιωτικές διαπραγματεύσεις»;

Άρα, μια αμερικανική διοίκηση η οποία δεν πιστεύει έμπρακτα στην ισχύ του διεθνούς δικαίου, αλλά μάλλον στην ωμή ισχύ, μας κάνει πολύ διστακτικούς και σκεπτικούς για το πώς εννοεί τις ιδιωτικές διαπραγματεύσεις, την ιδιωτική διπλωματία και τις επαφές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να αξιολογούμε από εδώ και πέρα ως Ελλάδα, μέσω της διπλωματίας μας, τα επόμενα βήματα στην περιοχή».