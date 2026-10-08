Θρίλερ στην Καλαμπάκα: Εντοπίστηκε ανθρώπινος σκελετός – Τι εξετάζεται

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Ανθρώπινος σκελετός εντοπίστηκε στην περιοχή των Σφαγείων, κάτω από τον Αηλιά στην Καλαμπάκα, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του stagonnews, τα οστά εντόπισε άνδρας που περνούσε από το σημείο και αμέσως ενημερώθηκαν οι Αρχές.

Στον ίδιο χώρο φέρεται να βρέθηκε και σχοινί, στοιχείο το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του ανθρώπου.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν – σύμφωνα και με τα αντικείμενα που βρέθηκαν- ότι πρόκειται για άνδρα από την περιοχή, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το 2018. Την περίοδο εκείνη είχαν πραγματοποιηθεί έρευνες για τον εντοπισμό του, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Η ταυτοποίηση της σορού, καθώς και η εξακρίβωση των ακριβών αιτιών και του χρόνου θανάτου, αναμένεται να προκύψουν από την έρευνα των αρμόδιων Αρχών και τις προβλεπόμενες εξετάσεις. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.