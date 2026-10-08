Ηράκλειο: Κλέφτης για… κλάματα – Πήγε να διαρρήξει περίπτερο αλλά δεν τα κατάφερε και πήρε μαζί του… την κάμερα ασφαλείας

Να διαρρήξει περίπτερο στην περιοχή των Πατελών, στο Ηράκλειο Κρήτης, επιχείρησε ένας άνδρας τα ξημερώματα της Τετάρτης (7/10/26), χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει. Δεν έφυγε όμως με άδεια χέρια, καθώς «ξήλωσε» την κάμερα ασφαλείας του περιπτέρου και την πήρε μαζί του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3.00 τα ξημερώματα, με τις κινήσεις του επίδοξου διαρρήκτη, να καταγράφονται από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, της επιχείρησης.

Στο βίντεο που δημοσιεύει το CRETA24, ο άνδρας, ο οποίος έχει ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, φαίνεται αρχικά να προσπαθεί να παραβιάσει το ρολό στην μπροστινή πλευρά του περιπτέρου. Όταν όμως διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να το ανοίξει, μετακινείται στο πλάι και επιχειρεί να παραβιάσει και το δεύτερο ρολό, επίσης χωρίς αποτέλεσμα.

Μάλιστα, κάθε φορά που αντιλαμβάνεται κάποιο αυτοκίνητο να πλησιάζει, σπεύδει να κρυφτεί, περιμένοντας να απομακρυνθεί για να συνεχίσει την προσπάθειά του.

«Ξήλωσε» την κάμερα

Τελικά, αφού δεν καταφέρνει να αποκτήσει πρόσβαση στο εσωτερικό του περιπτέρου, στρέφεται στην κάμερα ασφαλείας, την οποία ξηλώνει και παίρνει μαζί του. Άγνωστο παραμένει εάν πίστευε ότι αφαιρώντας την κάμερα θα εξαφάνιζε και το υλικό που είχε καταγραφεί ή εάν απλώς αποφάσισε να μην αποχωρήσει με άδεια χέρια.

Σε κάθε περίπτωση, το κλειστό κύκλωμα είχε ήδη καταγράψει τόσο τις κινήσεις όσο και το πρόσωπό του.

Η κλοπή των… σάντουιτς

Μιλώντας στο CRETA24, η ιδιοκτήτρια του περιπτέρου, ανέφερε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η επιχείρησή της, γίνεται στόχος επίδοξων διαρρηκτών.

Όπως περιέγραψε, το περασμένο καλοκαίρι ένας άνδρας είχε επιχειρήσει και πάλι να παραβιάσει το περίπτερο, χωρίς να τα καταφέρει. Τότε, ο δράστης στράφηκε σε ένα κλειδωμένο ψυγείο με σάντουιτς, το οποίο βρισκόταν στην εξωτερική πλευρά του περιπτέρου.

Αρχικά προσπάθησε να ανοίξει το ψυγείο, αλλά όταν οι προσπάθειές του απέτυχαν, το έσυρε στην πίσω πλευρά του περιπτέρου, έσπασε τη βιτρίνα του και έκλεψε όλα τα σάντουιτς που περιείχε.

Ελλιπής αστυνόμευση και φωτισμός – Τι καταγγέλλει η ιδιοκτήτρια

Η ιδιοκτήτρια εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή κατά τις νυχτερινές ώρες, κάνοντας λόγο για ελλιπή αστυνόμευση και ανεπαρκή φωτισμό.

Όπως ανέφερε, η περιοχή ερημώνει το βράδυ, ενώ οι αστυνομικές περιπολίες, σύμφωνα με την ίδια, είναι αραιές. Παράλληλα, επισήμανε ότι τα φώτα του γειτονικού γηπέδου μπάσκετ δεν λειτουργούν εδώ και αρκετό διάστημα τις νυχτερινές ώρες, με αποτέλεσμα το σημείο να παραμένει ανεπαρκώς φωτισμένο.

Η ίδια θεωρεί ότι οι συνθήκες αυτές διευκολύνουν όσους επιχειρούν να διαρρήξουν καταστήματα στην περιοχή. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανταπόκριση της αστυνομίας μετά το τελευταίο περιστατικό.

Όπως υποστήριξε, το πρωί της Τετάρτης (7/10/2026) επικοινώνησε με τις Αρχές, ενημερώνοντας ότι είχε σημειωθεί απόπειρα διάρρηξης και ότι ο δράστης είχε καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια, ενημερώθηκε ότι περιπολικό θα μετέβαινε στο περίπτερο προκειμένου να παραλάβει το βιντεοληπτικό υλικό. Ωστόσο, όπως κατήγγειλε, μέχρι και το πρωί της Πέμπτης (8/10), οπότε και μίλησε στο CRETA24, κανείς δεν είχε εμφανιστεί στο σημείο για να παραλάβει το υλικό.